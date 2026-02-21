لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

در اثر یک حادثهٔ ترافیکی در بدخشان، پنج تن کشته شدند

آرشیف
آرشیف

احسان‌الله کامگار، سخنگوی پولیس طالبان در بدخشان، به رسانه‌های داخلی گفت که پس از ظهر امروز(۲۱ فبروری)، در ولسوالی کِشم در نزدیک پل تشکان، یک موتر به دریا سقوط کرد و در نتیجهٔ پنج تن کشته شدند.

به گفتۀ کامگار، قربانیان این رویداد باشندگان ولسوالی ارگو بوده‌اند.

بی‌احتیاطی راننده‌‌گان، عدم رعایت‌ قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها، از جملۀ عوامل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یونسکو: ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را صحبت می‌کنند، دسترسی ندارند.

همزمان با ۲۱ فبروری، روز جهانی زبان مادری، یونسکو می‌گوید ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را می‌فهمند یا صحبت می‌کنند، دسترسی ندارند.

یونسکو در وب‌سایت خود نوشته است که روز جهانی زبان مادری در سال جاری بر نقش جوانان در شکل‌دهی آینده آموزش چندزبانه تأکید دارد.

به باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهمی از هویت، روند یادگیری، سلامت روان و مشارکت افراد در جامعه محسوب می‌شود.

این روز در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نام‌گذاری شد تا از تنوع زبانی، چندزبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود.

افغانستان نیز با داشتن زبان‌ها و گویش‌های گوناگون، از جمله کشورهایی است که حفظ زبان‌های مادری در میان نسل‌های آینده آن، به‌ویژه در میان خانواده‌های مهاجر، با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

دبلیو اف پی: از هر چهار کودک مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان تنها به یک نفرشان کمک کرده می‌توانیم

یک کودک مبتلا به سوءتغذیه در کنار مادرش در یک شفاخانه در کندهار
یک کودک مبتلا به سوءتغذیه در کنار مادرش در یک شفاخانه در کندهار

رئیس برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) در افغانستان نگرانی عمیق خود را از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز کرد.

جان الیف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشیتدپرس که دیروز منتشر شد، گفت که چهار میلیون کودک در افغانستان اکنون با سوء تغذیه مواجه هستند که بالاترین رقم تاکنون است.

آقای الیف افزود که به دلیل کاهش بودجه، برنامۀ جهانی غذا اکنون مجبور است که از هر چهار کودک مبتلا به سوء تغذیه، به یک نفر کمک کند.

دبلیو اف پی همچنان در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده، گفته که هر چند که شمار نیازمندان به کمک‌های غذایی در افغانستان به ۱۷.۴میلیون نفر می‌رسد، اما این اداره به دلیل کاهش بودجه تنها می‌تواند به ۲ میلیون تن‌شان ماهانه کمک کند.

ریچارد بنیت گزارش جدید درباره حق سلامت زنان افغان در شورای حقوق بشر ارایه می‌کند

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که گزارش جدید خود درباره حق سلامت زنان و دختران را در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

ریچارد بنت پس از آخرین سفرش به پاکستان در شبکه ایکس نوشت که برای جلسه شصت‌ویکم شورا آماده می‌شود و گزارش خود را روز ۲۶ فبروری در ژنو ارائه خواهد کرد.

او افزود که قصد دارد سخنرانی نیز داشته باشد و در آن به پیشرفت‌های نگران‌کننده در زمینه حقوق بشر اشاره کند که به گفته او جدی و قابل توجه‌اند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از حقوق زنان، از جمله حق آموزش بالاتر از سطح ابتدایی،از آنان گرفته است.

این جلسه شورای حقوق بشر در حالی برگزار می‌شود که جامعه بین‌المللی هنوز درباره نحوه برخورد با بحران حقوق بشر در افغانستان بحث می‌کند.

طالبان می‌گوید در حال جستجوی راه‌حل برای مسئله شهروندان امریکایی زندانی هستند

حکومت طالبان می گوید که درباره شهروندان امریکایی زندانی با ایالات متحده در حال گفت‌وگو در جستجوی راه‌حل هستند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام صوتی که از تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان پخش شد، گفت: «ما در این موضوع با امریکایی‌ها صحبت می‌کنیم و راه‌حل‌ها در حال بررسی است.»

پیش‌تر مقام‌های امریکایی طالبان را متهم کرده بودند که زندانیان را به عنوان ابزار فشار در مذاکرات استفاده می‌کنند و هشدار داده‌اند که باید روند گروگان‌گیری متوقف شود.

دو شهروند امریکایی شامل دنیس کویل، استاد پوهنتون و پژوهشگر زبان‌شناسی، و محمود شاه حبیبی یک شهروند امریکایی افغانی الاصل رئیس و پیشین ادارهٔ هوانوردی ملکی افغانستان در بازداشت طالبان هستند و محل نگهداری حبیبی هنوز مشخص نیست.

