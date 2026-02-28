حکومت طالبان: در حملات صبح امروز و شب گذشتهٔ پاکستان، بیش از ۷۰ فردملکی کشته و زخمی شده اند

در ولایات خوست و پکتیکا، ۱۹ فرد ملکی کشته و ۲۶ تن زخمی شده‌اند

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که در درگیری‌های تازه در ولایت‌های خوست و پکتیکا، ۱۹ شهروند غیرنظامی افغان کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتهٔ او، در میان کشته‌شدگان و زخمیان، بیشتر زنان و کودکان شامل هستند.

وی همچنان در یک اعلامیهٔ دیگر نوشته است که نیروهای پاکستانی در مرکز ولایت کنر، شهر اسعدآباد و ولسوالی ناری خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند که در نتیجهٔ آن، ۱۱ غیرنظامی کشته و ۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در این اعلامیه آمده است که در کنار آن، در ولایت کندهار نیز امروز شنبه حدود ساعت ۸ و نیم صبح کمپ موقتی مهاجران تازه‌برگشته از سوی نیروهای پاکستانی هدف قرار داده شده است که در آن، ۳ غیرنظامی کشته و ۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.

نیروهای پاکستانی غیرنظامیان را در ولسوالی دند پتان هدف قرار داده‌اند

هرچند پاکستان به‌گونهٔ رسمی در مورد تلفات غیرنظامیان در این درگیری‌ها چیزی نگفته است، اما وزارت اطلاعات این کشور در اعلامیه‌ای منتشر شده ادعا کرده است که جمعه تا ناوقت شب در مناطق مختلف افغانستان حملات هوایی انجام داده و بر ده‌ها نیروی مسلح طالبان تلفات وارد کرده است.

اما رادیو آزادی به گونهٔ مستقل نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند.

اما یک نهاد موسوم به بنیاد بین‌المللی حقوق بشر (آی‌ اچ‌ آر‌ اف) در صفحهٔ اکس خود نوشته است که شواهدی به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد نیروهای پاکستانی، شام روز جمعه ۸ حوت، حدود ساعت هفت شب، غیرنظامیان را در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا، در نزدیکی خط دیورند هدف قرار داده‌اند.

این نهاد همچنان عکس‌های شماری از کودکان کشته‌شده را در صفحهٔ ایکس خود نشر کرده و گفته است که در این رویداد، ۴ غیرنظامی کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این نهاد حقوق بشری هدف قرار دادن غیرنظامیان در جنگ را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف فوری این درگیری‌ها شده است.

در همین حال، وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که شب گذشته در امتداد خط دیورند بر شماری از پوسته‌های پاکستانی حملات هوایی و زمینی انجام داده و به شمار زیادی از نظامیان پاکستانی تلفات وارد کرده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت نشر شده، آمده است که در این حملات، قرارگاه‌های نظامی میرانشاه و سپین وام تخریب شده‌اند.

حوالی ساعت ۹ صبح، جت‌های پاکستانی بر میدان هوایی در شهر جلال‌آباد حمله کردند

از سوی دیگر، مستغفر گربز، سخنگوی ادارهٔ ولایتی طالبان در ولایت خوست، در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که شب گذشته نیروهای آنان در آن سوی خط دیورند به نیروهای پاکستانی تلفات گسترده وارد کرده و شمار زیادی از پوسته‌های آنان را از بین برده‌اند.

در همین حال، شماری از باشندگان ولایت ننگرهار امروز شنبه ۹ حوت به رادیو آزادی گفته‌اند که حدود ساعت ۹ صبح، جت‌های پاکستانی به میدان هوایی در نزدیکی شهر جلال‌آباد حملهٔ هوایی انجام داده‌اند.

اما رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های طالبان ادعا کرده‌اند که در نزدیکی شهر جلال‌آباد یک جت پاکستانی هدف قرار داده شده و پیلوت آن نیز زنده است و بازداشت شده است؛ با این حال، در این زمینه هیچ‌گونه سندی ارائه نشده است.

پاکستان تا اکنون به گونهٔ رسمی در مورد این ادعا چیزی نگفته و رادیو آزادی نیز به‌گونهٔ مستقل قادر به تأیید این ادعاها نیست.

