جهان

حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران وارد دوازدهمین روز خود شد

حمله هوایی به شهر تبریز ایران
حمله هوایی به شهر تبریز ایران

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی روز سه شنبه هدف قرار گرفتن نقاطی در شهر تبریز را نشان داد.


به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی گفته اند که ساختمان‌های ادارهٔ اطلاعات، مراکز نیروی انتظامی و سپاه پاسداران هدف این حملات بوده‌اند.

دیروز در یازدهمین روز حملات ، مناطق مختلفی ایران از جمله شهرقدس ، بندرعباس و تبریز مورد حمله قرار گرفتند.

ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی انفجارهای پیاپی بر اثر حملۀ هوایی در شهرقدس را نشان می‌دهد.

پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده گفته بود که حملات به ایران در روز سه‌شنبه تشدید خواهد شد.

هالند کارمندان سفارت خود را در تهران به باکو انتقال می‌دهد

نمایی از سفارت هالند در تهران
نمایی از سفارت هالند در تهران

وزیر خارجۀ هالند روز سه شنبه (۱۹حوت) اعلام کرد که کارمندان سفارت این کشور در ایران به آذربایجان منتقل خواهند شد.

تام برندسن ، در شبکۀ ایکس نوشت:«به دلیل افزایش خطرات امنیتی برای کارمندان سفارت، تصمیم گرفته شده است تا فعالیت‌های سفارت هالند در ایران به طور موقت به باکو پایتخت آذربایجان انتقال یابد.»

او افزود: «اگر وضعیت امنیتی اجازه دهد، تصمیم می‌گیریم که سفارت ما چه زمانی و به چه شکلی می‌تواند فعالیت خود را در تهران از سر بگیرد.»

اسپانیا، اتریش و ایتالیا از جملۀ کشورهایی هستند که در روزهای اخیر سفارت‌های خود را در تهران به طور موقت بسته و کارمندان سفارت های شان را به آذربایجان منتقل کرده‌اند.

مرتز : جرمنی نگران است که امریکا و اسرائیل برنامه‌ای برای پایان جنگ در ایران ندارند

فردریش مرتز صدراعظم جرمنی
فردریش مرتز صدراعظم جرمنی

فردریش مرتز صدراعظم جرمنی روز سه شنبه (۱۹ حوت ) پس از دیدار با صدراعظم جمهوری چک در برلین گفت ، ایالات متحده و اسرائیل بیش از یک هفته است که در حال جنگ علیه ایران هستند و با گذشت هر روز، پرسش‌های بیشتری مطرح می‌شود.

او افزود: «ما به‌ویژه نگران هستیم که به‌وضوح برنامه‌ای مشترک برای خاتمهٔ سریع و قاطع این جنگ وجود ندارد.»

این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته است که «به نظرش جنگ دیگر تقریباً کامل شده است» و «می‌تواند خیلی زود تمام شود.»

آقای ترمپ قبلاً دست‌کم چهار هفته زمان برای عملیات «خشم حماسی» علیه ایران تعیین کرده بود.

استرالیا به پنج عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران ویزای بشردوستانه داد

پنج عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران
پنج عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران

استرالیا به روز سه‌شنبه برای پنج عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران ویزای بشردوستانه داد.

این پس از آنست ‌که آنان درخواست پناهندگی دادند.

به گفتۀ این زنان، در صورت بازگشت به کشورشان، به‌دلیل خودداری از خواندن سرود ملی در یک مسابقه جام ملت‌های آسیا، از آزار و پیگرد می‌ترسند.

انتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کانبرا گفت: «استرالیایی‌ها از وضعیت دشوار این زنان شجاع متاثر شده‌اند.»

یک روز پیش از این سخنان آلبانیز پولیس استرالیا به بیرون آوردن این زنان از نزد ماموران دولتی ایران کمک کرده بود.

آلبانیز افزود: «آن‌ها اینجا در امنیت هستند و باید در اینجا احساس خانه‌بودن کنند.»

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از آلبانیز به‌خاطر اجازه دادن به این بازیکنان برای ماندن در استرالیا ستایش کرده است.

او در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اگر استرالیا این بازیکنان را نمی‌پذیرفت، ایالات متحده آماده بود آن‌ها را بپذیرد.

گروه بین‌المللی بحران: پاکستان و حکومت طالبان اختلاف‌های خود را از راه گفت‌وگو حل کنند

لوگوی گروه بین المللی بحران
لوگوی گروه بین المللی بحران

در گزارش تازۀ گروه بین‌المللی بحران گفته شده است که پاکستان و افغانستان باید اختلاف‌های خود را از راه گفت‌وگو و با میانجیگری کشورهای دوست حل کنند.

اما در این گزارش که زیر عنوان « واکنش به افزایش فعالیت‌های گروه‌های مسلح در مرز افغانستان» امروز منتشر شد، آمده است که برای مهار بهتر درگیری‌ها در ایالت خیبر پختونخوا، اسلام‌آباد باید واکنش کنونی خود را نیز دوباره ارزیابی کند.

در ادامۀ بر مشوره با مردم در مورد راهبردهای ضد شورش و نیز تقویت هرچه بیشتر همکاری میان اردو و نهادهای ایالتی تنفیذ قانون تاکید شده است.

بر اساس این گزارش، هرچند خشم پاکستان قابل درک است، اسلام‌آباد باید سیاست‌هایی را که تجارت میان دو سوی مرز را تضعیف کرده نیز بازنگری کند و همچنان موقف خود را در برابر مهاجران افغان در پاکستان مورد ارزیابی قرار دهد.

پاکستان حدود ده روز پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرد و می‌گوید این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد می‌کنند.

