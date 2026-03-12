لینک‌های قابل دسترسی

پنجشنبه ۲۱ حوت ۱۴۰۴

خبر ها

اردوی اسرائیل موجی از حملات را در سراسر بیروت، پایتخت لبنان آغاز کرد

لبنان
لبنان

اردوی اسرائیل گفت که روز پنج‌شنبه موجی از حملات را در سراسر بیروت، پایتخت لبنان آغاز کرد.

این پس از آنست که نظامیان اسرائیل به باشندگان یکی از محله‌های مرکزی بیروت هشدار داده بود که ساختمانی را در آنجا هدف قرار خواهد داد.

در بیانیهٔ اردوی اسرائیل آمده است: «نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) موجی از حملات را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های تروریستی حزب‌الله در سراسر بیروت آغاز کرده‌اند.»

حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد.

ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی می شناسد.

اتحادیۀ اروپا شاخۀ نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده است نه حزب سیاسی اش را. شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان، چند کرسی دارد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

برنامه‌ریزی نشست فوق‌العاده برای بحث در مورد تهدیدها علیه کشتیرانی در شرق‌میانه، به‌ویژه در تنگهٔ هرمز

تانکرها در خلیج در نزدیکی تنگۀ هرمز
تانکرها در خلیج در نزدیکی تنگۀ هرمز

سازمان بین‌المللی دریانوردی، آی‌ام‌او اعلام کرد که برای بحث در مورد تهدیدها علیه کشتیرانی در شرق‌میانه، به‌ویژه در تنگهٔ هرمز، هفتهٔ آینده «نشست فوق‌العاده» برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آی‌ام‌او پنجشنبه اعلام کرد که این نشست در ۱۸ و ۱۹ مارچ در مقرش در لندن به درخواست شش عضو ‌اش، بریتانیا، مصر، فرانسه، مراکش، قطر و امارات متحدهٔ عربی برنامه‌ریزی شده است.

برگزاری این نشست در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها دربارهٔ قطع شدن عرضهٔ جهانی انرژی و افزایش شدید قیمت‌های انرژی، بالا گرفته است.

تنگهٔ هرمز که یک‌پنجم نفت خام جهان از آن عبور می‌کند، عملاً در پی حملات تلافی‌جویانهٔ ایران علیه کشتی‌ها و همسایگان خلیجی‌اش بسته شده است.

مجبتی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران روز پنج‌شنبه دستور داد که تنگهٔ هرمز بسته بماند، در حالی که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفت که متوقف کردن «امپراتوری شرور» جمهوری اسلامی از قیمت نفت خام مهم‌تر است.

نرخ نفت روز پنج‌شنبه به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه افزایش یافت و روند کاهش بازارهای سهام نیز ادامه یافت.

چین در مرز تاجکستان با افغانستان تاسیسات مرزی می‌سازد

منطقۀ ختلان تاجکستان در مرز بین این کشور و افغانستان
منطقۀ ختلان تاجکستان در مرز بین این کشور و افغانستان

قرار است با سرمایه گذاری چین در قلمرو تاجکستان در امتداد مرز با افغانستان تاسیسات و قرارگاه های مرزی ساخته شوند.

به گزارش بخش تاجکستان رادیو آزادی ، پارلمان تاجکستان هفته گذشته با تایید «تفاهم‌نامه ها» بین این کشور و چین راه را برای اجرای این پروژه هموار کرد.

مرادعلی رجب‌زاده، معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان در حضور وکلای پارلمان گفته است، هدف از این کار تقویت مشارکت استراتژیک بین تاجکستان و چین و محافظت مناسب مرزهای آن کشور است.

به گفتۀ او ، چین در مرزهای تاجکستان به ارزش ۶۱ میلیون دالر تاسیسات مرزی می‌سازد.

هنوز مشخص نیست که کار این پروژه چه زمانی آغاز خواهد شد.

مرز بین تاجکستان و افغانستان در این اواخر شاهد رویداد های امنیتی بوده است.

سه شهروند چین در ماه قوس امسال در ولایت ختلان تاجکستان، هم‌مرز با افغاستان کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد

سفارت چین در دوشنبه، پایتخت تاجکستان در آن زمان از شهروندان چین خواسته بود که از این منطقۀ مرزی خارج شوند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان : ۲۱ مهاجر افغان پس از رهایی از زندان های پاکستان به افغانستان بازگشتند

آرشیف
آرشیف

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در خبرنامه ای امروز پنج‌شنبه (۲۱حوت) گفت که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بودند.

