خبر ها
در ده ولایت افغانستان بارش برف و باران در روز سهشنبه پیشبینی شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در افغانستان در بیانیهای گفته است که ولایتهای فراه، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و بدخشان به روز سهشنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود.
میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر و سطح بارش برف بین ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر برآورد شده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که پوشش برف در برخی مناطق افغانستان در زمستان امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد.
به گفته این نهاد، افزایش برف و باران میتواند بر کشت گندم در فصل بهار و مهمتر از آن، بر رشد تخم تازه کشت شده، بهویژه در مناطق خشک تأثیر مثبتی داشته باشد.
طالبان: نماینده بریتانیا برای افغانستان با اشاره به تنش با پاکستان گفت که جنگ راهحل نیست
ریچارد لیندزی، نماینده بریتانیا برای افغانستان با اشاره به تنش جاری میان حکومت طالبان در افغانستان با حکومت پاکستان گفته است که لندن اوضاع را از نزدیک دنبال میکند و جنگ راهحل نیست.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این سخن را لیندزی روز دوشنبه در نشست آنلاین با ملا عبدالواسع، رئیس عمومی دفتر ریاستالوزرای حکومت طالبان ابراز کرد.
فطرت در ایکس خود به نقل از لیندزی نوشت که بهتر است کشورهای میانجی وارد عمل شوند و مشکلات از طریق گفتوگو حل شود.
به گفتۀ فطرت، عبدالواسع نیز گفته است که حکومت طالبان همواره بر روابط حسنه با جهان، منطقه و کشورهای همسایه تاکید کرده است.
درگیریها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازهترین گزارشها دوشنبه ۱۱ حوت حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر بود.
تیم های کریکت افغانستان و هند در بازی های تست و یکروزه در ماه جون رو به رو می شوند
قرار است که تیم های ملی کریکت افغانستان و هند در ماه جون امسال یک مسابقه تست و سه بازی یکروزه انجام دهند.
کریکت بورد هند امروز دوشنبه (۱۱ حوت و ۲ مارچ ) اعلام کرد که بازی تست از ششم تا دهم جون برگزار خواهد شد.
دیدار نخست یکروزه در چهاردهم جون ، بازی دوم در هفدهم و سومین مسابقه یکروزه در بیستم جون انجام خواهند شد.
این بازی ها به میزبانی هند در چهار ورزشگاه برگزار می شوند.
انتظار می رود که افغانستان پیش از رقابت های ماه جون در برابر هند تا حدود ده روز دیگر با سریلانکا رو به رو شود.
افغانستان و سریلانکا نخست در سه بازی بیست اووره و سپس در سه بازی یکروزه به مصاف هم خواهند رفت.
تیم ملی کریکت افغانستان برای مسابقات در برابر سریلانکا کمپ تمرینی را در خوست برگزار کرده است.
طالبان مدعی اند که با پهپاد برخی پایگاه های نظامی پاکستان را هدف قرار داده ، اسلام آباد در این باره هنوز چیزی نگفته
وزارت دفاع طالبان با نشر ویدیویی از پرواز یک پهپاد، ادعا کرده که برخی پایگاههای نظامی پاکستان را هدف حملۀ هوایی قرار داده است.
این وزارت در ایکس نوشته است که قوای هوایی طالبان روز یکشنبه (۱۰ حوت ) بار دیگر حملات هوایی
را بر پایگاه های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند.
در ادامه آمده است که در این حملات پایگاه نورخان در راولپندی، قول اردوی ۱۲ در کویته بلوچستان، و کمپ خویزو در مهمند ایجنسی خیبرپختونخوا هدف قرار داده شدند.
وزارت دفاع طالبان گفته است که این حمله ها در پاسخ به حملات هوایی اردوی پاکستان بر کابل و بگرام صورت گرفته است.
برخی رسانه ها دیروز گزارش داده بودند که پاکستان میدان هوایی بگرام را هدف حملۀ هوایی قرار داده است.
