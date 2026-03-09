لینک‌های قابل دسترسی

دوشنبه ۱۸ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۴۵

جهان

قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است

(آرشیف) یک کشتی حامل نفت در تنگۀ هرمز
(آرشیف) یک کشتی حامل نفت در تنگۀ هرمز

این نخستین بار از سال ۲۰۲۲ به این‌سو است که قیمت یک بشکه نفت به ۱۱۷ دالر می‌رسد.

بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی، کشورهای تولیدکننده نفت عرضه نفت به بازارهای جهانی را کاهش داده‌اند.

عراق، کویت و قطر پیش از این چنین اقدامی را روی دست گرفته اند.

گزارش‌ها می رسانند که امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز در نظر دارند اقدام مشابهی انجام دهند.

گسترش جنگ امریکا و اسرائیل با ایران بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است.

تشدید بحران در اطراف تنگه هرمز بازارها را به شدت آشفته کرده است؛ از این مسیر معمولاً حدود یک‌پنجم نفت صادراتی جهان عبور می‌کند.

روزنامه فایننشیال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که هفت کشور صنعتی عضو «گروه ۷» شامل امریکا، احتمال آزادسازی بخشی از ذخایر نفتی را برای مقابله با افزایش قیمت‌ها بررسی می‌کنند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تعیین مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید ایران واکنش‌هایی را در پی داشته است

مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای که تازه به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است
مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای که تازه به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته است: «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

او این سخن را شام روز یکشنبه، پس از تعیین مجتبی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با یک رسانه اسرائیلی مطرح کرده است.

ترمپ پیش از این هشدار داده بود که اگر ایران در تعیین رهبر جدید نخست تأیید او را به دست نیاورد، رهبر جدید «مدت زیادی دوام نخواهد آورد.»

از سوی دیگر، چین با هرگونه مداخله امریکا و اسرائیل در امور ایران مخالفت کرده است.

گایو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز دوشنبه ۱۸ حوت گفت که «پکن با هر نوع مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی ایران، به هر بهانه‌ای که باشد، مخالف است و باید به امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام گذاشته شود.»

در ویدیوهایی که از ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است دیده می‌شود که پس از اعلام تعیین رهبر جدید، حامیان حکومت شعار «الله اکبر» سر می‌دهند؛ در حالی که در برخی مناطق تهران مردم شعار «مرگ بر مجتبی» سر داده اند.

مجلس خبرگان ایران روز یکشنبه مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب کرد.

مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شد

مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای که تازه به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.
مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای که تازه به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.

دبیرخانۀ مجلس خبرگان ایران در ساعات اولیۀ بامداد دوشنبه، ۱۸ حوت، مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جهوری اسلامی معرفی کرد.

در بیانیه این دبیرخانه آمده است که مجلس خبرگان "بلافاصله" پس از انتشار خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جلسهٔ فوق‌العاده و با رأی اکثریت نمایندگان، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب و معرفی کرد.

این مجلس اعلام کرد با وجود شرایط جنگی و حملات به ساختمان‌های آن، روند انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی را "بدون وقفه" انجام داده "تا کشور دچار خلأ رهبری نشود" و از شهروندان نیز خواست با رهبر جدید "بیعت" کنند.

این درحالیست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز یک‌شنبه گفت که اگر مقام‌های ایرانی ابتدا تأیید او را نگیرند، رهبر جدید جمهوری اسلامی "مدت زیادی دوام نخواهد آورد."

هند قهرمان جام جهانی کریکت بیست آوره شد

یکی از بازیکنان کریکت هند در مسابقات جام جهانی بیست آوره
یکی از بازیکنان کریکت هند در مسابقات جام جهانی بیست آوره

در بازی نهایی جام جهانی کریکت بیست آوره بین هند و نیوزلند که روز یک‌شنبه در ورزشگاه نارندرا مودی در احمدآباد هند برگزار شد، هند با از دست دادن پنج ویکت، ۲۵۵ دوش به دست آورد، در حالی که تیم نیوزلند در ۲۰ آور تنها ۱۵۹ دوش به دست آورد و بازی را با اختلاف ۹۶ دوش به هند واگذار کرد.

بیست تیم از جمله افغانستان، در جام جهانی کریکت بیست آوره که به میزبانی هند و سریلانکا برگزار شد، شرکت کردند.

مسابقات این جام از ۷ فبروری آغاز شد و روز یک‌شنبه به پایان رسید.

ترمپ: رهبر بعدی ایران بدون تأیید امریکا مدت زیادی دوام نخواهد آورد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز یک‌شنبه گفت که اگر مقام‌های ایرانی ابتدا تأیید او را نگیرند، رهبر جدید جمهوری اسلامی "مدت زیادی دوام نخواهد آورد."

