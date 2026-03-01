خبر ها
هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در کراچی
صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران امروز یکشنبه به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان هجوم بردند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پولیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرد.
در خبر رسانهها اکثر این معترضان شاگردان یک مدرسه مذهبی معرفی شدهاند.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته است که شاگردان این مدرسه در شهر پیشاور نیز برای اعتراض به حمله امریکا و مرگ آیت الله علی خامنهای در ایران به سرکها آمدهاند.
همین خبرگزاری روز یکشنبه از تجمع «هزاران مسلمان شیعه» در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهایی علیه اسرائیل و امریکا سر دادهاند.
برخلاف خشونتها در کراچی، رسانهها تجمع در کشمیر را «عمدتا آرام و صلحآمیز» توصیف کردهاند.
پاکستان در جام جهانی کریکت، سریلانکا را شکست داد اما به مرحله بعدی راه نیافت
پاکستان در این بازی در بیست اور، برای سریلانکا ۲۱۳ دوش هدف تعیین کرده بود.
سریلانکا در این بازی ۲۰۷ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت پنج دوش به پاکستان واگذار کرد.
اما با وجود این پیروزی، پاکستان نتوانست به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کند، زیرا بر اساس امتیازات در جدول، پس از نیوزیلند قرار گرفته است.
قرار است روز یکشنبه دو دیدار برگزار شود؛ در بازی نخست زیمبابوه با افریقای جنوبی روبهرو میشود و در دیدار دوم هند با ویستاندیز مسابقه خواهد داد.
طالبان نشرات تلویزیون راه فردا را متوقف کرد
حکومت طالبان اعلام کرده است که تلویزیون «راه فردا» را که از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأسیس شده بود، بسته است.
خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، ناوقت روز شنبه ۹ حوت در صفحه ایکس خود نوشته است که «نشریات مربوط به محمد محقق متوقف و داراییهای آن مصادره شد.»
او دلیل آورده که حکومت طالبان به این خاطر تلویزیون راه فردا را بسته و دارایی های محقق را مصادره کرده است که به گفته آنان، محقق حملات اخیر پاکستان را توجیه کرده و حملات تلافیجویانه طالبان را محکوم کرده است.
رادیو و تلویزیون راه فردا در سال ۱۳۸۵خورشیدی در کابل از سوی محمدمحقق تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.
این تلویزیون بیشتر برنامههای مذهبی، فرهنگی و خبری نشر میکرد.
محمد محقق پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ترکیه رفت و در آنجا همراه با خانوادهاش اقامت دارد.
آقای محقق تاکنون در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون راه فردا چیزی نگفته است.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از رسانهها به دلیل محدودیتهای شدید در نشرات و وضعیت بد اقتصادی با مشکلات جدی روبهرو شدهاند و شماری نیز فعالیتشان را متوقف کردهاند.
مقامهای طالبان از سقوط یک طیاره جنگی پاکستانی در ننگرهار خبر دادند؛ پاکستان رد میکند
یک طیاره جنگی پاکستانی روز شنبه در شهر جلالآباد سقوط کرده است.
سخنگوی پولیس طالبان در ننگرهار می گوید که این طیاره توسط آنان سرنگون شده و پیلوت آن زنده بازداشت شده است؛ اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.
این رویداد پس از حملات هوایی پاکستان بر چند شهر افغانستان و تشدید درگیریهای مرزی روز گذشته رخ داده است.
شاهدان از شنیدن صدای انفجار در نزدیکی میدان هوایی جلالآباد خبر دادهاند.
در همین حال، هر دو طرف یکدیگر را به حملات متقابل متهم کردهاند و از تلفات خبر میدهند، اما این آمارها بهگونه مستقل تأیید نشده است.
همزمان با افزایش تنشها، شماری از کشورها و سازمان ملل از افغانستان و پاکستان خواستهاند که برای کاهش تنشها به گفتوگو روی آورند.
افزایش آمادگی نظامی امریکا در نزدیکی ایران؛ پروازهای شهر استانبول ترکیه به ایران تعلیق شدند
پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران عصر روز جمعه به دلیل افزایش آمادگی نظامی ایالات متحده در اطراف ایران به حالت تعلیق درآمد.
میدان هوایی بینالمللی استانبول دیروز اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ترکیه و دو خط هوایی ایرانی به تهران لغو شده است.
پرواز خطوط هوایی ترکیه به شهر تبریز در شمال ایران که قرار بود صبح امروز انجام شود نیز لغو شد.
در همین حال، وزارت امور خارجۀ ایتالیا روز جمعه از شهروندان ایتالیایی خواست ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که به ایتالیاییهایی که به عنوان گردشگر از ایران بازدید کردهاند و حضورشان در آنجا کاملاً ضروری نیست، توصیه میشود ایران را ترک کنند.
در حالی که مذاکرات با ایالات متحده بر سر برنامه هستهای ایران تاکنون هیچ نتیجه ملموسی نداشته است، ایالات متحده پیش از حملۀ نظامی احتمالی به ایران، حضور نظامی خود را در شرقمیانه تقویت کرده است.
آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان
حکومت طالبان از آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعۀ هرات خبر داده است
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان رو جمعه، هشتم حوت در بیانیهای در صفحه ایکس خود نوشت که کمیتۀ فنی کمیسیون امور مرزی این وزارتخانه، روز جمعه کار عملی نوسازی علایم مرزی با ایران را در اسلام قلعه هرات با حضور تیمهای فنی هر دو کشور آغاز کرد.
