وقوع انفجار در روز یک‌شنبه در نقاط مختلف تهران، پایتخت ایران

ایران
ایران

رسانه‌ها گزارش داده‌اند کهداده‌ند کهدااز امروز یک‌شنبه چند انفجار در تهران رخ داد.

به گزارش رادیو فردا، وب‌سایت جماران نوشته است: «صدای انفجارهای شدید در نقاط مختلف تهران از جمله مناطق شرق و شمال شنیده شده است.»

خبرگزاری فارس،‌ نزدیک به سپاه، نیز نوشت:‌ «از لحظاتی قبل صدای چند انفجار مهیب ناشی از حمله موشکی و هوایی در تهران محدوده سیدخندان و چهارراه قصر به گوش رسید.»

همچنان در حساب توئیتری اردوی اسرائیل نوشته است: «نیروی هوایی در این لحظه موج گسترده‌ای از حملات را علیه اهداف رژیم تروریستی ایران در قلب تهران آغاز کرده است.»

حملات به پایتخت ایران در حالی است که در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواضع امریکا را در کردستان عراق و همین طور چند کشور عربی خلیج فارس گلوله‌باران و راکت‌باران کرده‌اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

کشته شدن دستکم ۹ تن به دنبال هجوم معترضان به قنسولگری امریکا در شهر کراچی تایید شد

پاکستان - هجوم معترضان به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی
پاکستان - هجوم معترضان به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی

پس از هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان دستکم ۹ تن کشته شدند.

به گزارش رویترز، پولیس کشته شدن این افراد را تایید کرده اما نگفته است که آن‌ها چگونه کشته شدند. هویت کشته شدگان نیز تا هنوز روشن نیست.

رویترز نوشته که مقامات قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی تا هنوز به گونۀ رسمی تبصره نکرده‌اند اما یک دپلومات در این قنسولگری گفته است که مصئون استند.

به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این پس از آنست که گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه میان نیروهای تنفیذ قانون و اعضای سازمان دانشجویان امامیه، یک نهاد مذهبی در پاکستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پولیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

گزارش شده است که اکثر این معترضان، اعضای سازمان دانشجویان امامیه معرفی شده‌اند.

از سازمان دهی اعتراض‌ها در دیگر بخش‌های پاکستان نیز گزارش شده است.

فرانس پرس روز یک‌شنبه از تجمع «هزاران مسلمان شیعه» در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن آیت الله علنی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.

این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهایی علیه اسرائیل و امریکا سر داده‌اند.

برخلاف خشونت‌ها در کراچی، رسانه‌ها تجمع در کشمیر را «عمدتا آرام و صلح‌آمیز» توصیف کرده‌اند.

هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در کراچی

پاکستان - هجوم صدها تن به قنسولگری ایالات متحده در کراچی
پاکستان - هجوم صدها تن به قنسولگری ایالات متحده در کراچی

صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران امروز یک‌شنبه به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان هجوم بردند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پولیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

در خبر رسانه‌ها اکثر این معترضان شاگردان یک مدرسه مذهبی معرفی شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته است که شاگردان این مدرسه در شهر پیشاور نیز برای اعتراض به حمله امریکا و مرگ آیت الله علی خامنه‌ای در ایران به سرک‌ها‌ آمده‌اند.

همین خبرگزاری روز یک‌شنبه از تجمع «هزاران مسلمان شیعه» در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.

این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهایی علیه اسرائیل و امریکا سر داده‌اند.

برخلاف خشونت‌ها در کراچی، رسانه‌ها تجمع در کشمیر را «عمدتا آرام و صلح‌آمیز» توصیف کرده‌اند.

پاکستان در جام جهانی کریکت، سریلانکا را شکست داد اما به مرحله بعدی راه نیافت

بازی پاکستان و سریلانکا
بازی پاکستان و سریلانکا

پاکستان در این بازی در بیست اور، برای سریلانکا ۲۱۳ دوش هدف تعیین کرده بود.

