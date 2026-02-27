افغانستان
خبرگزاری فرانسه امروز از آغاز درگیری در نزدیکی گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان خبر داده
درگیریها در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم میان افغانستان و پاکستان روز جمعه از سر گرفته شده خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادهاند که صدای فیر را شنیدند و نیروهای طالبان از آنان خواسته که محل را ترک کنند.
خبرگزاری فرانسه افزوده که پس از وقفهای در درگیریها، یک خبرنگار این رسانه در سمت افغانستان حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت افغانستان صدای فیر راکت را شنیده و سپس درگیریهای مرزی دوباره آغاز شد.
در همین حال قریشی بدلون، رئیس اطلاعات ننگرهار به خبرگزاری فرانسه گفته که شب گذشته «کمپ عمری» برای بازگشتکنندگان افغان در نزدیکی تورخم شب گذشته هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن دستکم هفت نفر زخمی شدند و وضعیت یک زن وخیم گزارش شده است.
شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه میگویند در جریان حمله، زنان، کودکان و سالمندان در حال فرار بودند و برخی کودکان نیز در میان هرجومرج ناپدید شدهاند.
نیروهای افغان شام روز پنجشنبه حملهای مرزی علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند؛ مقامهای طالبان گفتند این اقدام در واکنش به حملات هوایی مرگبار پاکستان در روزهای قبل انجام شده است.
براساس گزارش ها پس از آغاز درگیریهای مرزی، پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، پایتخت افغانستان، و شهر مهم قندهار انجام دادند.
رویترز: عربستان طرحی برای افزایش تولید نفت در صورت حملۀ امریکا به ایران دارد
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه،۶ حوت به نقل از دو منبع معتبر گزارش داده که عربستان سعودی در نظر دارد که اگر بهدلیل حملهٔ امریکا بر ایران، در عرضهٔ نفت اختلال یا کمبودی بهوجود آید، صادرات نفت خود را افزایش دهد.
این خبرگزاری همچنان نوشته که اوپکپلس که شامل کشورهای عضو اوپک و روسیه میشود احتمالاً بررسی خواهد کرد که تولید نفت را برای ماه اپریل به میزان ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
این اقدام در حالی مورد بحث قرار میگیرد که فصل افزایش تقاضا در تابستان نزدیک میشود و از سوی دیگر تنشها میان امریکا و ایران باعث افزایش بهای نفت شده است.
رویترز میافزاید که هشت کشور تولیدکنندهٔ اوپکپلس عربستان سعودی، روسیه، امارات متحدهٔ عربی، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان قرار است در اول ماه مارچ نشست برگزار کنند.
پس از سه ماه تأخیر، از سرگیری افزایش تولید میتواند به ریاض و برخی کشورهای دیگر مانند امارات متحدهٔ عربی این فرصت را بدهد تا سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهند.
عضو پارلمان اروپا خواستار تحریم بر حکومت طالبان شد
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اصول نامه جزایی محاکم طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و از اتحادیه اروپا خواسته که طالبان را تحریم کند.
خانم نیومن روز چهارشنبه، ۶ حوت در یک پیام ویدیویی گفت که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان به گفتۀ او از قانون برای حذف زنان استفاده میشود.
به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست.
او افزد: "زنان از کار کردن منع شدهاند، دختران از تحصیل محروم شدهاند و آنها حتی بدون حضور یک محرم مرد نمیتوانند به جایی بروند. این فقط محدودیت نیست، این وابستگی اجباری است و این بردهداری است".
پیش از این سازمان ملل متحد هم گفته که "اصولنامه جزایی محاکم طالبان" حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونتهای بیشتر قرار میدهد.
دفتر زنان ملل متحد روز گذشته در اعلامیهای گفت که این "اصولنامه جزایی" که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین میبرد و به شوهر چنین صلاحیتی میدهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیتشان را محدود میکند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کردهاند که واکنشهای گسترده سازمانهای حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.
یک سازمان بینالمللی: ۲۵ هزار کودک زلزلهزده در شرق افغانستان هنوز هم در زیر خیمهها زندگی میکنند
سیف د چلدرین میگوید که با گذشت شش ماه از زلزلۀ مرگبار در شرق افغانستان، حدود ۲۵ هزار کودک در این ولایت در زیر خیمه زندگی میکنند.
