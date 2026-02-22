جهان
مقامات: مردی که تلاش کرده بود وارد اقامتگاه دونالد ترمپ در فلوریدا شود ، کشته شد
مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده می گویند ، مردی که اوائل روز یکشنبه (۳ حوت ) تلاش کرده بود وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترمپ در مارالاگو در ایالت فلوریدا شود، از پا در آورده شد.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این مرد به نام آستین تاکر مارتین ۲۱ ساله از کارولینای شمالی ، شناسایی شده است.
آقای ترمپ در آن زمان در واشنگتن بود.
انگیزۀ رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات در بارۀ این مرد و انگیزۀ او در جریان است.
وزیر خارجۀ عمان: دور جدید مذاکرات بین ایران و امریکا روز پنجشنبه در ژنو برگزار می شود
بدر البوسعیدی وزیر خارجۀ عمان شام یکشنبه در شبکه ایکس نوشت ، خوشحال است تأیید می کند که مذاکرات امریکا و ایران برای روز پنجشنبه (۷ حوت) در ژنو با تلاشی مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهاییسازی توافق برنامه ریزی شده است.
ساعاتی پیش از این ، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه امریکایی سیبیاس گفت که احتمالاً روز پنجشنبه با استیو ویتکاف، نمایندۀ رئیسجمهور ایالات متحده در ژنو دَور سوم مذاکره را برگزار خواهد کرد.
دَور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دَور دوم آن در شهر ژنو سوئیس روز سه شنبه هفتۀ گذشته برگزار شد.
پیش از اعلام وزیر خارجۀ عمان ، وبسایت اکسیوس روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد امریکایی خبر داد که اگر ایران طی ۴۸ ساعت آینده یک «پیشنهاد تفصیلی» برای توافق هستهای به امریکا ارائه کند، مذاکرهکنندگان ایالات متحده آماده اند روز جمعه در شهر ژنو دَور دیگری از گفتوگوها را برگزار کنند.
ویتکاف: ترمپ خطوط قرمز با ایران را غنیسازی صفر و ضبط ذخیره اورانیوم تعیین کرده است
در حالی که گفتوگوهای هستهای میان تهران و واشنگتن بر سر مسائل کلیدی هنوز به جایی نرسیده و همه در انتظار طرح پیشنهادی تهران هستند، استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرد که خطوط قرمز روشنِ مورد نظر دونالد ترمپ غنیسازی صفر و ضبط ذخیره اورانیوم غنیشدۀ ایران است.
استیو ویتکاف همچنین در تازهترین مصاحبه خود گفته که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، "کنجکاو" است بداند چرا حکومت جمهوری اسلامی با وجود فشارهای فزاینده و حضور پررنگ نیروی دریایی امریکا در منطقه هنوز "تسلیم" نشده است.
همزمان، لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، اعلام کرد شماری از نزدیکان ترمپ به او توصیه میکنند از بمباران ایران خودداری کند، اما او از رئیسجمهور خواسته این توصیهها را نادیده بگیرد.
استیو ویتکاف و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، از طرف ایالات متحده با عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، و تیم او گفتوگوهای غیرمستقیمی داشتهاند که همچنان به نتیجهٔ ملموسی نرسیده است.
وزیر امور خارجۀ ایران روز جمعه گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هستهای با واشنگتن طی دو تا سه روز آینده آماده میشود.
ترمپ: در اعتراضات اخیر در ایران بیش از ۳۲ هزار تن کشته شده اند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه(۲۰ فبروری) در یک سخنرانی در قصر سفید، شرایط ایران را «غمانگیز» توصیف کرده، گفت که"۳۲ هزار تن در مدت کوتاهی کشته شدند."
این نخستین بار است که رئیسجمهور امریکا بهصراحت به تعداد کشتهشدگان اعتراضات گسترده اخیر در ایران اشاره میکند.
حکومت ایران تعداد گشتهشدگان را سههزار و ۱۱۷ تن اعلام کرده، اما نهادهای حقوق بشری می گویند که تعداد جانباختگان بسیار بیشتر است.
ترمپ تصمیم ستره محکمه امریکا در مورد تعرفهها را شرمآور خواند
دونالد ترمپ پس از آنکه ستره محکمه ایالات متحده بخشی از تعرفههای قبلی او را غیرقانونی اعلام کرد، فرمانهای اجرایی جدید صادر کرد.
بر اساس این فرمانها، بر تمامی واردات از شرکای تجاری امریکا به مدت ۱۵۰ روز، ده درصد تعرفه وضع شده است.
ستره محکمه امریکا روز جمعه با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف، تعرفههایی را که ترمپ بر اساس قانون وضعیت اضطراری وضع کرده بود، رد کرد و گفت رئیسجمهور چنین صلاحیتی ندارد و این اختیار طبق قانون اساسی به کانگرس تعلق دارد. جان رابرتس، رئیس محکمه، نیز بر همین موضوع تأکید کرده است.
ترمپ این تصمیم را محکوم کرده و گفته است تعرفههایی که تحت قوانین اضطراری وضع نشدهاند، همچنان پابرجا خواهند ماند.
یونسکو: ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را صحبت میکنند، دسترسی ندارند.
همزمان با ۲۱ فبروری، روز جهانی زبان مادری، یونسکو میگوید ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را میفهمند یا صحبت میکنند، دسترسی ندارند.
یونسکو در وبسایت خود نوشته است که روز جهانی زبان مادری در سال جاری بر نقش جوانان در شکلدهی آینده آموزش چندزبانه تأکید دارد.
به باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهمی از هویت، روند یادگیری، سلامت روان و مشارکت افراد در جامعه محسوب میشود.
این روز در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چندزبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود.
افغانستان نیز با داشتن زبانها و گویشهای گوناگون، از جمله کشورهایی است که حفظ زبانهای مادری در میان نسلهای آینده آن، بهویژه در میان خانوادههای مهاجر، با چالشهای جدی روبهرو است.
برخی کشورهای اروپایی برای مهاجرین در خارج از اتحادیۀ اروپا مرکز ایجاد میکنند
جرمنی، هالند، اتریش، دنمارک و یونان توافق کردهاند که مرکزی را برای مهاجران در خارج از اتحادیۀ اروپا ایجاد کنند.
تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان روز جمعه گفت، مهاجرانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و کشورهای مبدا آنها را نمیپذیرند، به مرکز جدید فرستاده خواهند شد.
بر اساس گزارشها، این مرکز احتمالاً در افریقا ایجاد خواهد شد، اما نمایندگان پنج کشور اروپایی قرار است در هفتۀ جاری در این باره دوباره دیدار کنند.
یونان بیش از یک دهه است که مسیر اصلی مهاجران به اروپا بوده است و بسیاری از افغانها نیز از طریق یونان برای درخواست پناهندگی در سایر کشورهای توسعهیافته اروپایی سفر کردهاند.
وزیر خارجۀ ایران: پیشنهاد ایران به امریکا برای توافق طی دو تا سه روز آینده آماده میشود
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه، اول حوت گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هستهای با واشنگتن طی دو تا سه روز آینده آماده میشود و مدعی شد که مذاکرهکنندگان امریکایی از ایران نخواستهاند برنامه غنیسازی اورانیوم خود را متوقف کند.
این در حالیست که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده و دیگر مقامهای امریکایی بارها بهصراحت از لزوم توقف غنیسازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هستهای صحبت کردهاند.
عراقچی در گفتوگو با شبکۀ تلویزیونی امریکایی «اماسانبیسی» دربارۀ مذاکرات اخیر گفت: "واشنگتن از تهران نخواست که غنیسازی اورانیوم را بهطور دائم کنار بگذارد. همچنین تهران به واشنگتن پیشنهاد تعلیق موقت غنیسازی اورانیوم را نداد."
این در حالیست که دونالد ترمپ روز پنجشنبه ضربالاجلی به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع "اتفاقات بسیار بد" هشدار داد. همزمان روند استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در شرق میانه ادامه دارد.
ایران و امریکا در ماه جاری دو نوبت مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و ژنیو سوئیس با میانجیگری مقامات عمانی برگزار کردهاند.
ترمپ: در حال بررسی انجام حملۀ محدود نظامی به ایران هستم
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که در حال بررسی احتمال انجام عملیات نظامی محدود علیۀ ایران است.
وقتی از دونالد ترمپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید در روز جمعه پرسیده شد که آیا او این عملیات محدود را برای فشار بر ایران برای پایبندی به توافق انجام میدهد؟
آقای ترمپ در پاسخ گفت: "حد اکثر چیزی که میتوانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستم."
رئیس جمهور امریکا پیش از این روز پنجشنبه گفته بود که در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت.
دور دوم مسابقات جام جهانی بیست آورۀ کریکت روز شنبه آغاز میشود
در نخستین بازی نیوزلند و پاکستان در گروه B جام جهانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
این جام جهانی در ۷ فبروری به میزبانی مشترک سریلانکا و هند آغاز شد و بیست تیم جهان در آن شرکت کردند.
مسابقات دور دوم بین هشت تیم برتر در دو گروه برگزار خواهد شد.
تیم افغانستان نتوانست از دور اول به دور دوم صعود کند.
مرحلۀ نهایی این جام جهانی قرار است در ۸ مارچ در حیدرآباد هند برگزار شود.