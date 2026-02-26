رویترز: عربستان طرحی برای افزایش تولید نفت در صورت حملۀ امریکا به ایران دارد

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اصول نامه جزایی محاکم طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و از اتحادیه اروپا خواسته که طالبان را تحریم کند.

خانم نیومن روز چهارشنبه، ۶ حوت در یک پیام ویدیویی گفت که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان به گفتۀ او از قانون برای حذف زنان استفاده می‌شود.

به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست.

او افزد: "زنان از کار کردن منع شده‌اند، دختران از تحصیل محروم شده‌اند و آن‌ها حتی بدون حضور یک محرم مرد نمی‌توانند به جایی بروند. این فقط محدودیت نیست، این وابستگی اجباری است و این برده‌داری است".

پیش از این سازمان ملل متحد هم گفته که "اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان" حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌دهد.

دفتر زنان ملل متحد روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که این "اصول‌نامه جزایی" که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین می‌برد و به شوهر چنین صلاحیتی می‌دهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیت‌شان را محدود می‌کند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کرده‌اند که واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.