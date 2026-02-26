لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۸ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۰۰

خبر ها

در حملات در خیبرپختونخواه ۲۰ نفر به شمول ۱۵ سرباز پاکستانی کشته شدند.

آرشیف
آرشیف

در حملات مخالفان مسلح در شمال‌غرب پاکستان، دست‌کم ۲۰ پولیس و غیرنظامی کشته شده‌اند.
یک مقام پولیس ایالت خیبر پختونخوا روز پنجشنبه (۷ حوت) به خبرگزاری فرانسه گفت که در جریان ۴۸ ساعت گذشته، ۱۵ پولیس و ۵ فرد ملکی جان باخته‌اند.

این مقام پولیس که نخواست نامش فاش شود، افزود که در همین مدت دو پولیس توسط افراد مسلح ربوده شده‌اند و تا هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

این تلفات پس از آن رخ داده است که در ۷ حوت، نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در بیش از سه نقطه بر یکدیگر حمله کردند.

این درگیری‌ها پس از آن صورت گرفت که پاکستان شام یک‌شنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که در نتیجه آن ده‌ها غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

در آن زمان، حکومت طالبان هشدار داد که به این حملات در زمان مناسب پاسخ خواهد داد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رئیس اداره خاص ملل متحد در امور زنان افغانستان در باره قوانین نو طالبان اظهار نگرانی کرد

آرشیف
آرشیف

نماینده ویژه دفتر ملل متحد برای زنان افغانستان گفته است که سیاست جزایی جدید طالبان، زنان را با خشونت بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

خبرگزاری آلمانی دی پی ای به نقل از سوزن فرگوسن گزارش داده است که «بخش زنان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای این سیاست عمیقاً نگران اســـت «طالبان اخیراً سیاست جزایی جدیدی را اعلام کردند که با واکنش‌های تند شماری از سازمان‌ها و چهره‌های مطرح روبه‌رو شد.

منتقدان می‌گویند در این سیاست، مردم جامعه طبقه‌بندی شده‌اند و در صورت ارتکاب جرم، با مجرمان برخوردی طبقاتی صورت می‌گیرد.

اما طالبان گفته‌اند که این سیاست را در پرتو متون دینی تدوین کرده‌اند و هیچ‌کس نباید از آن انتقاد کند.

روز پنج‌شنبه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ولکر تورک، در نشست شورای حقوق بشر در ژنیو گفت که افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده است.

ادامه خبر ...

ادامه بازی های جهانی کریکت

آرشیف
آرشیف

در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی کریکت، امروز تیم‌های کریت انکلستان و نیوزیلند با هم رقابت می‌کنند.

این دیدار ساعت ۶ شام به وقت کابل در شهر کولمبو برگزار می‌شود.

تیم برنده امروز به مرحله نیمه‌نهایی (چهار تیم برتر) راه خواهد یافت.

ادامه خبر ...

رویترز: عربستان طرحی برای افزایش تولید نفت در صورت حملۀ امریکا به ایران دارد

یکی از پالایشگاه‌های نفت در عربستان سعودی
یکی از پالایشگاه‌های نفت در عربستان سعودی

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه،۶ حوت به نقل از دو منبع معتبر گزارش داده که عربستان سعودی در نظر دارد که اگر به‌دلیل حملهٔ امریکا بر ایران، در عرضهٔ نفت اختلال یا کمبودی به‌وجود آید، صادرات نفت خود را افزایش دهد.

این خبرگزاری همچنان نوشته که اوپک‌پلس که شامل کشورهای عضو اوپک و روسیه می‌شود احتمالاً بررسی خواهد کرد که تولید نفت را برای ماه اپریل به میزان ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

این اقدام در حالی مورد بحث قرار می‌گیرد که فصل افزایش تقاضا در تابستان نزدیک می‌شود و از سوی دیگر تنش‌ها میان امریکا و ایران باعث افزایش بهای نفت شده است.

رویترز می‌افزاید که هشت کشور تولیدکنندهٔ اوپک‌پلس عربستان سعودی، روسیه، امارات متحدهٔ عربی، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان قرار است در اول ماه مارچ نشست برگزار کنند.

