در ادامهٔ درگیری‌های نیروهای طالبان با نیروهای پاکستانی، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان در گفت‌وگو با تلویزیون طلوع به پاکستان هشدار داده است.

او در بخشی از سخنانش می گوید:

"اگر کابل ناامن شود، اسلام‌آباد نیز ناامن خواهد بود. اگر کابل هدف قرار گیرد، اسلام‌آباد نیز هدف قرار خواهد گرفت.آنان نباید فکر کنند که در کابل مردم را شهید می‌کنند، مردم را می‌ترسانند و امنیت کابل را خراب می‌کنند، اما خودشان در اسلام‌آباد آرام می‌نشینند."

پاکستان تاکنون دربارهٔ این اظهارات ملا یعقوب واکنشی نشان نداده است، اما پیش‌تر هشدار داده بود که در هر نقطهٔ افغانستان، هر زمان که بخواهد، به گفتهٔ آنها گروه‌های مسلحی را هدف قرار می‌دهد که حملاتی را در پاکستان انجام می‌دهند.

این در حالیست که درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان وارد یازدهمین روز آن شده و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را می‌کنند.

پاکستان در این مدت در پایتخت افغانستان کابل، و چند شهر دیگر نیز حملات هوایی انجام داده است که بر اساس گزارش‌ها در آن‌ها به غیرنظامیان تلفات وارد شده است.