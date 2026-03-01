لینک‌های قابل دسترسی

جهان

صدر اعظم جرمنی: حملات بر ایران خطراتی را به همراه دارد

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی می‌گوید که حملات اسرائیل و امریکا به ایران خطراتی را به همراه دارد.

مرتس روز یک‌شنبه، ۱۰ حوت در برلین گفت: "هدف این حملات نظامی پایان دادن به بازی مخرب یک رژیم ضعیف است، اما بدون خطر نیست."

به گزارش خبرگزاری جرمنی (دی پی ای)، مرتس گفت که هیچ کس نمی‌داند "حملات تلافی‌جویانۀ شدید ایران به چه نوع بحرانی در منطقه منجر خواهد شد" و یا "آیا طرح ایجاد تغییر سیاسی از درون از طریق حملات نظامی از بیرون موفق خواهد شد یا خیر."

مرتس افزود که درک وضعیت سیاسی داخلی ایران دشوار است و مقایسۀ آن با مداخلات غرب در افغانستان، عراق و لیبیا تنها تا حدی معتبر است.

او به خطرات واقعی کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت که عواقب آن بر آنان در جرمنی و بقیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت.

صدراعظم جرمنی رژیم ملاها در ایران را یک "رژیم تروریستی" خواند که به گفتۀ او، مسئول سرکوب شهروندان خود برای دهه‌ها بوده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران، قیمت نفت ۱۰ درصد افزایش یافته است

یک کشتی حامل نفت در تنگۀ هرمز

روز یک‌شنبه، قیمت هر بشکه نفت خام به حدود ۸۰ دالر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان تخمین می‌زنند که به دلیل جنگ جاری در شرق‌میانه، قیمت هر بشکه نفت خام ممکن است به ۱۰۰ دالر افزایش یابد.

حملات نظامی و بسته شدن تنگۀ هرمز عامل اصلی افزایش بهای نفت خوانده شده است.

بیش از ۲۰ درصد از نفت جهان از طریق تنگۀ هرمز حمل می‌شود.

چندین منبع گفتند که کشتی اوماها و سایر تانکرهای نفت و گاز مایع پس از هشدار تهران به کشتی‌ها برای جلوگیری از عبور از تنگۀ هرمز، فعالیت خود در این مسیر را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

ادامه خبر ...

کشته شدن دستکم ۹ تن به دنبال هجوم معترضان به قنسولگری امریکا در شهر کراچی تایید شد

پاکستان - هجوم معترضان به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی

پس از هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان دستکم ۹ تن کشته شدند.

به گزارش رویترز، پولیس کشته شدن این افراد را تایید کرده اما نگفته است که آن‌ها چگونه کشته شدند. هویت کشته شدگان نیز تا هنوز روشن نیست.

رویترز نوشته که مقامات قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی تا هنوز به گونۀ رسمی تبصره نکرده‌اند اما یک دپلومات در این قنسولگری گفته است که مصئون استند.

به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این پس از آنست که گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه میان نیروهای تنفیذ قانون و اعضای سازمان دانشجویان امامیه، یک نهاد مذهبی در پاکستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پولیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

گزارش شده است که اکثر این معترضان، اعضای سازمان دانشجویان امامیه معرفی شده‌اند.

از سازمان دهی اعتراض‌ها در دیگر بخش‌های پاکستان نیز گزارش شده است.

فرانس پرس روز یک‌شنبه از تجمع «هزاران مسلمان شیعه» در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن آیت الله علنی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.

این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهایی علیه اسرائیل و امریکا سر داده‌اند.

برخلاف خشونت‌ها در کراچی، رسانه‌ها تجمع در کشمیر را «عمدتا آرام و صلح‌آمیز» توصیف کرده‌اند.

ادامه خبر ...

وقوع انفجار در روز یک‌شنبه در نقاط مختلف تهران، پایتخت ایران

ایران

رسانه‌ها گزارش داده‌اند کهداده‌ند کهدااز امروز یک‌شنبه چند انفجار در تهران رخ داد.

