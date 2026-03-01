هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در کراچی

حکومت طالبان اعلام کرده است که تلویزیون «راه فردا» را که از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأسیس شده بود، بسته است.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، ناوقت روز شنبه ۹ حوت در صفحه ایکس خود نوشته است که «نشریات مربوط به محمد محقق متوقف و دارایی‌های آن مصادره شد.»

او دلیل آورده که حکومت طالبان به این خاطر تلویزیون راه فردا را بسته و دارایی ‌های محقق را مصادره کرده است که به گفته آنان، محقق حملات اخیر پاکستان را توجیه کرده و حملات تلافی‌جویانه طالبان را محکوم کرده است.

رادیو و تلویزیون راه فردا در سال ۱۳۸۵خورشیدی در کابل از سوی محمدمحقق تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

این تلویزیون بیشتر برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و خبری نشر می‌کرد.

محمد محقق پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ترکیه رفت و در آنجا همراه با خانواده‌اش اقامت دارد.

آقای محقق تاکنون در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون راه فردا چیزی نگفته است.

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌های شدید در نشرات و وضعیت بد اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و شماری نیز فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند.