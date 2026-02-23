بقایی احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها در مورد احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد.

بقایی امروز دوشنبه ۴ حوت، در نشست خبری همچنان بازدید از تاسیسات هسته‌ای بمباران شده را مشروط به رفع تحریم های ایالات متحده خواند.

قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و امریکا پنجشنبه آینده در ژینو با میانجیگری عمان برگزار شود.

دور اول این مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و دور دوم آن در شهر ژینو برگزار شد. این گفت‌وگوها به شکل غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده است.

پیش از این، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، تأکید کرد که خطوط قرمز روشنِ مورد نظر دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا غنی‌سازی صفر و ضبط ذخیره یورانیوم غنی‌شده ایران است.

با این حال مقام‌های ایران بارها اعلام کرده‌اند که از «حق غنی‌سازی صلح‌آمیز» دست نخواهند کشید.