این اظهارات همزمان با گزارش‌هایی از ایران است که مجلس خبرگان در حال نزدیک شدن به معرفی رهبر جدید جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران در نخستین ساعات حملۀ امریکا و اسرائیل در روز نهم حوت کشته شد.

دونالد ترمپ در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز دربارۀ رهبر جدید جمهوری اسلامی اعلام کرد: "او باید تأیید ما را داشته باشد. اگر تأیید ما را نگیرد، مدت زیادی دوام نخواهد آورد. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که مجبور نباشیم هر ۱۰ سال یک‌بار به این موضوع برگردیم، در زمانی که رئیس‌جمهوری مثل من ندارید که این کار را انجام بدهد."

ئیس‌جمهور امریکا در پاسخ به این سوال که آیا حاضر است فردی را که با حکومت کنونی ایران که امریکا و اسرائیل قصد سرنگونی آن را دارد، ارتباط دارد تأیید کند، پاسخ داد: "بله، برای انتخاب یک رهبر خوب این کار را می‌کنم، بله، انجام می‌دهم. افراد متعددی هستند که می‌توانند واجد شرایط باشند."

او همچنین احتمال اعزام نیروهای ویژه ایالات متحده برای خارج کردن اورانیوم غنی‌شده ایران را رد نکرد و گفت: "همه چیز روی میز است."

اسرائیل از حمله علیه فرماندهان کلیدی نیروی قدس سپاه پاسداران در بیروت خبر داده است

حملات هوایی در جنوب بیروت در ۶ مارچ عکس از AFP
حملات هوایی در جنوب بیروت در ۶ مارچ عکس از AFP

اردوی اسرائیل می گوید که امروز یکشنبه (۱۷ حوت ) «حمله‌ای دقیق» را علیه فرماندهان کلیدی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیروت پایتخت لبنان انجام داده است.

در بیانیۀ اردوی اسرائیل در تلگرام آمده است که این فرماندهان «برای پیشبرد حملات تروریستی علیه اسرائیل و شهروندان آن فعالیت می‌کردند.»

در بیانیه همچنان آمده است: «رژیم تروریستی ایران در قلب جمعیت غیرنظامی در ایران و لبنان فعالیت می‌کند و از جمعیت غیرنظامی به‌عنوان سپر انسانی برای پیشبرد حملات تروریستی استفاده می‌کند.»

اردوی اسرائیل در مورد محل دقیق این حمله چیزی نگفته است.

پیش از این ، مقام‌های لبنانی گفته بودند که در حملهٔ اسرائیل به یک هتل در مرکز بیروت دست‌کم چهار نفر کشته شده‌اند.

وزارت صحت لبنان گفته است که دست‌کم هشت نفر دیگر در این حمله زخمی شده‌اند.

ایران با پهپاد حملات تازه را به عربستان،کویت و بحرین انجام داد

بحرین (آرشیف)
بحرین (آرشیف)

عربستان سعودی، کویت و بحرین صبح امروز یکشنبه (۱۷ حوت ) از حملات تازۀ پهپادی خبر دادند که در ادامۀ حملات ایران به کشورهای خلیج فارس انجام شده است.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که شش پهپاد را که در شرق ریاض در حال پرواز بودند رهگیری و منهدم کرده است.

همزمان وزارت دفاع کویت گزارش داده که پهپادها ، مخازن سوخت میدان هوایی بین‌المللی این کشور را هدف قرار دادند.

وزارت داخلۀ بحرین گفته است که «تهاجم ایرانی» یکی از تأسیسات نزدیک به بندر سلمان در این کشور را هدف قرار داده و نیروهای امدادی در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی هستند.

در یک هفتۀ گذشته به دنبال حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران، تهران چند کشور عربی میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا را هدف حملات راکتی و پهپادی قرار داده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دیروز گفت که تهران حملات به کشورهای همسایه را متوقف خواهد کرد، مشروط بر آن‌که از خاک آن‌ها حمله‌ای علیه ایران انجام نشود.

اما، غلامحسین محسنی اژه‌ای، عضو شورای موقت رهبری ایران، در تضاد با سخنان پزشکیان، اعلام کرد که حملات ایران به اهدافی در برخی کشورهای منطقه که به‌گفته او «در اختیار دشمن» قرار گرفته‌اند، ادامه خواهد یافت.

هند و نیوزیلند روز یکشنبه دیدار نهایی جام جهانی کریکت بیست‌آوره را برگزار می‌کنند

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

این مسابقهٔ نهایی به میزبانی هند در استدیوم نریندرا مودی در شهر احمدآباد برگزار خواهد شد.

