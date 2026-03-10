مارکو روبیو، وزیر خارجۀ خارجۀ ایالات متحده اعلام کرده که افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان را به عنوان «کشور حامی بازداشت‌های ناحق» قلمداد کرده است.

او در پیامی در شبکۀ ایکس شب گذشته نوشت که طالبان با استفاده از «تاکتیک‌های تروریستی» تلاش می‌کنند امتیازاتی به دست آورند، اما این روش تحت ادارۀ فعلی ایالات متحده کار نخواهد کرد.

آقای روبیو افزود: «طالبان باید دنیس کویل، محمود شاه حبیبی و تمام امریکایی های که به ناحق در افغانستان بازداشت شده اند را آزاد کنند.»

چند ساعت پس از این، وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد ابراز تاسف و تاکید کرد که اختلافات باید از راه گفت‌وگو حل شود.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، امروز (سه‌شنبه) در یک خبرنامه گفت که در افغانستان هیچ شهروند کشوری برای معامله یا اعمال فشار بازداشت نمی‌شود.

به گفته او، برخی افراد به اتهام نقض قوانین بازداشت، اما بیشتر آنان پس از تکمیل مراحل قانونی آزاد شده‌اند.

در بیانیه نام کسی ذکر نشده است.

اما در اعلامیه طالبان آمده است که در یک سال گذشته، به‌عنوان نشانه حسن نیت، در مورد شماری از شهروندان امریکایی اقدامات مثبت انجام شده است.

این در حالی است که آدم بوهلر، نمایندۀ ایالات متحده در امور گروگان‌ها در پستی در ایکس گفته است که ایالات متحده دیگر تحمل نخواهد کرد که شهروندان امریکا در بازداشت باشند.

او افزوده است که در حال حاضر سه شهروند «بی‌گناه» امریکا در افغانستان در بند اند و زمان آن رسیده است که آن‌ها آزاد شوند.