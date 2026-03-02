افغانستان
طالبان مدعی اند که با پهپاد برخی پایگاه های نظامی پاکستان را هدف قرار داده ، اسلام آباد در این باره هنوز چیزی نگفته
وزارت دفاع طالبان با نشر ویدیویی از پرواز یک پهپاد، ادعا کرده که برخی پایگاههای نظامی پاکستان را هدف حملۀ هوایی قرار داده است.
این وزارت در ایکس نوشته است که قوای هوایی طالبان روز یکشنبه (۱۰ حوت ) بار دیگر حملات هوایی
را بر پایگاه های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند.
در ادامه آمده است که در این حملات پایگاه نورخان در راولپندی، قول اردوی ۱۲ در کویته بلوچستان، و کمپ خویزو در مهمند ایجنسی خیبرپختونخوا هدف قرار داده شدند.
وزارت دفاع طالبان گفته است که این حمله ها در پاسخ به حملات هوایی اردوی پاکستان بر کابل و بگرام صورت گرفته است.
برخی رسانه ها دیروز گزارش داده بودند که پاکستان میدان هوایی بگرام را هدف حملۀ هوایی قرار داده است.
پاکستان در مورد ادعای وزارت دفاع طالبان هنوز چیزی نگفته ؛ اما وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان حملات پهپادی پیشین این گروه را به تحریک طالبان پاکستان ، تیتیپی، نسبت داده بود.
نوعیت پهپادی که طالبان مدعی اند از آن برای اجرای حملات علیه پاکستان استفاده کرده اند مشخص نیست.
قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه در دو ولایت افغانستان آغاز شود
نهاد افغانستان عاری از پولیو (فلج کودکان) روز یکشنبه، ۱۰ حوت در اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که این کمپاین واکسین برای کودکان زیر ۵ سال در شماری از ولسوالیهای ولایتهای فاریاب و بادغیس آغاز خواهد شد.
جزئیات بیشتری در مورد اینکه این کمپاین چند روز طول خواهد کشید و چه تعداد کودک در برابر فلج اطفال واکسین خواهند شد، ارائه نشده است.
در سال ۲۰۲۶ هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است، اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت، در سال ۲۰۲۵، دست کم ۹ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است.
افغانستان و پاکستان، تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس فلج اطفال هنوز به گونۀ کامل در آنها ریشه کن نشده است.
ادامۀ درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان؛ شهباز شریف سفرش به روسیه را لغو کرد
همزمان با ادامۀ تنشها و درگیریها میان پاکستان و حکومت طالبان، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان سفر برنامهریزی شدۀ خود به روسیه را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیهای که روز یکشنبه، ۱۰ حوت از سوی دفتر شریف منتشر شده، دلیل لغو این سفر که قرار بود از ۳ تا ۵ مارچ انجام شود، "تحولات منطقهای و داخلی" خوانده شده است.
لغو سفر صدر اعظم پاکستان به روسیه در حالی صورت میگیرد که گزارشهایی از درگیری میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان در امتداد خط دیورند و حملات هوایی از هر دو طرف منتشر شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که ناوقتهای روز یکشنبه صدای انفجارهایی در کابل شنیده شد. از سوی دیگر حکومت طالبان اعلام کرد که با دافع هوا به سوی طیارههای پاکستان در فضای کابل شلیک کرده است.
عنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی شده که "در واکنش به تجاوزات هوایی پاکستان در کابل، بگرام و برخی مناطق دیگر" برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف حملات هوایی قرار داده اند.
او جزئیات نداده که چگونه حملات هوایی انجام داده اند، اما ویدیوی کوتاهی از پرواز یک درون را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرده است.
پیش از این گزارشهایی مبنی بر حملات هوایی پاکستان به پایگاه هوایی بگرام منتشر شده بود، اما فضل الرحمن مسکینیار، سخنگوی والی طالبان در پروان مدعی شده که جتهای پاکستانی تلاش کردند به این پایگاه حمله کنند، اما نیروهای آنها این حملات را دفع کردند و این حملات هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی نداشته است.
منابع امنیتی: طالبان حملات هوایی را بر قول اردوی پاکستان در کویته انجام دادند
در ادامۀ تنش میان طالبان افغان و پاکستان، منابع امنیتی گفتهاند که طالبان افغان پیش از چاشت امروز یکشنبه حملات هوایی را بر قول اردوی شهر کویتۀ پاکستان انجام دادند.
طلوع نیوز به نقل از منابع امنیتی که هویت شان را افشا نکرده، گزارش داده که این حملات در پاسخ به «بمباران کورکورانۀ» دیشب نظامیان پاکستان بر قلمرو افغانستان صورت گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است.
این پس از آنست که مقامات حکومت طالبان امروز اعلام کردند که در حملات نظامیان پاکستان در افغانستان به غیرنظامیان تلفات رسیده است.
حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکۀ ایکس نوشت که در حملات طیارههای بیسرنشین پاکستان بر ولایت ننگرهار دیشب دستکم دو تن بشمول یک زن کشته شدند.
او افزوده است که در این حملات در ولسوالی غنیخیل دو تن دیگر زخمی و چهار خانه تخریب شدند. به گفتۀ فطرت، در حملۀ هاوان پاکستان بر یک خانه در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا نیز شب گذشته یک غیرنظامی کشته شد.
مقامات پاکستان تا کنون به گونۀ رسمی در این مورد تبصره نکردهاند.
طالبان نشرات تلویزیون راه فردا را متوقف کرد
حکومت طالبان اعلام کرده است که تلویزیون «راه فردا» را که از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأسیس شده بود، بسته است.
خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، ناوقت روز شنبه ۹ حوت در صفحه ایکس خود نوشته است که «نشریات مربوط به محمد محقق متوقف و داراییهای آن مصادره شد.»
او دلیل آورده که حکومت طالبان به این خاطر تلویزیون راه فردا را بسته و دارایی های محقق را مصادره کرده است که به گفته آنان، محقق حملات اخیر پاکستان را توجیه کرده و حملات تلافیجویانه طالبان را محکوم کرده است.
رادیو و تلویزیون راه فردا در سال ۱۳۸۵خورشیدی در کابل از سوی محمدمحقق تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.
این تلویزیون بیشتر برنامههای مذهبی، فرهنگی و خبری نشر میکرد.
محمد محقق پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ترکیه رفت و در آنجا همراه با خانوادهاش اقامت دارد.
آقای محقق تاکنون در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون راه فردا چیزی نگفته است.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از رسانهها به دلیل محدودیتهای شدید در نشرات و وضعیت بد اقتصادی با مشکلات جدی روبهرو شدهاند و شماری نیز فعالیتشان را متوقف کردهاند.
مقامهای طالبان از سقوط یک طیاره جنگی پاکستانی در ننگرهار خبر دادند؛ پاکستان رد میکند
یک طیاره جنگی پاکستانی روز شنبه در شهر جلالآباد سقوط کرده است.
سخنگوی پولیس طالبان در ننگرهار می گوید که این طیاره توسط آنان سرنگون شده و پیلوت آن زنده بازداشت شده است؛ اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.
این رویداد پس از حملات هوایی پاکستان بر چند شهر افغانستان و تشدید درگیریهای مرزی روز گذشته رخ داده است.
شاهدان از شنیدن صدای انفجار در نزدیکی میدان هوایی جلالآباد خبر دادهاند.
در همین حال، هر دو طرف یکدیگر را به حملات متقابل متهم کردهاند و از تلفات خبر میدهند، اما این آمارها بهگونه مستقل تأیید نشده است.
همزمان با افزایش تنشها، شماری از کشورها و سازمان ملل از افغانستان و پاکستان خواستهاند که برای کاهش تنشها به گفتوگو روی آورند.
آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان
حکومت طالبان از آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعۀ هرات خبر داده است
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان رو جمعه، هشتم حوت در بیانیهای در صفحه ایکس خود نوشت که کمیتۀ فنی کمیسیون امور مرزی این وزارتخانه، روز جمعه کار عملی نوسازی علایم مرزی با ایران را در اسلام قلعه هرات با حضور تیمهای فنی هر دو کشور آغاز کرد.
نزدیک به یک سال پیش، در جریان سفر عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران به افغانستان، معاون وزیر داخلۀ ایران از اختلاف نظر با طالبان بر سر تعیین خطوط مرزی خبر داد.
در اعلامیۀ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان به هیچ اختلاف نظری اشاره نشده است، اما گفته شده است که تیمهای فنی آنان و ایران در حال برنامهریزی برای نوسازی تمام علایم و نشانههای مرزی بین دو کشور هستند.
افزایش ۱۷ برابری مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران از طریق راه آهن
ادارۀ راه آهن ایران میگوید که مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان از طریق راه آهن در یازده ماه گذشته ۱۷ برابر رشد داشته است.
خبرگزاری دولتی مهر روز جمعه، هشتم حوت به نقل از شهریار نقیزاده، مدیرکل امور تجارت خارجی راه آهن ایران گزارش داده که از ماه مارچ ۲۰۲۵ تا فبروری ۲۰۲۶ حدود ۶۵۰ هزار تن کالا از طریق راه آهن به افغانستان منتقل شده است.
او افزوده که این حجم مبادلات تجاری از طریق راه آهن تا پایان سال جاری خورشیدی به ۷۵۰ هزار تن خواهد رسید.
در پی درگیریها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۵، تجارت میان دو کشور متوقف شده و پنجشنبۀ گذشته این درگیریها وارد صفحۀ دیگری شده است که هر دو طرف مدعی اند که به یکدیگر تلفات سنگینی وارد کرده اند.
خبرگزاری حکومت طالبان: موج تازۀ حملات به مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند آغاز شد
خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان میگوید که نیروهای حکومت طالبان بار دیگر به مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کردهاند.
خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این حملات اواخر روز جمعه انجام شده است.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم به نقل از مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست نیز این موضوع را گزارش داده است.
در همین حال ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که طیارههای کشفی پاکستان روز گذشته بر فراز افغانستان پرواز میکردند.
طیارههای جنگی پاکستانی پیش از این اهدافی را در کابل، پکتیا و کندهار هدف قرار داده بودند.
حکومت طالبان مدعی است که از آغاز درگیریها، ۵۵ سرباز پاکستانی کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدهاند و ۱۳ نیروی طالبان نیز کشته شدهاند.
با این حال، احمد شریف چودری، مدیر روابط عامۀ ارتش پاکستان ادعا کرده که ۲۷۴ نفر از نیروهای طالبان و ۱۲ نفر از نیروهای پاکستانی در حملات اخیر کشته شدهاند.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند آمار تلفات را تأیید کند.
ریچارد بنیت از پاکستان و طالبان خواستار حفاظت از غیرنظامیان شد
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در واکنش به درگیریهای اخیر میان طالبان و پاکستان، خواستار حفاظت از غیرنظامیان شده است.
آقای بنیت امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از هر دو طرف پاکستان و طالبان میخواهد که حقوق بینالمللی بشر و قوانین بشردوستانه بهویژه در زمینه حفاظت از غیرنظامیان را رعایت کنند.
او همچنین تأکید کرده که کاهش فوری تنشها در شرایط کنونی «ضروری» است.