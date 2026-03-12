جهان
چین در مرز تاجکستان با افغانستان تاسیسات مرزی میسازد
قرار است با سرمایه گذاری چین در قلمرو تاجکستان در امتداد مرز با افغانستان تاسیسات و قرارگاه های مرزی ساخته شوند.
به گزارش بخش تاجکستان رادیو آزادی ، پارلمان تاجکستان هفته گذشته با تایید «تفاهمنامه ها» بین این کشور و چین راه را برای اجرای این پروژه هموار کرد.
مرادعلی رجبزاده، معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان در حضور وکلای پارلمان گفته است، هدف از این کار تقویت مشارکت استراتژیک بین تاجکستان و چین و محافظت مناسب مرزهای آن کشور است.
به گفتۀ او ، چین در مرزهای تاجکستان به ارزش ۶۱ میلیون دالر تاسیسات مرزی میسازد.
هنوز مشخص نیست که کار این پروژه چه زمانی آغاز خواهد شد.
مرز بین تاجکستان و افغانستان در این اواخر شاهد رویداد های امنیتی بوده است.
سه شهروند چین در ماه قوس امسال در ولایت ختلان تاجکستان، هممرز با افغاستان کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد
سفارت چین در دوشنبه، پایتخت تاجکستان در آن زمان از شهروندان چین خواسته بود که از این منطقۀ مرزی خارج شوند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
سوئیس، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل میکند
وزارت امور خارجۀ سوئیس روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) اعلام کرد که به دلیل جنگ در شرقمیانه و افزایش خطرات امنیتی، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل میکند.
براساس خبرگزاری رویترز، در اعلامیه این وزارت گفته شده که سوئیس با مشورت دو کشور، به حفظ خط ارتباطی باز بین ایالات متحدۀ امریکا و ایران ادامه خواهد داد.حکومت جرمنی به دلیل تهدیدات امنیتی ناشی از درگیریهای نظامی در شرقمیانه، کارکنان تعدادی از نمایندگیهای دیپلوماتیک خود در شرقمیانه، مانند ایران و عراق را موقتاً جابجا کرده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجۀ جرمنی هم روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت «کارکنان این نمایندگیهای جرمنی به دلیل وضعیت تهدیدآمیز فعلی، موقتاً جابجا شدهاند»، اما او نگفته این افراد به کجا و یا کدام کدام کشور دیگر منتقل شده اند.
کمپاین مشترک حملات هوایی ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل بر ایران که در نهم حوت آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و حملات راکتی و طیارات بی پیلوت ایران شماری از کشورها در شرقمیانه را هدف قرار داده است.
کرملین: قطع اینترنت موبایل در روسیه تا زمانی ادامه خواهد داشت که «لازم» دانسته شود
کرملین روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) اعلام کرد که قطع اینترنت موبایل در روسیه تا زمانی ادامه خواهد داشت که «لازم» دانسته شود تا امنیت شهروندان تضمین گردد.
کرملین همچنین گفته، مشکلاتی را بررسی خواهد کرد که این قطع اینترنت برای کسبوکارها ایجاد میکند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، پس از آنکه مسکو دستور محدودیت بر آپ پیامرسان واتساپ و شبکۀ تلگرام را صادر کرد، این اقدام تازهترین مورد از سلسله محدودیتهایی به شمار می رود که مقامات روسیه بر دسترسی به اینترنت، وضع کردهاند.
روسیه می گوید که این اقدامات به خاطر مبارزه با فعالیتهای جنایی ضروری است و در عوض در حال ترویج رقیب روسیِ مورد حمایت حکومت به نام «مکس» است. ولی منتقدان کرملین میگویند که این حرکت یک تلاش دیگر برای تقویت نظارت آنلاین امحسوب می شود.
ادارت امنیتی روسیه بارها ادعا کردهاند که اوکراین از شبکۀ تلگرام برای جذب افراد و یا اقدامات خرابکارانه در داخل روسیه، استفاده میکند. اوکراین این ادعا را رد کرده است.
