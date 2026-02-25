جهان
رئیس جمهور ایران: چشمانداز خوبی برای گفتوگوها با امریکا وجود دارد
همزمان با راهی شدن هیئت ایرانی به ژینو برای برگزاری سومین دور مذاکرات با ایالات متحدۀ امریکا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته که «چشمانداز خوبی» برای این گفتوگوها وجود دارد.
رسانههای ایران روز چهارشنبه(۲۵ فبروری) گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، در رأس یک هیئت ایرانی برای دور سوم مذاکرات با امریکا، عازم شهر ژینو در سوئیس شده است.
این مذاکرات قرار است امروز(پنجشنبه ۲۶ فبروی) دایر شود.
برگزاری این دور از مذاکرات که حساس خوانده شده، در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده یک ناوگان بزرگ بحری را در آبهای جنوب ایران مستقر کرده، تا در صورت تصمیم دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، دست به حملۀ احتمالی بزند.
گوگل، فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرد
شرکت تکنولوژی گوگل می گوید که فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرده که با نامهای UNC2814 و گالیوم شناخته میشود.
براساس خبرگزاری رویترز، چارلی اسنایدر، مدیر ارشد گروه تهدید اطلاعات گوگل، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که این گروه ها دسترسی تأییدشده به ۵۳ نهاد در ۴۲ کشور جهان داشته و در زمان مختل شدن فعالیتآنها، احتمال دسترسی در حداقل۲۲ کشور دیگر نیز وجود داشت.
گوگل می گوید که با بستن پروژههای گوگل کلاود، غیرفعالساختن حسابها و از کار انداختن زیربناهای اینترنتی این گروه، فعالیتهای آنها را متوقف کرده است.
به گفتۀ گوگل، فعالیت این گروهها جدا از کمپاین هکری موسوم به سالت تایفون است که ایالات متحدۀ امریکا آن را به چین نسبت داده است.
سفارت چین در امریکا هرگونه دخالت را رد کرده، گفته که چین با هک کردن و حملات سایبری مخالف است.
سویدن میخواهد، اخراج مهاجرانی پس از محکومیت را به شدت افزایش دهد
حکومت سویدن می گوید که میخواهد تعداد مهاجرانی را که پس از محکومیت از این کشور اخراج میشوند، به شدت افزایش دهد و هر جرمی با مجازات بیش از جریمه نقدی، باید به اخراج منجر شود.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، یوهان فورسل وزیر مهاجرت سویدن، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که مجرمان خارجی مدتهاست که در سویدن «مورد حمایت» قرار گرفتهاند.
حکومت راستگرای اولف کریسترسون در سویدن با حمایت دموکراتها، صلاحیت های پولیس را افزایش داده و برنامههایی برای کاهش سن مسئولیت جزایی از ۱۵ به ۱۳ سال ارائه کرده است.
قانون جدید سارنوالان را موظف میکند که اخراج را بخشی از حکم سازند و انتظار میرود که سالانه حدود سه هزار تن اخراج شوند که حدود شش برابر اوسط رقم فعلی است.
این قانون سر از اول سپتمبر اجرا خواهد شد، اما ابتدا توسط شورای قانونگذاری سویدن بررسی میشود. سویدن طی بیش از یک دهه، با افزایش جرایم سازمانیافتۀ خشونتآمیز و برخوردهای گروههای مجرمین روبرو بوده است.
ادارۀ مبارزه با مواد مخدر م. م در مورد تدارک اسکَنرها در سرحدات افغانستان، تعهد کرده است
پولیک اوک سیری، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC) با عبدالرحمن منیر، معین وزارت امور داخلهٔ حکومت طالبان، دیدار کرد.
خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان چهارشنبه(۲۵ فبروری) گزارش داد که در این نشست، معین وزارت داخله از این مقام بینالمللی درخواست کرد تا برای کنترول بهتر سرحدات افغانستان، اسکَنرهای مجهز فراهم شود.
خبرگزاری باختر افزوده که آقای سیری از دستاوردهای مقابله با مواد مخدر ستایش کرده و برای همکاری در زمینهٔ تدارک اسکَنرها تعهد کرده است.
این در حالیست که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه گذشته، در یک گزارش گفته که در افغانستان علاوه بر مواد مخدر صنعتی و سوء استفاده از داروهای طبی از مواد مخدر سنتی نیز بطور گسترده، استفاده می شود
درحمله انتحاری در پنجاب پاکستان دو پولیس کشته شدند؛ مسئولیت حمله را «تی تی پی» پذیرفت
یک مقام محلی در منطقه بهکر ایالت پنجاب پاکستان میگوید که یک مهاجم انتحاری روز سهشنبه یک پوسته تلاشی را هدف قرار داد.
به گزارش رویترز شهزاد رفیق، رئیس پولیس این منطقه، در این حمله دو پولیس کشته شده و پنج تن دیگر، از جمله دو کارمند واکسین پولیو زخمی شدهاند.
این درحالی است که پیشتر هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا روز سه شنبه، ۵ حوت ، کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است.
