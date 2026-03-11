کرملین: قطع اینترنت موبایل در روسیه تا زمانی ادامه خواهد داشت که «لازم» دانسته شود

وزارت امور خارجۀ سوئیس روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) اعلام کرد که به دلیل جنگ در شرق‌میانه و افزایش خطرات امنیتی، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل می‌کند.

براساس خبرگزاری رویترز، در اعلامیه این وزارت گفته شده که سوئیس با مشورت دو کشور، به حفظ خط ارتباطی باز بین ایالات متحدۀ امریکا و ایران ادامه خواهد داد.حکومت جرمنی به دلیل تهدیدات امنیتی ناشی از درگیری‌های نظامی در شرق‌میانه، کارکنان تعدادی از نمایندگی‌های دیپلوماتیک خود در شرق‌میانه، مانند ایران و عراق را موقتاً جابجا کرده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجۀ جرمنی هم روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت «کارکنان این نمایندگی‌های جرمنی به دلیل وضعیت تهدیدآمیز فعلی، موقتاً جابجا شده‌اند»، اما او نگفته این افراد به کجا و یا کدام کدام کشور دیگر منتقل شده اند.

کمپاین مشترک حملات هوایی ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل بر ایران که در نهم حوت آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و حملات راکتی و طیارات بی پیلوت ایران شماری از کشورها در شرق‌میانه را هدف قرار داده است.