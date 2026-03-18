واکنشها به حملهٔ هوایی پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل، که گفته میشود صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است، افزایش یافته است.
سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف بینالمللی و حقوق بشری، شماری از کشورها و مقامها با نشر اعلامیههایی این حمله را محکوم کردهاند و خواستار انجام تحقیقات در این مورد شدهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز چهارشنبه ۲۷ حوت در صفحهٔ ایکس (تویتر سابق) خود با محکوم کردن این حمله نوشته است که این رویداد باید بهگونهٔ فوری، مستقل و شفاف مورد بررسی قرار گیرد، عاملان آن پاسخگو ساخته شوند و به قربانیان و خانوادههای آنان جبران خسارت پرداخت شود.
اتحادیهٔ جهانی علمای مسلمان نیز روز چهارشنبه با نشر اعلامیهی در صفحهٔ ایکس خود، ضمن محکوم کردن هدف قرار دادن یک مرکز صحی در کابل، آنهم در ماه مبارک رمضان، افزوده که این عمل از گناهان بزرگ و نابخشودنی بهشمار میرود و نیز نقض آشکار تمامی قوانین و عرفهای بینالمللی است.
این اتحادیه از حکومت پاکستان و رهبری نظامی این کشور خواسته است که با پایبندی به مسئولیتهای دینی، اخلاقی، انسانی و حقوق همسایهگی، از چنین اعمالی دست بردارند.
ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که بر اساس حقوق بشردوستانهٔ بینالمللی، غیرنظامیان و اهداف ملکی باید بهگونهٔ جدی محافظت شوند و تأسیسات صحی از حمایتهای ویژه برخوردار اند.
او روز سهشنبه ۲۶ مارچ در بیانیهی که از سوی بخش خبری این سازمان منتشر شده، تأکید کرده که این رویداد باید بهگونهٔ فوری، مستقل و شفاف بررسی شود، عاملان آن مطابق با معیارهای بینالمللی پاسخگو قرار گیرند و نتایج این تحقیقات نیز علنی شود، زیرا قربانیان و خانوادههای آنان مستحق جبران خسارت اند.
در این بیانیه همچنان به نقل از کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است "ما خواستار انجام تحقیقات و پاسخگویی در مورد انفجار غمانگیز شب گذشته در یک مرکز درمان اعتیاد در کابل هستیم که منجر به کشته شدن شمار زیادی از بیماران شد. همهٔ طرفها باید اقدامات مؤثر برای حفاظت از غیرنظامیان اتخاذ کنند".
هیأت سازمان ملل تأکید میکند که بر اساس حقوق بینالمللی، تمامی طرفهای درگیر در یک منازعه باید به بیماران و زخمیها، کارمندان صحی، شفاخانهها و آمبولانسها احترام گذاشته و از آنها محافظت کنند.فرحان عزیز حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد
فرحان عزیز حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سهشنبه ۲۶ مارچ در یک کنفرانس خبری ضمن محکوم کردن این حمله گفت: "هیأت سازمان ملل تأکید میکند که بر اساس حقوق بینالمللی، تمامی طرفهای درگیر در یک منازعه باید به بیماران و زخمیها، کارمندان صحی، شفاخانهها و آمبولانسها احترام گذاشته و از آنها محافظت کنند و حمله بر شفاخانهها و تأسیسات ملکی بهگونهٔ جدی ممنوع است."
همچنان تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، روز سهشنبه در صفحهٔ ایکس خود با اشاره به حمله بر مرکز ترک اعتیاد در کابل گفته است که این نهاد در حال بررسی و تثبیت این رویداد است، اما تشدید درگیریها فشار بیشتری بر نظام صحی وارد کرده و خطرات برای صحت و رفاه جمعیتهای آسیبپذیر را افزایش دادهاست.
بهگفتهٔ او، افزایش تنشها میان طالبان و اسلامآباد باعث شده که از اواخر ماه فبروری تاکنون دستکم شش مرکز صحی در افغانستان تحت تأثیر قرار گیرند.