پاکستان در مورد ادعای وزارت دفاع طالبان هنوز چیزی نگفته ؛ اما وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان حملات پهپادی پیشین این گروه را به تحریک طالبان پاکستان ، تیتیپی، نسبت داده بود.
نوعیت پهپادی که طالبان مدعی اند از آن برای اجرای حملات علیه پاکستان استفاده کرده اند مشخص نیست.
صدر اعظم جرمنی: حملات بر ایران خطراتی را به همراه دارد
فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی میگوید که حملات اسرائیل و امریکا به ایران خطراتی را به همراه دارد.
مرتس روز یکشنبه، ۱۰ حوت در برلین گفت: "هدف این حملات نظامی پایان دادن به بازی مخرب یک رژیم ضعیف است، اما بدون خطر نیست."
به گزارش خبرگزاری جرمنی (دی پی ای)، مرتس گفت که هیچ کس نمیداند "حملات تلافیجویانۀ شدید ایران به چه نوع بحرانی در منطقه منجر خواهد شد" و یا "آیا طرح ایجاد تغییر سیاسی از درون از طریق حملات نظامی از بیرون موفق خواهد شد یا خیر."
مرتس افزود که درک وضعیت سیاسی داخلی ایران دشوار است و مقایسۀ آن با مداخلات غرب در افغانستان، عراق و لیبیا تنها تا حدی معتبر است.
او به خطرات واقعی کوتاهمدت اشاره کرد و گفت که عواقب آن بر آنان در جرمنی و بقیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت.
صدراعظم جرمنی رژیم ملاها در ایران را یک "رژیم تروریستی" خواند که به گفتۀ او، مسئول سرکوب شهروندان خود برای دههها بوده است.
پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران، قیمت نفت ۱۰ درصد افزایش یافته است
روز یکشنبه، قیمت هر بشکه نفت خام به حدود ۸۰ دالر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان تخمین میزنند که به دلیل جنگ جاری در شرقمیانه، قیمت هر بشکه نفت خام ممکن است به ۱۰۰ دالر افزایش یابد.
حملات نظامی و بسته شدن تنگۀ هرمز عامل اصلی افزایش بهای نفت خوانده شده است.
بیش از ۲۰ درصد از نفت جهان از طریق تنگۀ هرمز حمل میشود.
چندین منبع گفتند که کشتی اوماها و سایر تانکرهای نفت و گاز مایع پس از هشدار تهران به کشتیها برای جلوگیری از عبور از تنگۀ هرمز، فعالیت خود در این مسیر را به حالت تعلیق درآوردهاند.
قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه در دو ولایت افغانستان آغاز شود
نهاد افغانستان عاری از پولیو (فلج کودکان) روز یکشنبه، ۱۰ حوت در اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که این کمپاین واکسین برای کودکان زیر ۵ سال در شماری از ولسوالیهای ولایتهای فاریاب و بادغیس آغاز خواهد شد.
جزئیات بیشتری در مورد اینکه این کمپاین چند روز طول خواهد کشید و چه تعداد کودک در برابر فلج اطفال واکسین خواهند شد، ارائه نشده است.
در سال ۲۰۲۶ هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است، اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت، در سال ۲۰۲۵، دست کم ۹ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است.
افغانستان و پاکستان، تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس فلج اطفال هنوز به گونۀ کامل در آنها ریشه کن نشده است.
ادامۀ درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان؛ شهباز شریف سفرش به روسیه را لغو کرد
همزمان با ادامۀ تنشها و درگیریها میان پاکستان و حکومت طالبان، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان سفر برنامهریزی شدۀ خود به روسیه را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیهای که روز یکشنبه، ۱۰ حوت از سوی دفتر شریف منتشر شده، دلیل لغو این سفر که قرار بود از ۳ تا ۵ مارچ انجام شود، "تحولات منطقهای و داخلی" خوانده شده است.
