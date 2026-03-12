سازمان بین‌المللی دریانوردی، آی‌ام‌او اعلام کرد که برای بحث در مورد تهدیدها علیه کشتیرانی در شرق‌میانه، به‌ویژه در تنگهٔ هرمز، هفتهٔ آینده «نشست فوق‌العاده» برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آی‌ام‌او پنجشنبه اعلام کرد که این نشست در ۱۸ و ۱۹ مارچ در مقرش در لندن به درخواست شش عضو ‌اش، بریتانیا، مصر، فرانسه، مراکش، قطر و امارات متحدهٔ عربی برنامه‌ریزی شده است.

برگزاری این نشست در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها دربارهٔ قطع شدن عرضهٔ جهانی انرژی و افزایش شدید قیمت‌های انرژی، بالا گرفته است.

تنگهٔ هرمز که یک‌پنجم نفت خام جهان از آن عبور می‌کند، عملاً در پی حملات تلافی‌جویانهٔ ایران علیه کشتی‌ها و همسایگان خلیجی‌اش بسته شده است.

مجبتی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران روز پنج‌شنبه دستور داد که تنگهٔ هرمز بسته بماند، در حالی که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفت که متوقف کردن «امپراتوری شرور» جمهوری اسلامی از قیمت نفت خام مهم‌تر است.

نرخ نفت روز پنج‌شنبه به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه افزایش یافت و روند کاهش بازارهای سهام نیز ادامه یافت.