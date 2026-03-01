صدر اعظم جرمنی: حملات بر ایران خطراتی را به همراه دارد

رسانه‌ها گزارش داده‌اند کهداده‌ند کهدااز امروز یک‌شنبه چند انفجار در تهران رخ داد.

به گزارش رادیو فردا، وب‌سایت جماران نوشته است: «صدای انفجارهای شدید در نقاط مختلف تهران از جمله مناطق شرق و شمال شنیده شده است.»

خبرگزاری فارس،‌ نزدیک به سپاه، نیز نوشت:‌ «از لحظاتی قبل صدای چند انفجار مهیب ناشی از حمله موشکی و هوایی در تهران محدوده سیدخندان و چهارراه قصر به گوش رسید.»

همچنان در شبکۀ ایکس اردوی اسرائیل نوشته شده که: «نیروی هوایی در این لحظه موج گسترده‌ای از حملات را علیه اهداف رژیم تروریستی ایران در قلب تهران آغاز کرده است.»

حملات به پایتخت ایران در حالی است که در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواضع امریکا را در کردستان عراق و همین طور چند کشور عربی خلیج فارس گلوله‌باران و راکت‌باران کرده‌اند.