در بارۀ دلیل زندانی شدن این افغان ها چیزی گفته نشده است.

پیش از این ، برخی از مهاجران افغان در گفت‌وگو با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که مهاجران در پاکستان پس از بازداشت‌ به‌جای انتقال به کمپ‌ها یا برگشت دادن به افغانستان به زندان ها‌ منتقل می‌شوند.

پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی ، روند اخراج افغان هایی فاقد اسناد اقامت را آغاز کرد.

نماینده‌ی ویژۀ چین: طالبان تلاش برای تأمین امنیت شهروندان چین را در افغانستان افزایش می‌دهند

امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان و یو شیائو یونگ نمایندۀ ویژه‌ چین برای افغانستان
امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان و یو شیائو یونگ نمایندۀ ویژه‌ چین برای افغانستان

یو شیائو یونگ، نمایندۀ ویژه‌ چین برای افغانستان می‌گوید که در جریان سفر به کابل با دو مقام حکومت طالبان در مورد افزایش همکاری های دوجانبه گفت‌وگو کرده است.

او در پستی در ایکس روز چهارشنبه (۲۰حوت) ملاقات هایش را با امیرخان متقی وزیر خارجه و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان سازنده خوانده و گفته است که این دو مقام طالبان آمادگی شان را برای افزایش تلاش ها برای جلوگیری از حملات تروریستی و تأمین امنیت و حفاظت شهروندان چین در افغانستان اعلام کردند.

در انفجاری در اواخر ماه جدی امسال در یک رستورانت چینی در کابل ۷ نفر به شمول یک شهروند چین کشته شدند.

مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت.

وزارت خارجۀ چین پس از این انفجار از حکومت طالبان خواسته بود تا اقدامات بیشتری برای تأمین امنیت شهروندان، پروژه‌ها و نهادهای چینی روی دست بگیرد.

تیم ملی کریکت بنگلادیش، تیم ملی پاکستان را شکست داد

یکی از مسابقات قبلی تیم ملی کریکت بنگلادیش با تیم افغانستان(آرشیف)
یکی از مسابقات قبلی تیم ملی کریکت بنگلادیش با تیم افغانستان(آرشیف)

تیم ملی کریکت بنگلادیش روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در نخستین دیدار سلسله بازی های پنجاه اورره تیم ملی کریکت پاکستان را شکست داد.

در این مسابقه که در استدیوم داکه انجام شد، تیم پاکستان ۱۱۵ دوش را برای بنگلادیش هدف تعیین کرد، اما تیم بنگلادیش با از دست دادن دو ویکت در اورر پانزدهم به این هدف دست یافت.

دومین دیدار این سلسلۀ بازی های یک روزه میان این دو تیم روز جمعه و آخرین دیدار آن روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

دیدبان حقوق بشر: میکانیزم پاسخگو قراردادن عاملان تخطی‌ها از حقوق بشر در افغانستان اجرایی شود

آرشیف
آرشیف

سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که میکانیزم کلیدی پاسخگو قرار دادن عاملان تخطی‌های فاحش از حقوق بشر در افغانستان که در اکتبر گذشته تدوین شده، باید از سوی کشورهای عضو و رهبری سازمان ملل متحد فوراً اجرایی شود.

فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در این سازمان روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در ویدیویی که در شبکۀ اکس منتشر کرده، همچنین گفت:

"امروز مسرت دارم بگویم که این میکانیزم وجود دارد، میدانم که راه طولانی در پیشرواست و گام هایی باید اتخاذ شود. ولی طوریکه قبلاً گفته ام و باید تکرار کنم که برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، در ششم اکتوبر ۲۰۲۵ چرخۀ مصونیت در برابر تخطی ها شکست و افغانستان چانس واقعی در پاسخگو قراردادن و تطبیق عدالت را دارد."

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، اقدامات حکومت آنها در برابر زنان و اقلیت ها در افغانستان با انتقادات شدید سازمان‌ها و نهاد‌های ملی و بین المللی حقوق بشری همراه بوده است.

اما طالبان با رد این انتقادات می گویند که حقوق همۀ باشندگان افغانستان براساس شریعت اسلامی تامین شده است.

