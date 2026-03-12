قرار است با سرمایه گذاری چین در قلمرو تاجکستان در امتداد مرز با افغانستان تاسیسات و قرارگاه های مرزی ساخته شوند.

به گزارش بخش تاجکستان رادیو آزادی ، پارلمان تاجکستان هفته گذشته با تایید «تفاهم‌نامه ها» بین این کشور و چین راه را برای اجرای این پروژه هموار کرد.

مرادعلی رجب‌زاده، معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان در حضور وکلای پارلمان گفته است، هدف از این کار تقویت مشارکت استراتژیک بین تاجکستان و چین و محافظت مناسب مرزهای آن کشور است.

به گفتۀ او ، چین در مرزهای تاجکستان به ارزش ۶۱ میلیون دالر تاسیسات مرزی می‌سازد.

هنوز مشخص نیست که کار این پروژه چه زمانی آغاز خواهد شد.

مرز بین تاجکستان و افغانستان در این اواخر شاهد رویداد های امنیتی بوده است.

سه شهروند چین در ماه قوس امسال در ولایت ختلان تاجکستان، هم‌مرز با افغاستان کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد

سفارت چین در دوشنبه، پایتخت تاجکستان در آن زمان از شهروندان چین خواسته بود که از این منطقۀ مرزی خارج شوند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.