در ادامهٔ واکنش‌ها به تنش‌های جاری میان دو کشور، اتحادیه اروپا در یک اعلامیه از حکومت طالبان و پاکستان خواسته است که فوراً به خشونت‌ها میان دو کشور پایان دهند.

هر دو طرف باید اختلافات خود را از راه گفت‌وگو حل‌وفصل کنند

این اتحادیه ناوقت روز جمعه ۸ حوت در اعلامیه‌ای گفته است که در ۲۴ ساعت گذشته، افزایش حملات هوایی و افزایش حملات در امتداد خط گزارش شده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای جدی برای منطقه در پی داشته باشد.

در این اعلامیه آمده است که هر دو طرف باید به گفت‌وگو روی آورند و همهٔ طرف‌ها باید به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند و حفاظت از غیرنظامیان و تأسیسات ملکی را تضمین کنند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، نسبت به افزایش خشونت‌ها میان افغانستان و پاکستان و تأثیر آن بر غیرنظامیان، نگرانی عمیق دارد.

وی در یک نشست خبری تأکید کرده است که هر دو طرف باید اختلافات خود را از راه گفت‌وگو حل‌وفصل کنند.

همچنان، ریچارد بینت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در صفحهٔ ایکس خود در یک اعلامیه نوشته است که بار دیگر خواهان خویشتنداری در بحران کنونی میان پاکستان و افغانستان و رعایت قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه، به‌ویژه حفاظت از غیرنظامیان است؛ بحرانی که به گفتهٔ او به خشونت کشیده شده است. وی تأکید کرده است که کاهش فوری خشونت‌ها یک ضرورت است.

در عین حال، گزارش‌هایی منتشر شده است که وزیران خارجهٔ حکومت طالبان و پاکستان در پیوند به این تنش‌ها و تلاش‌ها برای کاهش خشونت، با شماری از کشورهای منطقه تماس و گفت‌وگو داشته‌اند.

وزارت امور خارجهٔ حکومت طالبان گفته است که امیر خان متقی، روز شنبه ۹ حوت، از طریق تماس تلیفونی با بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجهٔ ازبکستان، در مورد وضعیت منطقه و درگیری‌ها با پاکستان گفت‌وگو کرده است.

پیش از این نیز این وزارت، اعلامیه‌هایی دربارهٔ گفت‌وگوهای امیر خان متقی با وزیر امور خارجهٔ عربستان سعودی و همچنان با وزیر دولت در وزارت امور خارجهٔ قطر نشر کرده بود.

امیر خان متقی با وزیر خارجهٔ ازبکستان، در مورد وضعیت منطقه گفت‌وگو کرد

در سوی دیگر، وزارت امور خارجهٔ عربستان سعودی در یک اعلامیه گفته است که اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، با شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجهٔ عربستان سعودی، گفت‌وگوی تیلیفونی انجام داده است.

در این اعلامیه آمده است که در جریان این تماس، در مورد رویدادهای اخیر منطقه و تلاش‌ها برای کاهش خشونت و حفظ ثبات منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

این در حالی است که نیروهای طالبان شام پنج‌شنبهٔ هفتهٔ گذشته از حمله بر نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند خبر داده بودند.

مقام‌های طالبان گفته‌اند که این اقدام در واکنش به حملات هوایی مرگبار اخیر پاکستان انجام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، پس از آغاز این درگیری‌ها، پاکستان نیز بر شهر کابل و شماری از ولایت‌های دیگر افغانستان حملات هوایی انجام داد و حکومت طالبان نیز از انجام حملات مشابه خبر داده است.

این تنش‌ها پس از آن افزایش یافت که پاکستان شب یک‌شنبهٔ گذشته در بخش‌هایی از ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد.

در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، این حملات هوایی ده‌ها تن، به‌شمول ۱۸ عضو یک خانواده را، کشته و زخمی کرده است.

اما حکومت پاکستان ادعا کرده است که در این حملات، هفت مرکز وابسته به تحریک طالبان پاکستان و شاخهٔ خراسان گروه داعش در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده شده و در نتیجهٔ آن، ۷۰ تن کشته شده‌اند.

حکومت طالبان بارها در مورد تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) گفته است که این یک موضوع داخلی پاکستان است و خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.