سریلانکا در این بازی ۲۰۷ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت پنج دوش به پاکستان واگذار کرد.

اما با وجود این پیروزی، پاکستان نتوانست به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کند، زیرا بر اساس امتیازات در جدول، پس از نیوزیلند قرار گرفته است.

قرار است روز یکشنبه دو دیدار برگزار شود؛ در بازی نخست زیمبابوه با افریقای جنوبی روبه‌رو می‌شود و در دیدار دوم هند با ویست‌اندیز مسابقه خواهد داد.

طالبان نشرات تلویزیون راه فردا را متوقف کرد

لوگو یا نشان تلویزیون راه فرداد
لوگو یا نشان تلویزیون راه فرداد

حکومت طالبان اعلام کرده است که تلویزیون «راه فردا» را که از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأسیس شده بود، بسته است.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، ناوقت روز شنبه ۹ حوت در صفحه ایکس خود نوشته است که «نشریات مربوط به محمد محقق متوقف و دارایی‌های آن مصادره شد.»

او دلیل آورده که حکومت طالبان به این خاطر تلویزیون راه فردا را بسته و دارایی ‌های محقق را مصادره کرده است که به گفته آنان، محقق حملات اخیر پاکستان را توجیه کرده و حملات تلافی‌جویانه طالبان را محکوم کرده است.

رادیو و تلویزیون راه فردا در سال ۱۳۸۵خورشیدی در کابل از سوی محمدمحقق تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

این تلویزیون بیشتر برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و خبری نشر می‌کرد.

محمد محقق پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ترکیه رفت و در آنجا همراه با خانواده‌اش اقامت دارد.

آقای محقق تاکنون در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون راه فردا چیزی نگفته است.

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌های شدید در نشرات و وضعیت بد اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و شماری نیز فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند.

مقام‌های طالبان از سقوط یک طیاره جنگی پاکستانی در ننگرهار خبر دادند؛ پاکستان رد می‌کند

یک طیاره جنگی پاکستانی روز شنبه در شهر جلال‌آباد سقوط کرده است.

سخنگوی پولیس طالبان در ننگرهار می گوید که این طیاره توسط آنان سرنگون شده و پیلوت آن زنده بازداشت شده است؛ اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.

این رویداد پس از حملات هوایی پاکستان بر چند شهر افغانستان و تشدید درگیری‌های مرزی روز گذشته رخ داده است.

شاهدان از شنیدن صدای انفجار در نزدیکی میدان هوایی جلال‌آباد خبر داده‌اند.

در همین حال، هر دو طرف یکدیگر را به حملات متقابل متهم کرده‌اند و از تلفات خبر می‌دهند، اما این آمارها به‌گونه مستقل تأیید نشده است.

هم‌زمان با افزایش تنش‌ها، شماری از کشورها و سازمان ملل از افغانستان و پاکستان خواسته‌اند که برای کاهش تنش‌ها به گفت‌وگو روی آورند.

افزایش آمادگی نظامی امریکا در نزدیکی ایران؛ پروازهای شهر استانبول ترکیه به ایران تعلیق شدند

میدان هوایی استانبول ترکیه (تصویر آرشیف)
میدان هوایی استانبول ترکیه (تصویر آرشیف)

پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران عصر روز جمعه به دلیل افزایش آمادگی نظامی ایالات متحده در اطراف ایران به حالت تعلیق درآمد.

میدان هوایی بین‌المللی استانبول دیروز اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ترکیه و دو خط هوایی ایرانی به تهران لغو شده است.

پرواز خطوط هوایی ترکیه به شهر تبریز در شمال ایران که قرار بود صبح امروز انجام شود نیز لغو شد.

در همین حال، وزارت امور خارجۀ ایتالیا روز جمعه از شهروندان ایتالیایی خواست ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به ایتالیایی‌هایی که به عنوان گردشگر از ایران بازدید کرده‌اند و حضورشان در آنجا کاملاً ضروری نیست، توصیه می‌شود ایران را ترک کنند.