سیف دَ چلدرین (سازمان نجات کودکان) امروز (پنجشنه، ۷ حوت) با نشر اعلامیهای از وضعیت زلزلهزدگان در ولایت کنر نگرانی کرده و گفته که با گذشت شش ماه خانهها و مکتبها در مناطق آسیبدیده هنوز بازسازی نشده اند.
این سازمان بینالمللی گفته که خانوادههای آسیبدیده در زیر خیمههای زندگی میکنند که برخی از آنها در نتیجۀ برفباریهای سنگین تخریب شده اند.
سیف د چلدرین افزوده که بازسازی خانهها در برخی روستاها تازه آغاز شده و تخریبات خانهها در برخی روستاها به اندازهای است که بازسازی آنها ممکن نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، زلزلۀ ۳۱ آگست سال گذشته در شرق افغانستان یکی از مرگبارترین زلزلههایی بود که تاکنون در این کشور رخ داده است که جان بیش از دو هزار نفر را گرفت.
در نتیجۀ این زلزله همچنان بیش از ۸ هزار خانه به گونۀ کامل یا جزئی تخریب شده است.
بنیت: محدودیتهای طالبان دسترسی زنان به خدمات صحی را به گونۀ بیسابقهای دشوار کرده است
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داده است که محدودیتهای گسترده و کاهش ناگهانی کمکهای بینالمللی، دسترسی زنان افغان به خدمات صحی اولیه را به شدت تضعیف کرده و سیستم صحی شکننده این کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
بنیت قرار است امروز (پنجشنبه) گزارش جدیدی در بارۀ حق زنان و دختران برای دسترسی به سلامت به شصت و یکمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو ارائه دهد.
او گفت که سیستم صحی افغانستان سالهاست که به دلیل درگیری، فقر و سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختها تضعیف شده است؛ اما او تأکید کرد که محدودیتهای حکومت طالبان دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی را به گونۀ بیسابقهای دشوار کرده است.
به گفتۀ این مقام ملل متحد، ضعف ساختاری در سیستم صحی، سیاستهای محدودکنندۀ حکومت طالبان و کاهش شدید کمکهای بینالمللی از عوامل اصلی بحران در سیستم صحی افغانستان اند.
بنیت گفت که بیش از ۴۰۰ مرکز صحی به دلیل کاهش بودجه تعطیل شدهاند و ساعات کاری و تعداد کارکنان به ویژه داکتران، نرسها و قابلههای زن به گونۀ قابل توجهی کاهش یافته است.
حکومت طالبان: در مورد حل مشکلات هندوباوران و سیکهای افغان غور می شود
حکومت طالبان می گوید که در زمینۀ حل مشکلات و پاسخ به خواستهای هندوباوران و سیکهای افغان غور می کند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه(۲۵ فبروری) در شبکۀ اکس نوشته که منجیت سنگ لامبه، رئیس شورای هندوباوران و سیکها، در ملاقات با ملا عبدالواسع رئیس دفتر ریاست الوزرای طالبان، مسائل مختلف از جمله مالکیتهای غصبشده، دسترسی به انرژی برق، صدور جواز طب یونانی و وضعیت درمسال واقع در شوربازار که در مسیر نقشهٔ سرک قرار دارد را مطرح کرده است.
ملا عبدالواسع به هیئت هندوباوران و سیکهای افغان اطمینان داده که مشکلات و خواستهای آنها با ادارات و مسئولان مربوط در میان گذاشته خواهد شد.
پیشتر نیز طالبان اعلام کرده بودند که در زمینۀ استرداد جایدادها و ملکیتهای غصبشده این اقلیتها، یک کمیسیون ویژه از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان ایجاد شده است.
در این حال، سازمان عفو بینالملل در یک گزارش خود نقض حقوق اقلیتها در افغانستان، از جمله هندوباوران و سیکها، را مورد انتقاد قرار داده است.
جمعیت هندوباوران و سیکهای افغان که پیش از دههها جنگ و بیثباتی به دهها هزار تن میرسید، اکنون به دلیل مهاجرت گسترده، کاهش چشمگیری یافته و بسیاری از آنها به خارج از افغانستان رفته اند.
سازمان ملل از طالبان خواست حقوق زنان و دختران را مطابق تعهدات بینالمللی رعایت کنند
سازمان ملل متحد میگوید که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونتهای بیشتر قرار میدهد.
دفتر زنان سازمان ملل امروز در یک بیانیه گفته است که این «اصولنامه جزایی» که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین میبرد و به شوهر چنین صلاحیتی میدهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیتشان را محدود میکند.