پس از سه ماه تأخیر، از سرگیری افزایش تولید می‌تواند به ریاض و برخی کشورهای دیگر مانند امارات متحدهٔ عربی این فرصت را بدهد تا سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهند.

ادامه خبر ...

عضو پارلمان اروپا خواستار تحریم بر حکومت طالبان شد

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اصول نامه جزایی محاکم طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و از اتحادیه اروپا خواسته که طالبان را تحریم کند.

خانم نیومن روز چهارشنبه، ۶ حوت در یک پیام ویدیویی گفت که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان به گفتۀ او از قانون برای حذف زنان استفاده می‌شود.

به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست.

او افزد: "زنان از کار کردن منع شده‌اند، دختران از تحصیل محروم شده‌اند و آن‌ها حتی بدون حضور یک محرم مرد نمی‌توانند به جایی بروند. این فقط محدودیت نیست، این وابستگی اجباری است و این برده‌داری است".

پیش از این سازمان ملل متحد هم گفته که "اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان" حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌دهد.

دفتر زنان ملل متحد روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که این "اصول‌نامه جزایی" که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین می‌برد و به شوهر چنین صلاحیتی می‌دهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیت‌شان را محدود می‌کند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کرده‌اند که واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.

ادامه خبر ...

یک سازمان بین‌المللی: ۲۵ هزار کودک زلزله‌زده در شرق افغانستان هنوز هم در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند

کودکان در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان در ولایت کنر
کودکان در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان در ولایت کنر

سیف د چلدرین می‌گوید که با گذشت شش ماه از زلزلۀ مرگبار در شرق افغانستان، حدود ۲۵ هزار کودک در این ولایت در زیر خیمه زندگی می‌کنند.

سیف دَ چلدرین (سازمان نجات کودکان) امروز (پنج‌شنه، ۷ حوت) با نشر اعلامیه‌ای از وضعیت زلزله‌زدگان در ولایت کنر نگرانی کرده و گفته که با گذشت شش ماه خانه‌ها و مکتب‌ها در مناطق آسیب‌دیده هنوز بازسازی نشده اند.

این سازمان بین‌المللی گفته که خانواده‌های آسیب‌دیده در زیر خیمه‌های زندگی می‌کنند که برخی از آنها در نتیجۀ برف‌باری‌های سنگین تخریب شده اند.

سیف د چلدرین افزوده که بازسازی خانه‌ها در برخی روستاها تازه آغاز شده و تخریبات خانه‌ها در برخی روستاها به اندازه‌ای است که بازسازی آنها ممکن نیست.

بر اساس آمارهای رسمی، زلزلۀ ۳۱ آگست سال گذشته در شرق افغانستان یکی از مرگبارترین زلزله‌هایی بود که تاکنون در این کشور رخ داده است که جان بیش از دو هزار نفر را گرفت.

در نتیجۀ این زلزله همچنان بیش از ۸ هزار خانه به گونۀ کامل یا جزئی تخریب شده است.

ادامه خبر ...

روبیو خودداری ایران از مذاکره دربارۀ برنامۀ موشکی‌اش را "مانعی بزرگ" توصیف کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

در آستانۀ آغاز دور دیگری از مذاکرات "غیرمستقیم" ایران و امریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در گفت‌وگو با خبرنگاران خودداری جمهوری اسلامی از مذاکره بر سر برنامۀ موشکی خود را "مانعی بزرگ" توصیف کرد.

روبیو روز چهارشنبه، ششم حوت با اشاره به این که مذاکرات روز پنج‌شنبه عمدتاً بر برنامۀ اتمی ایران متمرکز خواهد بود، موشک‌های بالیستیک ایران را "تهدیدی جدی" برای امریکا توصیف کرد و هشدار داد که تهران "در مسیر" ساخت موشک‌هایی است که "در نهایت" به خاک امریکا خواهد رسید.

این نکته‌ای است که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا نیز در سخنرانی خود در کانگرس در هفتۀ جاری به آن اشاره کرد.

روبیو در ادامه دربارۀ موشک‌های بالیستیک کوتاه‌بردی حرف زده که همین الان نیز تهران در اختیار دارد و "تهدیدی برای منافع امریکا" در منطقه به شمار می‌روند.