در حالی که مذاکرات با ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای ایران تاکنون هیچ نتیجه ملموسی نداشته است، ایالات متحده پیش از حملۀ نظامی احتمالی به ایران، حضور نظامی خود را در شرق‌میانه تقویت کرده است.

آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان

آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعۀ هرات
آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعۀ هرات

حکومت طالبان از آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعۀ هرات خبر داده است

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان رو جمعه، هشتم حوت در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشت که کمیتۀ فنی کمیسیون امور مرزی این وزارتخانه، روز جمعه کار عملی نوسازی علایم مرزی با ایران را در اسلام قلعه هرات با حضور تیم‌های فنی هر دو کشور آغاز کرد.

نزدیک به یک سال پیش، در جریان سفر عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران به افغانستان، معاون وزیر داخلۀ ایران از اختلاف نظر با طالبان بر سر تعیین خطوط مرزی خبر داد.

در اعلامیۀ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان به هیچ اختلاف نظری اشاره نشده است، اما گفته شده است که تیم‌های فنی آنان و ایران در حال برنامه‌ریزی برای نوسازی تمام علایم و نشانه‌های مرزی بین دو کشور هستند.

افزایش ۱۷ برابری مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران از طریق راه آهن

مراسم افتتاح نخستین راه آهن افغانستان و ایران
مراسم افتتاح نخستین راه آهن افغانستان و ایران

ادارۀ راه آهن ایران می‌گوید که مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان از طریق راه آهن در یازده ماه گذشته ۱۷ برابر رشد داشته است.

خبرگزاری دولتی مهر روز جمعه، هشتم حوت به نقل از شهریار نقی‌زاده، مدیرکل امور تجارت خارجی راه ‌آهن ایران گزارش داده که از ماه مارچ ۲۰۲۵ تا فبروری ۲۰۲۶ حدود ۶۵۰ هزار تن کالا از طریق راه آهن به افغانستان منتقل شده است.

او افزوده که این حجم مبادلات تجاری از طریق راه آهن تا پایان سال جاری خورشیدی به ۷۵۰ هزار تن خواهد رسید.

در پی‌ درگیری‌ها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۵، تجارت میان دو کشور متوقف شده و پنج‌شنبۀ گذشته این درگیری‌ها وارد صفحۀ دیگری شده است که هر دو طرف مدعی اند که به یکدیگر تلفات سنگینی وارد کرده اند.

خبرگزاری حکومت طالبان: موج تازۀ حملات به مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند آغاز شد

یک عضو نیروی حکومت طالبان در کنار یک توپخانه پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی حاجی میدان ولایت خوست
یک عضو نیروی حکومت طالبان در کنار یک توپخانه پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی حاجی میدان ولایت خوست

خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان می‌گوید که نیروهای حکومت طالبان بار دیگر به مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کرده‌اند.

خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این حملات اواخر روز جمعه انجام شده است.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم به نقل از مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست نیز این موضوع را گزارش داده است.

در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که طیاره‌های کشفی پاکستان روز گذشته بر فراز افغانستان پرواز می‌کردند.

طیاره‌های جنگی پاکستانی پیش از این اهدافی را در کابل، پکتیا و کندهار هدف قرار داده بودند.

حکومت طالبان مدعی است که از آغاز درگیری‌ها، ۵۵ سرباز پاکستانی کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند و ۱۳ نیروی طالبان نیز کشته شده‌اند.

با این حال، احمد شریف چودری، مدیر روابط عامۀ ارتش پاکستان ادعا کرده که ۲۷۴ نفر از نیروهای طالبان و ۱۲ نفر از نیروهای پاکستانی در حملات اخیر کشته شده‌اند.

رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند آمار تلفات را تأیید کند.