قصر سفید: افزایش اخیر قیمت نفت و گاز موقتی است
همزمان با تاثیر تحولات در منطقه بر قیمت نفت و گاز در جهان، سخنگوی قصر سفید روز سهشنبه ۱۹ حوت گفت که وقتی اهداف جنگ مشترک اسرائیل و امریکا علیه ایران بهطور کامل محقق شود، مردم شاهد کاهش سریع قیمت نفت و گاز خواهند بود.
کارولین لویت به خبرنگاران گفت: "به مردم امریکا اطمینان میدهم که افزایش اخیر قیمت نفت و گاز موقتی است ."
قیمت نفت در بازارهای جهانی در روز ۱۸ حوت به بیش از ۱۱۹ دالر در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه جوزا سال ۲۰۲۲ به این سو بود.
لویت افزود که رئیس جمهور ترمپ و تیم انرژی او بهدقت بازارها را زیر نظر دارند و با مدیران بخش صنعت در تماس هستند، و همچنین اردوی امریکا در حال تهیهٔ گزینههای بیشتری مطابق با دستور رئیسجمهور برای باز نگه داشتن تنگه هرمز است.
این در حالیست که کاهش عرضه نفت از سوی عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان، نگرانیها دربارهٔ اختلالات بزرگ در بازارهای جهانی را افزایش داد.
ادعای سپاه پاسداران از ادامۀ حملات به کشورهای منطقه
سپاه پاسداران ایران ادعا کرده است که امروز چهارشنبه ۲۰ حوت، شماری از اهداف را در اسرائیل و برخی کشورهای شرق میانه هدف قرار داده است.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این حملات در شهر تلابیب، چند تن را زخمی کرده است.
سپاه پاسداران همچنان ادعا کرده که شماری از اهداف را در بحرین، کردستان عراق و عربستان سعودی هدف قرار داده است.
وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید که امروز چندین راکت بالستیک و طیارههای بیسرنشین را که از سوی ایران پرتاب شده بود، سرنگون کرده است.
در همین حال، روزنامهٔ واشنگتن پُست گزارش داده که بر مأموریت دیپلوماتیک ایالات متحده در عراق حملات هوایی صورت گرفته است.
تا اکنون از تلفات ناشی از این حملات گزارشی منتشر نشده است.
امروز دوازدهمین روز حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران است.
اسرائیل ادعا میکند که روز گذشته سهشنبه در مناطق مختلف، از جمله شهرهای بندرعباس، قدس و تبریز، حملات هوایی انجام داده است.
هالند کارمندان سفارت خود را در تهران به باکو انتقال میدهد
وزیر خارجۀ هالند روز سه شنبه (۱۹حوت) اعلام کرد که کارمندان سفارت این کشور در ایران به آذربایجان منتقل خواهند شد.
تام برندسن ، در شبکۀ ایکس نوشت:«به دلیل افزایش خطرات امنیتی برای کارمندان سفارت، تصمیم گرفته شده است تا فعالیتهای سفارت هالند در ایران به طور موقت به باکو پایتخت آذربایجان انتقال یابد.»
او افزود: «اگر وضعیت امنیتی اجازه دهد، تصمیم میگیریم که سفارت ما چه زمانی و به چه شکلی میتواند فعالیت خود را در تهران از سر بگیرد.»
اسپانیا، اتریش و ایتالیا از جملۀ کشورهایی هستند که در روزهای اخیر سفارتهای خود را در تهران به طور موقت بسته و کارمندان سفارت های شان را به آذربایجان منتقل کردهاند.
مرتز : جرمنی نگران است که امریکا و اسرائیل برنامهای برای پایان جنگ در ایران ندارند
فردریش مرتز صدراعظم جرمنی روز سه شنبه (۱۹ حوت ) پس از دیدار با صدراعظم جمهوری چک در برلین گفت ، ایالات متحده و اسرائیل بیش از یک هفته است که در حال جنگ علیه ایران هستند و با گذشت هر روز، پرسشهای بیشتری مطرح میشود.