در ۲۴ گذشته به تعداد ۹۴ خانواده به افغانستان، عودت کرده اند

بندر اسلام قلعه در هرات(آرشیف)
بندر اسلام قلعه در هرات(آرشیف)

دارالانشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در خبرنامۀ گفته که در بیست و چهارساعت گذشته به تعداد ۹۴ خانواده به افغانستان، عودت کرده اند.

به گفتۀ این کمیسیون، ۳۳ خانواده از طریق راه ابریشم در نیمروز، ۳۱ خانواده از طریق اسلام‌قلعه و ۳۰ خانواده هم از طریق سپین بولدک به افغانستان عودت کرده اند.

در اعلامیه تعدادی مجموعی افرادی که روز چهارشنبه از ایران به افغانستان بازگشته اند، ۳۸۱ تن خوانده شده، اما گفته نشده که آیا این افراد بطور دواطلبانه برگشته اند و یا از کشورهای همسایه اخراج شده اند.

اعلامیه می افزاید که با این خانواده ها و ۸۴۵۸ خانوادۀ دیگر در ولایات کابل، کندهار، زابل، غزنی، لوگر، بلخ، هرات، فراه، بادغیس، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، غور، نیمروز، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، هلمند، کندز و ننگرهار از سوی جمعیت هلال احمر افغانی کمک‌های نقدی، مواد غذایی و غیرغذایی نیز توزیع شده است.

بر اساس آمار ادارۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در دو سال گذشته، حدود ۵ میلیون تن به افغانستان بازگشته‌اند که عمدتاً از ایران و پاکستان اخراج شده اند.

سوئیس، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل می‌کند

بیرق سوئیس(آرشیف)
بیرق سوئیس(آرشیف)

وزارت امور خارجۀ سوئیس روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) اعلام کرد که به دلیل جنگ در شرق‌میانه و افزایش خطرات امنیتی، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل می‌کند.

براساس خبرگزاری رویترز، در اعلامیه این وزارت گفته شده که سوئیس با مشورت دو کشور، به حفظ خط ارتباطی باز بین ایالات متحدۀ امریکا و ایران ادامه خواهد داد.حکومت جرمنی به دلیل تهدیدات امنیتی ناشی از درگیری‌های نظامی در شرق‌میانه، کارکنان تعدادی از نمایندگی‌های دیپلوماتیک خود در شرق‌میانه، مانند ایران و عراق را موقتاً جابجا کرده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجۀ جرمنی هم روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت «کارکنان این نمایندگی‌های جرمنی به دلیل وضعیت تهدیدآمیز فعلی، موقتاً جابجا شده‌اند»، اما او نگفته این افراد به کجا و یا کدام کدام کشور دیگر منتقل شده اند.

کمپاین مشترک حملات هوایی ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل بر ایران که در نهم حوت آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و حملات راکتی و طیارات بی پیلوت ایران شماری از کشورها در شرق‌میانه را هدف قرار داده است.

کرملین: قطع اینترنت موبایل در روسیه تا زمانی ادامه خواهد داشت که «لازم» دانسته شود

آرشیف
آرشیف

کرملین روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) اعلام کرد که قطع اینترنت موبایل در روسیه تا زمانی ادامه خواهد داشت که «لازم» دانسته شود تا امنیت شهروندان تضمین گردد.

کرملین همچنین گفته، مشکلاتی را بررسی خواهد کرد که این قطع اینترنت برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، پس از آنکه مسکو دستور محدودیت بر آپ پیام‌رسان واتس‌اپ و شبکۀ تلگرام را صادر کرد، این اقدام تازه‌ترین مورد از سلسله محدودیت‌هایی به شمار می رود که مقامات روسیه بر دسترسی به اینترنت، وضع کرده‌اند.

روسیه می گوید که این اقدامات به خاطر مبارزه با فعالیت‌های جنایی ضروری است و در عوض در حال ترویج رقیب روسیِ مورد حمایت حکومت به نام «مکس» است. ولی منتقدان کرملین می‌گویند که این حرکت یک تلاش دیگر برای تقویت نظارت آنلاین امحسوب می شود.

ادارت امنیتی روسیه بارها ادعا کرده‌اند که اوکراین از شبکۀ تلگرام برای جذب افراد و یا اقدامات خرابکارانه در داخل روسیه، استفاده می‌کند. اوکراین این ادعا را رد کرده است.