او گفت:‌ "آنها هزاران موشک کوتاه‌برد در اختیار دارند که می‌توانند به پایگاه‌های امریکا در منطقه، به عربستان سعودی و قطر و بحرین و امارات، برسند. این همین الان هم تهدیدی برای ماست."

وزیر خارجۀ امریکا در عین حال بر دیپلوماسی و گفت‌وگو با حکومت ایران تأکید کرد و گفت که ترمپ هم‌چنان "دیپلوماسی را ترجیح می‌دهد."

ادامه خبر ...

بنیت: محدودیت‌های طالبان دسترسی زنان به خدمات صحی را به گونۀ بی‌سابقه‌ای دشوار کرده است

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داده است که محدودیت‌های گسترده و کاهش ناگهانی کمک‌های بین‌المللی، دسترسی زنان افغان به خدمات صحی اولیه را به شدت تضعیف کرده و سیستم صحی شکننده این کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.

بنیت قرار است امروز (پنج‌شنبه) گزارش جدیدی در بارۀ حق زنان و دختران برای دسترسی به سلامت به شصت و یکمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو ارائه دهد.

او گفت که سیستم صحی افغانستان سال‌هاست که به دلیل درگیری، فقر و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها تضعیف شده است؛ اما او تأکید کرد که محدودیت‌های حکومت طالبان دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی را به گونۀ بی‌سابقه‌ای دشوار کرده است.

به گفتۀ این مقام ملل متحد، ضعف ساختاری در سیستم صحی، سیاست‌های محدودکنندۀ حکومت طالبان و کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی از عوامل اصلی بحران در سیستم صحی افغانستان اند.

بنیت گفت که بیش از ۴۰۰ مرکز صحی به دلیل کاهش بودجه تعطیل شده‌اند و ساعات کاری و تعداد کارکنان به ویژه داکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن به گونۀ قابل توجهی کاهش یافته است.

ادامه خبر ...

رئیس جمهور ایران: چشم‌انداز خوبی برای گفت‌وگوها با امریکا وجود دارد

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران(آرشیف)
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران(آرشیف)

همزمان با راهی شدن هیئت ایرانی به ژینو برای برگزاری سومین دور مذاکرات با ایالات متحدۀ امریکا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته که «چشم‌انداز خوبی» برای این گفت‌وگوها وجود دارد.

رسانه‌های ایران روز چهارشنبه(۲۵ فبروری) گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، در رأس یک هیئت ایرانی برای دور سوم مذاکرات با امریکا، عازم شهر ژینو در سوئیس شده است.

این مذاکرات قرار است امروز(پنجشنبه ۲۶ فبروی) دایر شود.

برگزاری این دور از مذاکرات که حساس خوانده شده، در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده یک ناوگان بزرگ بحری را در آب‌های جنوب ایران مستقر کرده، تا در صورت تصمیم دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، دست به حملۀ احتمالی بزند.

ادامه خبر ...

گوگل، فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرد

آرشیف
آرشیف

شرکت تکنولوژی گوگل می گوید که فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرده که با نام‌های UNC2814  و  گالیوم شناخته می‌شود.

براساس خبرگزاری رویترز، چارلی اسنایدر، مدیر ارشد گروه تهدید اطلاعات گوگل، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که این گروه ها دسترسی تأییدشده به ۵۳ نهاد در ۴۲ کشور جهان داشته و در زمان مختل شدن فعالیت‌آنها، احتمال دسترسی در حداقل۲۲ کشور دیگر نیز وجود داشت.

گوگل می گوید که با بستن پروژه‌های گوگل کلاود، غیرفعال‌ساختن حساب‌ها و از کار انداختن زیربنا‌های اینترنتی این گروه، فعالیت‌های آنها را متوقف کرده است.

به گفتۀ گوگل، فعالیت این گروه‌ها جدا از کمپاین هکری موسوم به سالت تایفون است که ایالات متحدۀ امریکا آن را به چین نسبت داده است.

سفارت چین در امریکا هرگونه دخالت را رد کرده، گفته که چین با هک کردن و حملات سایبری مخالف است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG