همزمان با ادامۀ تنش‌ها و درگیری‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان سفر برنامه‌ریزی شدۀ خود به روسیه را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که روز یک‌شنبه، ۱۰ حوت از سوی دفتر شریف منتشر شده، دلیل لغو این سفر که قرار بود از ۳ تا ۵ مارچ انجام شود، "تحولات منطقه‌ای و داخلی" خوانده شده است.

لغو سفر صدر اعظم پاکستان به روسیه در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از درگیری میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان در امتداد خط دیورند و حملات هوایی از هر دو طرف منتشر شده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده که ناوقت‌های روز یک‌شنبه صدای انفجارهایی در کابل شنیده شد. از سوی دیگر حکومت طالبان اعلام کرد که با دافع هوا به سوی طیاره‌های پاکستان در فضای کابل شلیک کرده است.

عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی شده که "در واکنش به تجاوزات هوایی پاکستان در کابل، بگرام و برخی مناطق دیگر" برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف حملات هوایی قرار داده اند.

او جزئیات نداده که چگونه حملات هوایی انجام داده اند، اما ویدیوی کوتاهی از پرواز یک درون را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرده است.

پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر حملات هوایی پاکستان به پایگاه هوایی بگرام منتشر شده بود، اما فضل الرحمن مسکینیار، سخنگوی والی طالبان در پروان مدعی شده که جت‌های پاکستانی تلاش کردند به این پایگاه حمله کنند، اما نیروهای آنها این حملات را دفع کردند و این حملات هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی نداشته است.