ترکیه یک خبرنگار رسانه «دویچه‌وله» را بازداشت کرده است

آرشیف
آرشیف

یک خبرنگار ترک همکار «دویچه‌وله» به اتهام «نشر اخبار نادرست» و «توهین به رئیس‌جمهور» در ترکیه بازداشت شده است.

مقام‌های سارنوالی ترکیه می‌گویند علیجان اولوداغ روز پنج‌شنبه در انقره به‌دلیل پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد.

وکیل او گفته است که این خبرنگار به‌خاطر گزارش‌هایش درباره بازگرداندن شهروندان ترک مرتبط با گروه داعش هدف بازداشت شده است.

به گفته رسانه دویچه‌وله، این اتهام‌ها به یک پیام قدیمی در شبکه ایکس مربوط است که در آن از دولت ترکیه انتقاد شده بود.

پولیس او را در خانه‌اش بازداشت و وسایلش را ضبط کرده است. قرار است او امروز در محکمه حاضر شود.

سازمان «گزارشگران بدون مرز» و رئیس دویچه‌وله این بازداشت را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند.

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید حق دارد علیه پناهگاه‌های « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند

طاهر اندرابی
طاهر اندرابی

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید حق دارد علیه پناهگاه‌های « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند.

طاهر انداربی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که بارها از مقام‌های افغان خواسته شده تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شوند، اما «پاسخ مثبتی دریافت نشده است» و در صورت ادامه این وضعیت، «همه گزینه‌ها روی میز است.»

این اظهارات پس از افزایش تنش‌ها به‌دنبال یک حمله در ۱۶ فبروری در ولسوالی باجور مطرح شده است.

در این حمله ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند و مسولیت آن را تحریک طالبان پاکستان « تی تی پی» بر عهده گرفته است.

این درحالی است که رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده‌اند که عامل این حمله فردی به نام «قاری عبدالله» و باشنده ولایت بلخ افغانستان بوده است.

پاکستان پیش از این بار ها گفته که رهبران «تی تی پی» در افغانستان حضور دارند؛ اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و تأکید می‌کند که پاکستان باید مشکلات خود را در داخل خاک خود حل کند.

۲۰ افغان امروز از پنجاب پاکستان به کشور شان برگشتانده می شوند

آرشیف
آرشیف

مقام های ایالت پنجاب پاکستان می گویند که ۲۰ شهروند افغانستان را امروز پنجشنبه (۳۰ دلو) به کشور شان برمیگردانند.

وزارت داخلۀ این ایالت در بیانیه ای گفت که از زمان آغاز روند اخراج افغان هایی فاقد اسناد از پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۳ ، بیش از دو میلیون افغان برگشت داده شده اند.

بر اساس بیانیه ، تنها از پنجاب اضافه از ۱۵۰ هزار افغان بی اسناد اخراج شده اند.

بر بنیاد گزارش ها ، در حال حاضر ۳۷ مرکز برای نگهداری افغان هایی فاقد اسناد در پنجاب فعال اند.

در این مراکز ۶۹ افغان نگهداری می شوند و در گام نخست ۲۰ تن آنان به افغانستان برگشتانده می شوند.

برلین:روند انتقال افغان ها به جرمنی که وعدۀ پذیرش دریافت کرده اند رو به تکمیل شدن است

ورود گروهی از پناهجویان افغان به جرمنی
ورود گروهی از پناهجویان افغان به جرمنی

یک سخنگوی وزارت داخلۀ جرمنی روز چهارشنبه ( ۲۹ دلو) گفت که تقریباً ۲۳۰ افغان از برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان و تقریباً ۵۰ کارمند سابق محلی، به شمول نزدیکان شان، در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند تا به جرمنی منتقل شوند.

حکومت جرمنی در ماه دسمبر سال گذشته به بیش از ۶۵۰ افغان اطلاع داد که این کشور آنها را نخواهد پذیرفت.

این افراد کسانی اند که به دلایل حقوق بشری برای رفتن به جرمنی درخواست داده بودند.

جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.

بیش از ۳۱ هزار نفر از سیلاب ها در افغانستان در سال ۲۰۲۵ آسیب دیدند

آرشیف
آرشیف

برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان هبیتات ) می‌گوید که بیش از ۳۱ هزار تن بر اثر سیل‌های ناگهانی در ۲۸ ولایت افغانستان در سال ۲۰۲۵ متضرر شده ‌اند.

این نهاد در پستی در شبکۀ ایکس امروز پنجشنبه ( ۳۰ دلو ، ۱۹ فبروری ) نوشت که شوک های اقلیمی در افغانستان در حال افزایش است.

ولایت های مختلف افغانستان در سال های اخیر گواه سیلاب های مرگبار و ویرانگر بودند.

افغانستان یکی از ده کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است.