واکنش نماینده دایمی پاکستان در ملل متحد به اتهام‌های افغانستان و هند در پیوند به حمایت اسلام آباد از هراس‌افگنان

عاصم افتخار، نماینده دایمی پاکستان در ملل متحد
عاصم افتخار، نماینده دایمی پاکستان در ملل متحد

عاصم افتخار، نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت اتهام‌های نمایندگان هند و افغانستان را رد کرد که گویا پاکستان از گروه‌های مسلح تندرو در آن‌سوی مرزهای خود حمایت می‌کند.

در نشست دیشب شورای امنیت، نمایندگان هند و افغانستان پاکستان را متهم کردند که از فعالیت‌های مسلحانه در آن سوی مرز پشتیبانی می‌کند.

افغانستان و هند از چندین دهه بدین‌سو چنین اتهام را علیه پاکستان مطرح کرده‌اند.

نماینده پاکستان در پاسخ به اتهام‌های افغانستان و هند گفت که این انتقادها برای پنهان کردن تهدیدهای تروریستی است که به گفته‌اش از خاک افغانستان متوجه پاکستان می‌شود. او تأکید کرد که پاکستان همواره قربانی تروریزم بوده است.

افتخار از اقدام‌های پاکستان که به گفته او در چارچوب مبارزه با تروریزم انجام شده دفاع کرد و گفت که این کشور برای حفظ ثبات منطقه و مقابله با گروه‌های مسلح تلاش‌های جدی انجام داده است.

پاکستان حدود ده روز پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرده و می‌گوید این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد می‌کنند.

قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است

(آرشیف) یک کشتی حامل نفت در تنگۀ هرمز
(آرشیف) یک کشتی حامل نفت در تنگۀ هرمز

این نخستین بار از سال ۲۰۲۲ به این‌سو است که قیمت یک بشکه نفت به ۱۱۷ دالر می‌رسد.

بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی، کشورهای تولیدکننده نفت عرضه نفت به بازارهای جهانی را کاهش داده‌اند.

عراق، کویت و قطر پیش از این چنین اقدامی را روی دست گرفته اند.

گزارش‌ها می رسانند که امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز در نظر دارند اقدام مشابهی انجام دهند.

گسترش جنگ امریکا و اسرائیل با ایران بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است.

تشدید بحران در اطراف تنگه هرمز بازارها را به شدت آشفته کرده است؛ از این مسیر معمولاً حدود یک‌پنجم نفت صادراتی جهان عبور می‌کند.

روزنامه فایننشیال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که هفت کشور صنعتی عضو «گروه ۷» شامل امریکا، احتمال آزادسازی بخشی از ذخایر نفتی را برای مقابله با افزایش قیمت‌ها بررسی می‌کنند.

تعیین مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید ایران واکنش‌هایی را در پی داشته است

مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای که تازه به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است
مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای که تازه به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته است: «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

او این سخن را شام روز یکشنبه، پس از تعیین مجتبی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با یک رسانه اسرائیلی مطرح کرده است.

ترمپ پیش از این هشدار داده بود که اگر ایران در تعیین رهبر جدید نخست تأیید او را به دست نیاورد، رهبر جدید «مدت زیادی دوام نخواهد آورد.»

از سوی دیگر، چین با هرگونه مداخله امریکا و اسرائیل در امور ایران مخالفت کرده است.

گایو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز دوشنبه ۱۸ حوت گفت که «پکن با هر نوع مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی ایران، به هر بهانه‌ای که باشد، مخالف است و باید به امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام گذاشته شود.»

در ویدیوهایی که از ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است دیده می‌شود که پس از اعلام تعیین رهبر جدید، حامیان حکومت شعار «الله اکبر» سر می‌دهند؛ در حالی که در برخی مناطق تهران مردم شعار «مرگ بر مجتبی» سر داده اند.

مجلس خبرگان ایران روز یکشنبه مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب کرد.

مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شد

مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای که تازه به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.
مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای که تازه به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.

دبیرخانۀ مجلس خبرگان ایران در ساعات اولیۀ بامداد دوشنبه، ۱۸ حوت، مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جهوری اسلامی معرفی کرد.

در بیانیه این دبیرخانه آمده است که مجلس خبرگان "بلافاصله" پس از انتشار خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جلسهٔ فوق‌العاده و با رأی اکثریت نمایندگان، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب و معرفی کرد.

این مجلس اعلام کرد با وجود شرایط جنگی و حملات به ساختمان‌های آن، روند انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی را "بدون وقفه" انجام داده "تا کشور دچار خلأ رهبری نشود" و از شهروندان نیز خواست با رهبر جدید "بیعت" کنند.

این درحالیست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز یک‌شنبه گفت که اگر مقام‌های ایرانی ابتدا تأیید او را نگیرند، رهبر جدید جمهوری اسلامی "مدت زیادی دوام نخواهد آورد."

هند قهرمان جام جهانی کریکت بیست آوره شد

یکی از بازیکنان کریکت هند در مسابقات جام جهانی بیست آوره
یکی از بازیکنان کریکت هند در مسابقات جام جهانی بیست آوره

در بازی نهایی جام جهانی کریکت بیست آوره بین هند و نیوزلند که روز یک‌شنبه در ورزشگاه نارندرا مودی در احمدآباد هند برگزار شد، هند با از دست دادن پنج ویکت، ۲۵۵ دوش به دست آورد، در حالی که تیم نیوزلند در ۲۰ آور تنها ۱۵۹ دوش به دست آورد و بازی را با اختلاف ۹۶ دوش به هند واگذار کرد.

بیست تیم از جمله افغانستان، در جام جهانی کریکت بیست آوره که به میزبانی هند و سریلانکا برگزار شد، شرکت کردند.

مسابقات این جام از ۷ فبروری آغاز شد و روز یک‌شنبه به پایان رسید.