لغو سفر صدر اعظم پاکستان به روسیه در حالی صورت میگیرد که گزارشهایی از درگیری میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان در امتداد خط دیورند و حملات هوایی از هر دو طرف منتشر شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که ناوقتهای روز یکشنبه صدای انفجارهایی در کابل شنیده شد. از سوی دیگر حکومت طالبان اعلام کرد که با دافع هوا به سوی طیارههای پاکستان در فضای کابل شلیک کرده است.
عنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی شده که "در واکنش به تجاوزات هوایی پاکستان در کابل، بگرام و برخی مناطق دیگر" برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف حملات هوایی قرار داده اند.
او جزئیات نداده که چگونه حملات هوایی انجام داده اند، اما ویدیوی کوتاهی از پرواز یک درون را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرده است.
پیش از این گزارشهایی مبنی بر حملات هوایی پاکستان به پایگاه هوایی بگرام منتشر شده بود، اما فضل الرحمن مسکینیار، سخنگوی والی طالبان در پروان مدعی شده که جتهای پاکستانی تلاش کردند به این پایگاه حمله کنند، اما نیروهای آنها این حملات را دفع کردند و این حملات هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی نداشته است.
منابع امنیتی: طالبان حملات هوایی را بر قول اردوی پاکستان در کویته انجام دادند
در ادامۀ تنش میان طالبان افغان و پاکستان، منابع امنیتی گفتهاند که طالبان افغان پیش از چاشت امروز یکشنبه حملات هوایی را بر قول اردوی شهر کویتۀ پاکستان انجام دادند.
طلوع نیوز به نقل از منابع امنیتی که هویت شان را افشا نکرده، گزارش داده که این حملات در پاسخ به «بمباران کورکورانۀ» دیشب نظامیان پاکستان بر قلمرو افغانستان صورت گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است.
این پس از آنست که مقامات حکومت طالبان امروز اعلام کردند که در حملات نظامیان پاکستان در افغانستان به غیرنظامیان تلفات رسیده است.
حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکۀ ایکس نوشت که در حملات طیارههای بیسرنشین پاکستان بر ولایت ننگرهار دیشب دستکم دو تن بشمول یک زن کشته شدند.
او افزوده است که در این حملات در ولسوالی غنیخیل دو تن دیگر زخمی و چهار خانه تخریب شدند. به گفتۀ فطرت، در حملۀ هاوان پاکستان بر یک خانه در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا نیز شب گذشته یک غیرنظامی کشته شد.
مقامات پاکستان تا کنون به گونۀ رسمی در این مورد تبصره نکردهاند.
کشته شدن دستکم ۹ تن به دنبال هجوم معترضان به قنسولگری امریکا در شهر کراچی تایید شد
پس از هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان دستکم ۹ تن کشته شدند.
به گزارش رویترز، پولیس کشته شدن این افراد را تایید کرده اما نگفته است که آنها چگونه کشته شدند. هویت کشته شدگان نیز تا هنوز روشن نیست.
رویترز نوشته که مقامات قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی تا هنوز به گونۀ رسمی تبصره نکردهاند اما یک دپلومات در این قنسولگری گفته است که مصئون استند.
به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این پس از آنست که گزارشها در مورد درگیری مسلحانه میان نیروهای تنفیذ قانون و اعضای سازمان دانشجویان امامیه، یک نهاد مذهبی در پاکستان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پولیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرد.
گزارش شده است که اکثر این معترضان، اعضای سازمان دانشجویان امامیه معرفی شدهاند.
از سازمان دهی اعتراضها در دیگر بخشهای پاکستان نیز گزارش شده است.
فرانس پرس روز یکشنبه از تجمع «هزاران مسلمان شیعه» در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن آیت الله علنی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهایی علیه اسرائیل و امریکا سر دادهاند.
برخلاف خشونتها در کراچی، رسانهها تجمع در کشمیر را «عمدتا آرام و صلحآمیز» توصیف کردهاند.