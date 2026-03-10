حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران وارد دوازدهمین روز خود شد

عاصم افتخار، نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت اتهام‌های نمایندگان هند و افغانستان را رد کرد که گویا پاکستان از گروه‌های مسلح تندرو در آن‌سوی مرزهای خود حمایت می‌کند.

در نشست دیشب شورای امنیت، نمایندگان هند و افغانستان پاکستان را متهم کردند که از فعالیت‌های مسلحانه در آن سوی مرز پشتیبانی می‌کند.

افغانستان و هند از چندین دهه بدین‌سو چنین اتهام را علیه پاکستان مطرح کرده‌اند.

نماینده پاکستان در پاسخ به اتهام‌های افغانستان و هند گفت که این انتقادها برای پنهان کردن تهدیدهای تروریستی است که به گفته‌اش از خاک افغانستان متوجه پاکستان می‌شود. او تأکید کرد که پاکستان همواره قربانی تروریزم بوده است.

افتخار از اقدام‌های پاکستان که به گفته او در چارچوب مبارزه با تروریزم انجام شده دفاع کرد و گفت که این کشور برای حفظ ثبات منطقه و مقابله با گروه‌های مسلح تلاش‌های جدی انجام داده است.

پاکستان حدود ده روز پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرده و می‌گوید این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد می‌کنند.