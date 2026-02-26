ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داده است که محدودیت‌های گسترده و کاهش ناگهانی کمک‌های بین‌المللی، دسترسی زنان افغان به خدمات صحی اولیه را به شدت تضعیف کرده و سیستم صحی شکننده این کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.

بنیت قرار است امروز (پنج‌شنبه) گزارش جدیدی در بارۀ حق زنان و دختران برای دسترسی به سلامت به شصت و یکمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو ارائه دهد.

او گفت که سیستم صحی افغانستان سال‌هاست که به دلیل درگیری، فقر و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها تضعیف شده است؛ اما او تأکید کرد که محدودیت‌های حکومت طالبان دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی را به گونۀ بی‌سابقه‌ای دشوار کرده است.

به گفتۀ این مقام ملل متحد، ضعف ساختاری در سیستم صحی، سیاست‌های محدودکنندۀ حکومت طالبان و کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی از عوامل اصلی بحران در سیستم صحی افغانستان اند.

بنیت گفت که بیش از ۴۰۰ مرکز صحی به دلیل کاهش بودجه تعطیل شده‌اند و ساعات کاری و تعداد کارکنان به ویژه داکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن به گونۀ قابل توجهی کاهش یافته است.