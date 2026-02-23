خبر ها
بقایی احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارشها در مورد احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد.
بقایی امروز دوشنبه ۴ حوت، در نشست خبری همچنان بازدید از تاسیسات هستهای بمباران شده را مشروط به رفع تحریم های ایالات متحده خواند.
قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و امریکا پنجشنبه آینده در ژینو با میانجیگری عمان برگزار شود.
دور اول این مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و دور دوم آن در شهر ژینو برگزار شد. این گفتوگوها به شکل غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده است.
پیش از این، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، تأکید کرد که خطوط قرمز روشنِ مورد نظر دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا غنیسازی صفر و ضبط ذخیره یورانیوم غنیشده ایران است.
با این حال مقامهای ایران بارها اعلام کردهاند که از «حق غنیسازی صلحآمیز» دست نخواهند کشید.
در ادامۀ جام جهانی کریکت بیست اووره ، تیم های زیمبابوه و ویست اندیز امروز به مصاف هم می روند
این بازی ساعت شش شام امروز دوشنبه ( ۴ حوت) به وقت کابل در شهر ممبی هند آغاز می شود.
در بازی های دیروز ، انگلستان با تفاوت ۵۱ دوش سریلانکا را شکست داد و افریقای جنوبی با تفاوت ۷۶ دوش در برابر هند برنده شد.
جام جهانی بیست اووره کریکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا راه اندازی شده است.
مقامات: مردی که تلاش کرده بود به گونۀ غیرقانونی وارد اقامتگاه دونالد ترمپ در فلوریدا شود کشته شد
مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده می گویند ، یک مرد مسلح که اوائل روز یکشنبه (۳ حوت ) تلاش کرده بود به گونۀ غیرقانونی وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترمپ در مارالاگو در ایالت فلوریدا شود، از پا در آورده شد.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این مرد به نام آستین تاکر مارتین ۲۱ ساله از کارولینای شمالی ، شناسایی شده است.
آقای ترمپ در آن زمان در واشنگتن بود.
انگیزۀ رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات در بارۀ این مرد و انگیزۀ او در جریان است.
وزیر خارجۀ عمان: دور جدید مذاکرات بین ایران و امریکا روز پنجشنبه در ژنو برگزار می شود
بدر البوسعیدی وزیر خارجۀ عمان شام یکشنبه در شبکه ایکس نوشت ، خوشحال است تأیید می کند که مذاکرات امریکا و ایران برای روز پنجشنبه (۷ حوت) در ژنو با تلاشی مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهاییسازی توافق برنامه ریزی شده است.
ساعاتی پیش از این ، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه امریکایی سیبیاس گفت که احتمالاً روز پنجشنبه با استیو ویتکاف، نمایندۀ رئیسجمهور ایالات متحده در ژنو دَور سوم مذاکره را برگزار خواهد کرد.
دَور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دَور دوم آن در شهر ژنو سوئیس روز سه شنبه هفتۀ گذشته برگزار شد.
پیش از اعلام وزیر خارجۀ عمان ، وبسایت اکسیوس روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد امریکایی خبر داد که اگر ایران طی ۴۸ ساعت آینده یک «پیشنهاد تفصیلی» برای توافق هستهای به امریکا ارائه کند، مذاکرهکنندگان ایالات متحده آماده اند روز جمعه در شهر ژنو دَور دیگری از گفتوگوها را برگزار کنند.
برنامه جهانی غذا در افغانستان از کمک چهار میلیون دالری جاپان خبر داده است
این برنامه در شبکۀ ایکس روز یکشنبه ( ۳ حوت ) نوشت که در مدت ۱۲ ماه، ۸۰ هزار افغان کمکهای غذایی نجاتبخش دریافت خواهند کرد و ۳۰ هزار مادر و کودک از تغذیۀ حیاتی بهرهمند خواهند شد.
در ادامه آمده است که این حمایت به نجات زندگی و جلوگیری از گسترش گرسنگی کمک میکند.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد ، نزدیک به ۲۲ میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
وزارت معارف طالبان : در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هشت دانشآموز کشته شده اند
وزارت معارف طالبان در اعلامیه ای روز یکشنبه (۳ حوت ) گفت که این دانشآموزان شامل پنج پسر و سه دختر هستند.
بر اساس اعلامیه ، در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانشآموز مدرسۀ دینی زخمی شده است.
پاکستان ، مناطقی را در ولایات ننگرهار و پکتیکا شنبه شب هدف حملات هوایی قرار داد.
سید طیب حماد، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ حکومت طالبان در ننگرهاربه رادیو آزادی گفت که در حملۀ اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود ۱۸ عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در این حملات هفت کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما طالبان میگویند که اهداف ملکی نشانه گرفته شدند.
در نتیجۀ یک رویداد ترافیکی در بادغیس ۹ نفر کشته شدند
فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در بادغیس با نشر اعلامیهای گفته که این رویداد پیش از چاشت امروز در منطقۀ سبزک شهر قلعۀ نو رخ داده است.
بر اساس اعلامیه، یک موتر نوع ۳۰۳ که از هرات به مقصد بادغیس در حرکت بوده، از جاده منحرف شده که در نتیجه ۹ مسافر آن جان باخته و ۳۵ تن دیگرشان زخمی شدند.
به گفتۀ فرماندهی امنیۀ طالبان، در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شامل اند و بررسیها در بارۀ این رویداد ادامه دارد.
روز شنبه نیز در نتیجۀ واژکون شدن یک موتر در دریا در ولسوالی تشکان ولایت بدخشان ۵ نفر سرنشین آن جان باختند.
این درحالیست که برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) اخیراً حوادث ترافیکی را بحران قابل پیشگیری و یکی از عوامل اصلی مرگومیر در افغانستان خوانده است.
ویتکاف: ترمپ خطوط قرمز با ایران را غنیسازی صفر و ضبط ذخیره اورانیوم تعیین کرده است
در حالی که گفتوگوهای هستهای میان تهران و واشنگتن بر سر مسائل کلیدی هنوز به جایی نرسیده و همه در انتظار طرح پیشنهادی تهران هستند، استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرد که خطوط قرمز روشنِ مورد نظر دونالد ترمپ غنیسازی صفر و ضبط ذخیره اورانیوم غنیشدۀ ایران است.
استیو ویتکاف همچنین در تازهترین مصاحبه خود گفته که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، "کنجکاو" است بداند چرا حکومت جمهوری اسلامی با وجود فشارهای فزاینده و حضور پررنگ نیروی دریایی امریکا در منطقه هنوز "تسلیم" نشده است.
همزمان، لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، اعلام کرد شماری از نزدیکان ترمپ به او توصیه میکنند از بمباران ایران خودداری کند، اما او از رئیسجمهور خواسته این توصیهها را نادیده بگیرد.
استیو ویتکاف و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، از طرف ایالات متحده با عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، و تیم او گفتوگوهای غیرمستقیمی داشتهاند که همچنان به نتیجهٔ ملموسی نرسیده است.
وزیر امور خارجۀ ایران روز جمعه گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هستهای با واشنگتن طی دو تا سه روز آینده آماده میشود.
حملات هوایی پاکستان بر بخشهای از افغانستان؛ حکومت طالبان از پاسخ به موقع هشدار داد
وزارت دفاع حکومت طالبان تأیید کرد که نیروهای پاکستانی دیشب با استفاده از حملات هوایی چند "خانۀ مسکونی و یک مدرسۀ دینی" را در ولایتهای پکتیکا و ننگرهار هدف قرار داده است.
این وزارت با نشر اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود مدعی شده که در این حملات "دهها غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند."
وزارت دفاع طالبان این حملات را نقض حریم افغانستان و تخطی از قوانین بینالمللی خوانده و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات "پاسخ لازم و سنجیده" خواهد داد.
اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات "هفت پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) و وابستگان آنها و شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) را هدف قرار داده است."
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در اعلامیهای با تأیید این موضوع گفته که این حملات در واکنش به حملات اخیر به یک مسجد در اسلامآباد، باجور و بنو انجام داده است.
مسئولیت یکی از این حملات مرگبار اخیر بر یک مسجد شیعیان در نزدیکی اسلامآباد را گروه دولت اسلامی (داعش) به عهده گرفت.
مسابقات هشت تیم برتر کریکت در بازی های جهانی روز یکشنبه ادامه خواهد یافت
در مرحله مسابقات هشت تیم برتر جام جهانی کریکت، دیدار میان تیم ملی کریکت پاکستان و تیم ملی کریکت نیوزیلند به دلیل باران برگزار نشد.
در این صورت به هر دو تیم یک امتیاز داده شد.
امروز در ادامه مسابقات، ابتدا تیم ملی کریکت سریلانکا با نیوزیلند روبهرو میشود و سپس در دیدار شامگاهی، تیم ملی کریکت هند با تیم ملی کریکت افریقای جنوبی مسابقه خواهد داد.
در این مرحله تیمهای هند، افریقای جنوبی، تیم ملی کریکت ویست اندیز و تیم ملی کریکت زیمبابوه در گروه اول قرار دارند.
در گروه دوم نیز تیمهای نیوزیلند، پاکستان، انگلستان و سریلانکا حضور دارند.
در این دوره، در مرحله گروهی برخی تیمها مانند تیم افغانستان و تیم استرالیا که پیشتر درخشش خوبی داشتند، از رقابتها حذف شدند.