به گزارش رادیو فردا، وب‌سایت جماران نوشته است: «صدای انفجارهای شدید در نقاط مختلف تهران از جمله مناطق شرق و شمال شنیده شده است.»

خبرگزاری فارس،‌ نزدیک به سپاه، نیز نوشت:‌ «از لحظاتی قبل صدای چند انفجار مهیب ناشی از حمله موشکی و هوایی در تهران محدوده سیدخندان و چهارراه قصر به گوش رسید.»

همچنان در شبکۀ ایکس اردوی اسرائیل نوشته شده که: «نیروی هوایی در این لحظه موج گسترده‌ای از حملات را علیه اهداف رژیم تروریستی ایران در قلب تهران آغاز کرده است.»

حملات به پایتخت ایران در حالی است که در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواضع امریکا را در کردستان عراق و همین طور چند کشور عربی خلیج فارس گلوله‌باران و راکت‌باران کرده‌اند.

ادامه خبر ...

هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در کراچی

پاکستان - هجوم صدها تن به قنسولگری ایالات متحده در کراچی

صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران امروز یک‌شنبه به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان هجوم بردند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پولیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

در خبر رسانه‌ها اکثر این معترضان شاگردان یک مدرسه مذهبی معرفی شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته است که شاگردان این مدرسه در شهر پیشاور نیز برای اعتراض به حمله امریکا و مرگ آیت الله علی خامنه‌ای در ایران به سرک‌ها‌ آمده‌اند.

همین خبرگزاری روز یک‌شنبه از تجمع «هزاران مسلمان شیعه» در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.

این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهایی علیه اسرائیل و امریکا سر داده‌اند.

برخلاف خشونت‌ها در کراچی، رسانه‌ها تجمع در کشمیر را «عمدتا آرام و صلح‌آمیز» توصیف کرده‌اند.

ادامه خبر ...

پاکستان در جام جهانی کریکت، سریلانکا را شکست داد اما به مرحله بعدی راه نیافت

بازی پاکستان و سریلانکا

پاکستان در این بازی در بیست اور، برای سریلانکا ۲۱۳ دوش هدف تعیین کرده بود.

سریلانکا در این بازی ۲۰۷ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت پنج دوش به پاکستان واگذار کرد.

اما با وجود این پیروزی، پاکستان نتوانست به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کند، زیرا بر اساس امتیازات در جدول، پس از نیوزیلند قرار گرفته است.

قرار است روز یکشنبه دو دیدار برگزار شود؛ در بازی نخست زیمبابوه با افریقای جنوبی روبه‌رو می‌شود و در دیدار دوم هند با ویست‌اندیز مسابقه خواهد داد.

ادامه خبر ...

افزایش آمادگی نظامی امریکا در نزدیکی ایران؛ پروازهای شهر استانبول ترکیه به ایران تعلیق شدند

میدان هوایی استانبول ترکیه (تصویر آرشیف)

پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران عصر روز جمعه به دلیل افزایش آمادگی نظامی ایالات متحده در اطراف ایران به حالت تعلیق درآمد.

میدان هوایی بین‌المللی استانبول دیروز اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ترکیه و دو خط هوایی ایرانی به تهران لغو شده است.

پرواز خطوط هوایی ترکیه به شهر تبریز در شمال ایران که قرار بود صبح امروز انجام شود نیز لغو شد.

در همین حال، وزارت امور خارجۀ ایتالیا روز جمعه از شهروندان ایتالیایی خواست ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به ایتالیایی‌هایی که به عنوان گردشگر از ایران بازدید کرده‌اند و حضورشان در آنجا کاملاً ضروری نیست، توصیه می‌شود ایران را ترک کنند.

در حالی که مذاکرات با ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای ایران تاکنون هیچ نتیجه ملموسی نداشته است، ایالات متحده پیش از حملۀ نظامی احتمالی به ایران، حضور نظامی خود را در شرق‌میانه تقویت کرده است.