یوناما: ۵ میلیون مهاجر در جریان دوسال گذشته به افغانستان بازگشته اند
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که در دو سال گذشته حدود ۵ میلیون مهاجر، معادل نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت افغانستان به این کشور بازگشتهاند.
بر بنیاد این اعلامیهای که روز سهشنبه، ۵ حوت در صفحه فیسبوک یوناما نشر شده، تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷۸ میلیون افغان به کشور برگشتهاند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بودهاند.
یوناما گفته است که افزایش بیسابقه بازگشتکنندگان فشار زیادی بر امکانات مرزی وارد کرده و ارائه خدمات اولیه را با چالش مواجه ساخته است.
به گفته این نهاد، با وجود افزایش کمکهای بشردوستانه، کمبود بودجه باعث شده که نیاز همه بازگشتکنندگان برآورده نشود و زنان، کودکان و افراد بیسرپرست از آسیبپذیرترین گروهها هستند.
در حملۀ مردان مسلح ، ۵ پولیس و ۲ غیرنظامی در کوهات ایالت خیبرپختونخوا کشته شدند
مقام ها می گویند که هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا امروز سه شبه ( ۵ حوت ) کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
نعمان زیب سخنگوی پولیس کوهات به رادیو مشال گفت که مردان مسلح به موتر نیروهای پولیس در جادۀ شکردره در لاچی تحصیل ، حمله کردند.
به گفتۀ او ، در این حمله یک مقام پولیس به نام اسد محمود و چهار پولیس دیگر کشته شدند.
او افزود که دو غیرنظامی نیز در این رویداد جان باختند.
حملات به نیروهای امنیتی در خیبرپختونخوا در این اواخر افزایش یافته و مسئولیت این رویداد ها را اکثراً تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، به عهده گرفته است.
مسئولیت حملۀ امروز را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته.
تهاجم روسیه بر اوکراین وارد پنجمین سال شد
این تهاجم که از ۲۴ ماه فبروری سال ۲۰۲۲ ادامه دارد ، پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در اروپا دانسته می شود.
ارقام در مورد تلفات این جنگ متفاوت است.
در یک گزارش اخیر تعداد کشته شده ها، زخمی ها و مفقود شده های روس یک میلیون و دوصد هزار تن و از اوکراینی ها پنجصد هزار تا ششصد هزار نفر گفته شده است.
این جنگ همچنان میلیون ها اوکراینی را از خانه های شان آواره کرده است.
بانک جهانی در آستانۀ آغاز پنجمین سال جنگ اوکراین اعلام کرد که احیای اقتصاد این کشور طی یک دهه ۵۸۸ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.
این بانک افزوده است که برای آغاز کار در مورد احیای اقتصاد اوکراین جنگ باید پایان یابد.
کارکنان غیرضروری سفارت امریکا ، لبنان را ترک کردند
با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و گمانهزنیها دربارۀ احتمال درگیری نظامی دو طرف، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ ایالات متحده از خارج کردن پرسنل غیر ضروری سفارت امریکا در بیروت و خانوادههای کارکنان سفارت خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، این مقام به شرط فاش نشدن نامش این موضوع را روز دوشنبه ( ۴ حوت ) ابراز کرده است.
او با تأکید بر ادامۀ کار سفارت امریکا در پایتخت لبنان و موقتیبودن این اقدام گفته است که بر اساس تازه ترین ارزیابیهای وضعیت امنیتی منطقه، تصمیم گرفته شده تا حضور کارکنان را به حداقل ممکن، کاهش دهند.
از سوی دیگر یک منبع در سفارت امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که پنجاه نفر از لبنان خارج شدهاند.
یک مقام میدان هوایی بیروت گفته که روز دوشنبه، ۳۲ تن از کارکنان سفارت امریکا با اعضای خانواده های خود لبنان را ترک کردند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه، توصیهنامۀ خود در مورد سفر به لبنان را تجدید کرد و بار دیگر از شهروندان امریکا خواست که از سفر به لبنان خودداری کنند.
مخالفت هنگری و سلواکیا ؛ وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا نتوانستند در بارۀ تحریم های جدید علیه مسکو به توافق برسند
وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه (۴ حوت ) در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند.
قرار بود این تحریم ها در چهارمین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود.
کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفت ، تاسف می کند که یک روز پیش از چهارسالگی تهاجم «غمانگیز» علیه اوکراین در بارۀ تحریم های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند.
او افزود که باید یک پیام قوی برای حمایت از اوکراین بفرستند وهمچنین فشار شدید بر روسیه وارد کنند.
خانم کالاس گفت که کار روی این بستۀ تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه ادامه خواهد یافت.
هنگری گفته است تا زمانی که اوکراین، پایپلاین «دروژبا» را که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می دهد باز نکند، با تحریمهای جدید علیه روسیه موافقت نخواهد کرد.
برای تصویب بستۀ تحریم های جدید، همۀ ۲۷ عضو اتحادیۀ اروپا باید به آن رأی مثبت بدهند.