در بیانیه آمده است که دفتر زنان سازمان ملل از این اقدام طالبان شدیداً نگران است و تأکید کرده که زنان و دختران افغان حق زندگی بدون خشونت و تبعیض را دارند.
این نهاد از طالبان خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که همه قوانین مطابق تعهدات و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کردهاند که واکنشهای گسترده سازمانهای حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.
پاکستان یک کمپ مهاجرین افغان در صوابی را مسدود کرد
مقام های پاکستانی روز سهشنبه ۵ حوت تمامی دکانها و مراکز تجاری داخل یک کمپ مهاجرین افغان در ایالت خیبر پختونخواه را مسدود کردند.
این اقدام پس از تصمیم حکومت پاکستان برای شدت بخشیدن اخراج مهاجرین افغان بدون مدرک قانونی روی دست گرفته شده است.
رسانههای پاکستانی به نقل از الینا شکیل، معاون پولیس قرارگاه مرکزی، گزارش دادهاند که وی در جریان بازدید از کمپ بَرکای در منطقه صوابی به مهاجرین افغان ساکن آن اطلاع داد که حکومت پاکستان رسماً وضعیت رسمی این کمپ را خاتمه داده است.
خانم شکیل از تمامی مهاجران خواسته تا با مقامات همکاری کرده و در روند بازگشت داوطلبانه مطابق سیاستهای اسلام آباد شرکت کنند.
در ۲۵ سپتمبرسال گذشته میلادی، وزارت ایالتها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داد که ۱۶ کمپ مهاجرین افغان در خیبرپختونخوا، سند و پنجاب مسدود خواهند شد.
بسیاری از این کمپها در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی ایجاد شدند و هنوز هم دهها هزار مهاجر افغان در آنها زندگی میکنند.
حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغانها را آغاز کرده و در ماههای اخیر این روند شدت یافته است.
پس از حملات هوایی بر افغانستان، پاکستان تدابیر امنیتی را شدت داد
پس از حملات هوایی بر افغانستان، پاکستان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، طلال چودری، معاون وزارت داخله پاکستان، امروز چهارشنبه ۶ حوت گفت که پس از حملات روز شنبه بر ولایتهای ننگرهار و پکتیکا، مقامهای پاکستانی تدابیر امنیتی را شدت بخشیده و دهها فرد مشکوک را بازداشت کردهاند.
آقای چودری به رویترز گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت وقوع حمله اقدام کنند.
او افزوده است که هر زمان که پاکستان به گفتۀ او، جنگجویان را در افغانستان تعقیب و هدف قرار داده، این جنگجویان واکنش نشان دادهاند.
پاکستان در این اواخر شاهد چندین حملۀ مرگبار بوده است.
در همین حال، روز سهشنبه در مناطق کوهات ایالت خیبرپښتونخوا و بهکر ایالت پنجاب حملاتی صورت گرفت که در یکی از آنها پنج پولیس و دو فرد ملکی و در حملۀ دیگر دو پولیس کشته شدند.
حکومت پاکستان میگوید که این حملات توسط گروههایی، بهشمول تحریک طالبان پاکستان، انجام میشود که پایگاههایشان در افغانستان قرار دارد؛ اما حکومت طالبان میگوید که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
ریچارد بینت: محدودیتهای طالبان سلامت زنان افغان را تهدید میکند
گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که پالیسیهای طالبان تأثیرات منفی بر صحت زنان و دختران افغان گذاشته است.
ریچارد بینت در گزارش تازهاش که امروز چهارشنبه (۶ حوت) نشر شد، گفته است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، یک نظام سازمانیافتۀ تبعیض بر بنیاد جنسیت ایجاد کردهاند که آموزش، کار، خدمات صحی، رفتوآمد و مشارکت زنان در زندگی عمومی را محدود میسازد.
بینت این نظام را برابر با جرایم علیه بشریت دانسته است.
در این گزارش تأکید شده است که این پالیسیهای تبعیضآمیز نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض میکند، بلکه پایداری نظام صحی کشور را نیز تهدید میکند.
آقای بینت برای پایان دادن به این وضعیت، خواستار اقدام فوری و دوامدار جامعۀ جهانی شده است.
طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده اما پیش از این گزارشهای ریچارد بینت را «دور از حقیقت» خوانده اند.
حکومت طالبان همچنین سفر آقای بینت به افغانستان را در ماه آگست ۲۰۲۴ ممنوع کردهاند.
اما بینت در واکنش به این تصمیم گفته بود که او به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه میدهد.