ادامه خبر ...

روبیو خودداری ایران از مذاکره دربارۀ برنامۀ موشکی‌اش را "مانعی بزرگ" توصیف کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

در آستانۀ آغاز دور دیگری از مذاکرات "غیرمستقیم" ایران و امریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در گفت‌وگو با خبرنگاران خودداری جمهوری اسلامی از مذاکره بر سر برنامۀ موشکی خود را "مانعی بزرگ" توصیف کرد.

روبیو روز چهارشنبه، ششم حوت با اشاره به این که مذاکرات روز پنج‌شنبه عمدتاً بر برنامۀ اتمی ایران متمرکز خواهد بود، موشک‌های بالیستیک ایران را "تهدیدی جدی" برای امریکا توصیف کرد و هشدار داد که تهران "در مسیر" ساخت موشک‌هایی است که "در نهایت" به خاک امریکا خواهد رسید.

این نکته‌ای است که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا نیز در سخنرانی خود در کانگرس در هفتۀ جاری به آن اشاره کرد.

روبیو در ادامه دربارۀ موشک‌های بالیستیک کوتاه‌بردی حرف زده که همین الان نیز تهران در اختیار دارد و "تهدیدی برای منافع امریکا" در منطقه به شمار می‌روند.

او گفت:‌ "آنها هزاران موشک کوتاه‌برد در اختیار دارند که می‌توانند به پایگاه‌های امریکا در منطقه، به عربستان سعودی و قطر و بحرین و امارات، برسند. این همین الان هم تهدیدی برای ماست."

وزیر خارجۀ امریکا در عین حال بر دیپلوماسی و گفت‌وگو با حکومت ایران تأکید کرد و گفت که ترمپ هم‌چنان "دیپلوماسی را ترجیح می‌دهد."

ادامه خبر ...

رئیس جمهور ایران: چشم‌انداز خوبی برای گفت‌وگوها با امریکا وجود دارد

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران(آرشیف)

همزمان با راهی شدن هیئت ایرانی به ژینو برای برگزاری سومین دور مذاکرات با ایالات متحدۀ امریکا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته که «چشم‌انداز خوبی» برای این گفت‌وگوها وجود دارد.

رسانه‌های ایران روز چهارشنبه(۲۵ فبروری) گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، در رأس یک هیئت ایرانی برای دور سوم مذاکرات با امریکا، عازم شهر ژینو در سوئیس شده است.

این مذاکرات قرار است امروز(پنجشنبه ۲۶ فبروی) دایر شود.

برگزاری این دور از مذاکرات که حساس خوانده شده، در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده یک ناوگان بزرگ بحری را در آب‌های جنوب ایران مستقر کرده، تا در صورت تصمیم دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، دست به حملۀ احتمالی بزند.

ادامه خبر ...

گوگل، فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرد

آرشیف

شرکت تکنولوژی گوگل می گوید که فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرده که با نام‌های UNC2814  و  گالیوم شناخته می‌شود.

براساس خبرگزاری رویترز، چارلی اسنایدر، مدیر ارشد گروه تهدید اطلاعات گوگل، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که این گروه ها دسترسی تأییدشده به ۵۳ نهاد در ۴۲ کشور جهان داشته و در زمان مختل شدن فعالیت‌آنها، احتمال دسترسی در حداقل۲۲ کشور دیگر نیز وجود داشت.

گوگل می گوید که با بستن پروژه‌های گوگل کلاود، غیرفعال‌ساختن حساب‌ها و از کار انداختن زیربنا‌های اینترنتی این گروه، فعالیت‌های آنها را متوقف کرده است.

به گفتۀ گوگل، فعالیت این گروه‌ها جدا از کمپاین هکری موسوم به سالت تایفون است که ایالات متحدۀ امریکا آن را به چین نسبت داده است.

سفارت چین در امریکا هرگونه دخالت را رد کرده، گفته که چین با هک کردن و حملات سایبری مخالف است.

ادامه خبر ...