این استدیوم ظرفیت گنجایش ۱۳۲ هزار تماشاچی را دارد.

هند و نیوزیلند چندین بار با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند. در دست‌کم پنج مسابقهٔ اخیر بیست‌آوره میان دو تیم، هند چهار بار و نیوزیلند تنها یک بار پیروز شده است.

نیوزیلند تاکنون هرگز قهرمان جام جهانی نشده است، هرچند چندین بار به دیدار نهایی راه یافته است.

در مقابل، هند در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۲۴ قهرمان شده و این بار برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به میدان می‌رود.

در این دوره، هند برای رسیدن به دیدار نهایی توانست در مرحلهٔ نیمه‌نهایی انگلستان را شکست دهد و نیوزیلند نیز تیم آفریقای جنوبی را از پیش رو برداشته بود.

دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره حمله به مکتب میناب به‌عنوان «جنایت جنگی» شد

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد حمله‌ای که نهم حوت به یک مکتب ابتدایی در شهر میناب در جنوب ایران انجام شد و به کشته شدن ده‌ها کودک انجامید، باید به‌عنوان «جنایت جنگی» مورد تحقیق قرار گیرد.

در بیانیه این سازمان حقوق بشری که روز شنبه ۱۶ حوت منتشر شد، آمده است که مکتب «شجره طیبه» در نزدیکی یک مجموعۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار دارد، اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ساختمان مکتب با دیواری از این مجموعه‌ جدا شده و راه مستقلی به سرک داشته است.

بر اساس این بیانیه، حمله به مکتب در میان صدها حمله‌ای انجام شد که صبح همان روز در نقاط مختلف ایران توسط نیروهای اسرائیل و ایالات متحده صورت گرفت.

بنا به اعلام کانال شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان، در این حمله «دست‌کم ۱۰۸ کودک بی‌گناه جان باختند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید نه امریکا و نه اسرائیل مسئولیت حمله به این مکتب را بر عهده نگرفته‌اند و یک سخنگوی اردوی اسرائیل هم به این سازمان گفته است از هیچ حمله‌ای از سوی اردوی اسرائیل در آن منطقه آگاه نیست.

این در حالی است که ایران امریکا و اسرائیل را مسئول این حمله می‌داند.

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، پیشتر در پاسخ به پرسشی دربارهٔ این حمله گفته است: «تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که ما در حال تحقیق هستیم و البته هرگز اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمی‌دهیم».

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز اعلام کرده است که امریکا «عمداً یک مکتب را هدف قرار نمی‌دهد.»

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید الگوی اصابت مهمات به ساختمان‌های مختلف این مجموعه، از جمله مکتب، نشان می‌دهد این حمله «با مهمات هدایت‌شوندهٔ دقیق انجام شده و به نظر نمی‌رسد نتیجه خطای تصادفی یک سلاح بوده باشد.

میدان هوایی بین‌المللی دُبی پس از یک تعلیق کوتاه، فعالیت‌های خود دوباره را از سر گرفت

طیاره های شرکت فلای دُبی، ۲ مارچ 2026
طیاره های شرکت فلای دُبی، ۲ مارچ 2026

صبح روز شنبه ۱۶ حوت یک طیاره بی سرنشین ایرانی در محوطهٔ این میدان هوایی بین‌المللی اصابت کرد.

پس از این رویداد، مقام‌ها برای تأمین امنیت مسافران، فعالیت‌های این میدان را به طور موقت متوقف کردند.

در وقت محلی بعدازظهر، پروازهای برنامه‌ریزی‌شدهٔ شرکت‌های امارات و فلای‌دُبی از میدان هوایی این شهر دوباره آغاز شد.

امارات متحدهٔ عربی از اهداف اصلی طیاره های بی سرنشین و راکت های ایرانی به شمار می‌رود.

در بیش از یک هفتهٔ گذشته دست‌کم ۱۲۰۰ حملهٔ طیاره های بی سرنشین علیه این کشور انجام شده که از میان آن‌ها نزدیک به صد طیاره بی سرنشین در مناطق مختلف اصابت کرده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به دلیل حمله‌های طیاره های بی سرنشین به کشورهای همسایه عذرخواهی کرد و تأکید کرده است که اگر از این پس از خاک این کشورها حمله‌ای علیه ایران صورت نگیرد، ایران نیز به آن‌ها حمله نخواهد کرد.

پس از حملات مشترک اسرائیل و امریکا بر ایران، ایران حملات خود را بر کشورهای عربی آغاز کرد که بر اساس گزارش‌ها دامنهٔ آن حتی به آذربایجان نیز رسید. اما ایران انجام حملۀ بر آذربایجان را رد کرده است.