نزدیک به یک سال پیش، در جریان سفر عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران به افغانستان، معاون وزیر داخلۀ ایران از اختلاف نظر با طالبان بر سر تعیین خطوط مرزی خبر داد.
در اعلامیۀ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان به هیچ اختلاف نظری اشاره نشده است، اما گفته شده است که تیمهای فنی آنان و ایران در حال برنامهریزی برای نوسازی تمام علایم و نشانههای مرزی بین دو کشور هستند.
افزایش ۱۷ برابری مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران از طریق راه آهن
ادارۀ راه آهن ایران میگوید که مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان از طریق راه آهن در یازده ماه گذشته ۱۷ برابر رشد داشته است.
خبرگزاری دولتی مهر روز جمعه، هشتم حوت به نقل از شهریار نقیزاده، مدیرکل امور تجارت خارجی راه آهن ایران گزارش داده که از ماه مارچ ۲۰۲۵ تا فبروری ۲۰۲۶ حدود ۶۵۰ هزار تن کالا از طریق راه آهن به افغانستان منتقل شده است.
او افزوده که این حجم مبادلات تجاری از طریق راه آهن تا پایان سال جاری خورشیدی به ۷۵۰ هزار تن خواهد رسید.
در پی درگیریها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۵، تجارت میان دو کشور متوقف شده و پنجشنبۀ گذشته این درگیریها وارد صفحۀ دیگری شده است که هر دو طرف مدعی اند که به یکدیگر تلفات سنگینی وارد کرده اند.
خبرگزاری حکومت طالبان: موج تازۀ حملات به مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند آغاز شد
خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان میگوید که نیروهای حکومت طالبان بار دیگر به مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کردهاند.
خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این حملات اواخر روز جمعه انجام شده است.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم به نقل از مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست نیز این موضوع را گزارش داده است.
در همین حال ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که طیارههای کشفی پاکستان روز گذشته بر فراز افغانستان پرواز میکردند.
طیارههای جنگی پاکستانی پیش از این اهدافی را در کابل، پکتیا و کندهار هدف قرار داده بودند.
حکومت طالبان مدعی است که از آغاز درگیریها، ۵۵ سرباز پاکستانی کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدهاند و ۱۳ نیروی طالبان نیز کشته شدهاند.
با این حال، احمد شریف چودری، مدیر روابط عامۀ ارتش پاکستان ادعا کرده که ۲۷۴ نفر از نیروهای طالبان و ۱۲ نفر از نیروهای پاکستانی در حملات اخیر کشته شدهاند.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند آمار تلفات را تأیید کند.
ریچارد بنیت از پاکستان و طالبان خواستار حفاظت از غیرنظامیان شد
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در واکنش به درگیریهای اخیر میان طالبان و پاکستان، خواستار حفاظت از غیرنظامیان شده است.
آقای بنیت امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از هر دو طرف پاکستان و طالبان میخواهد که حقوق بینالمللی بشر و قوانین بشردوستانه بهویژه در زمینه حفاظت از غیرنظامیان را رعایت کنند.
او همچنین تأکید کرده که کاهش فوری تنشها در شرایط کنونی «ضروری» است.
همزمان با درخواست آتشبس، طالبان ادعا کرده که حملات هوایی را در چند منطقه پاکستان انجام داده است
مقامات چندین کشور منطقه از حکومت پاکستان و طالبان خواستار برقراری آتشبس شدند.
وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر و ایران در اعلامیههای امروز جمعه ۸حوت برای میانجیگری اعلام آمادگی کردهاند.
هنوز دوطرف پاکستان و طالبان در مورد این درخواست واکنش نشان ندادند.
روسیه نیز خواستار آغاز فوری گفتگوها برای پایان دادن به درگیری و حل اختلافات از راه دیپلماسی شده است.
از سوی هم وزارت دفاع طالبان ادعا کردند که که نیروهای هوایی وزارت دفاع آنها امروز چاشت، حملات هوایی را در داخل پاکستان انجام دادهاند.
به گفته آنان، یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر فیضآباد در پایتخت، اسلامآباد، و همچنین تأسیسات نظامی در نوشهره و جمرود هدف قرار گرفتهاند.
این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و مقامهای پاکستانی نیز هنوز در مورد این حملات اظهار نظری نکردهاند.
این درحالی است که شب گذشته پس از درگیری در امتداد خط دیورند؛ طیارههای جنگی پاکستان چندین نقطه در کابل و دستکم سه ولایت افغانستان را هدف قرار دادند.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، طالبان را به پناهدادن به «انواع تروریستها» متهم کرده و گفته است: «صبر ما تمام شده است. اکنون جنگ آشکار است.»
عطاءالله تارر، وزیر استخبارات پاکستان گفته است که در درگیریهای شب گذشته بیش از ۱۳۰ جنگجوی طالبان کشته شدهاند، در حالیکه دو سرباز پاکستانی نیز جان باختهاند.
در کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در حملات متقابل، بیش از ۵۰ سرباز پاکستانی کشته شدهاند.
ادعاهای هر دو طرف بهطور مستقل تأیید نشده است.
این درگیریها در حالی رخ داده که در ماههای اخیر تنشها و درگیریهای مرزی میان دو کشور افزایش یافته است.