او افزود: «ما بهویژه نگران هستیم که بهوضوح برنامهای مشترک برای خاتمهٔ سریع و قاطع این جنگ وجود ندارد.»
این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده گفته است که «به نظرش جنگ دیگر تقریباً کامل شده است» و «میتواند خیلی زود تمام شود.»
آقای ترمپ قبلاً دستکم چهار هفته زمان برای عملیات «خشم حماسی» علیه ایران تعیین کرده بود.
حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران وارد دوازدهمین روز خود شد
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی روز سه شنبه هدف قرار گرفتن نقاطی در شهر تبریز را نشان داد.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، شاهدان عینی در شبکههای اجتماعی گفته اند که ساختمانهای ادارهٔ اطلاعات، مراکز نیروی انتظامی و سپاه پاسداران هدف این حملات بودهاند.
دیروز در یازدهمین روز حملات ، مناطق مختلفی ایران از جمله شهرقدس ، بندرعباس و تبریز مورد حمله قرار گرفتند.
ویدئویی در شبکههای اجتماعی انفجارهای پیاپی بر اثر حملۀ هوایی در شهرقدس را نشان میدهد.
پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده گفته بود که حملات به ایران در روز سهشنبه تشدید خواهد شد.
استرالیا به پنج عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران ویزای بشردوستانه داد
استرالیا به روز سهشنبه برای پنج عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران ویزای بشردوستانه داد.
این پس از آنست که آنان درخواست پناهندگی دادند.
به گفتۀ این زنان، در صورت بازگشت به کشورشان، بهدلیل خودداری از خواندن سرود ملی در یک مسابقه جام ملتهای آسیا، از آزار و پیگرد میترسند.
انتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، روز سهشنبه در یک نشست خبری در کانبرا گفت: «استرالیاییها از وضعیت دشوار این زنان شجاع متاثر شدهاند.»
یک روز پیش از این سخنان آلبانیز پولیس استرالیا به بیرون آوردن این زنان از نزد ماموران دولتی ایران کمک کرده بود.
آلبانیز افزود: «آنها اینجا در امنیت هستند و باید در اینجا احساس خانهبودن کنند.»
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، از آلبانیز بهخاطر اجازه دادن به این بازیکنان برای ماندن در استرالیا ستایش کرده است.
او در شبکههای اجتماعی نوشت که اگر استرالیا این بازیکنان را نمیپذیرفت، ایالات متحده آماده بود آنها را بپذیرد.
گروه بینالمللی بحران: پاکستان و حکومت طالبان اختلافهای خود را از راه گفتوگو حل کنند
در گزارش تازۀ گروه بینالمللی بحران گفته شده است که پاکستان و افغانستان باید اختلافهای خود را از راه گفتوگو و با میانجیگری کشورهای دوست حل کنند.
اما در این گزارش که زیر عنوان « واکنش به افزایش فعالیتهای گروههای مسلح در مرز افغانستان» امروز منتشر شد، آمده است که برای مهار بهتر درگیریها در ایالت خیبر پختونخوا، اسلامآباد باید واکنش کنونی خود را نیز دوباره ارزیابی کند.
در ادامۀ بر مشوره با مردم در مورد راهبردهای ضد شورش و نیز تقویت هرچه بیشتر همکاری میان اردو و نهادهای ایالتی تنفیذ قانون تاکید شده است.
بر اساس این گزارش، هرچند خشم پاکستان قابل درک است، اسلامآباد باید سیاستهایی را که تجارت میان دو سوی مرز را تضعیف کرده نیز بازنگری کند و همچنان موقف خود را در برابر مهاجران افغان در پاکستان مورد ارزیابی قرار دهد.
پاکستان حدود ده روز پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرد و میگوید این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد میکنند.