بوجار هوژا، رئیس سازمان حمایت از کودکان (سیف د چلدرن) در افغانستان، در بیانیهی که در ریلیفوب منتشر شده گفته است، غیر نظامیانی که در جستوجوی خدمات صحی هستند، هرگز نباید در میان آتش درگیریها گیر بمانند.
بهگفتهٔ او، زمانیکه خشونت به مکانهای تداوی و پناهگاهها میرسد، این نشاندهندهٔ یک ناکامی جدی در حفاظت از آسیبپذیرترین افراد است.
اتحادیهٔ اروپا نیز در بیانیهی به تاریخ ۱۷ مارچ گفته است که تأسیسات ملکی و صحی هرگز نباید هدف قرار گیرند، زیرا بر اساس حقوق بشردوستانهٔ بینالمللی، از جمله کنوانسیونهای ژنو، تحت حفاظت قرار دارند و تمامی طرفهایی که در عملیات نظامی دخیل اند، مکلف اند در هر شرایطی به این اصول احترام بگذارند.
اتحادیهٔ اروپا افزوده که به درخواستهای جامعهٔ جهانی برای برقراری فوری آتشبس و از سرگیری گفتوگو میان پاکستان و مقامهای کنونی افغانستان میپیوندد.
با این حال، امیرخان متقی، وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان، روز سهشنبه در سخنرانی در نشستی با سفیران خارجی مقیم کابل، دیپلماتها و نمایندهگان سازمانهای بینالمللی گفته است که پاکستان پیش از این نیز در جریان تلاشهای صادقانهٔ کشورهای میانجی بر افغانستان حمله کردهاست.
او در ادامهٔ سخنانش افزود: "دستگاه نظامی پاکستان که در واقع تمامی تصمیمگیریهای این کشور را در اختیار دارد، نیت حل مشکل را ندارد و با کشتار افراد ملکی و بیدفاع نشان میدهد که مانند گذشته خواهان ادامهٔ جنگ پروژهای و گسترش بیثباتی در منطقه است."
اما عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در همان روز در صفحهٔ اکس خود این ادعاهای حکومت طالبان را نادرست و بیاساس خوانده و گفته است که پاکستان در چارچوب جنگ جاری خود علیه تروریزم، تنها اهداف «نظامی و تروریستی» و همچنان زیرساختهای طالبان را هدف قرار میدهد که بهگونهٔ مستقیم یا غیرمستقیم برای طرحریزی، تسهیل، پناه دادن، آموزش یا حمایت از حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده میشوند.
او ادعا کرده که پاکستان هیچ شفاخانه، مرکز ترک اعتیاد یا تأسیسات ملکی را هدف قرار نداده و اهداف مورد نظر، زیرساختهای نظامی و تروریستی، از جمله محلهای نگهداری مهمات و تجهیزات تخنیکی و سایر تأسیسات مرتبط با فعالیتهای خصمانه علیه پاکستان بودهاند.
پروتانینی هریش، نمایندهٔ دایمی هند در سازمان ملل متحد، به تاریخ ۱۷ مارچ در صفحهٔ اکس خود حملهٔ پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد در کابل را «قتل عام غیر نظامیان بیگناه» خوانده و افزوده که این معافیت آشکار از مجازات و نقض منشور سازمان ملل متحد باید متوقف شود.
وزارت خارجه ناروی نیز از حملهٔ پاکستان عمیقا ابراز تأسف کرده و تأکید نموده است که مراکز صحی و بیماران هرگز نباید هدف قرار گیرند.
همچنان شورای مهاجرین ناروی به تاریخ ۱۷ مارچ در صفحهٔ اکس خود گفته است که این حمله غیرقابل قبول است و از طرفهای درگیر خواسته است که به حقوق بشردوستانهٔ بینالمللی احترام بگذارند.
حکومت طالبان مدعی است که در حملهٔ هوایی پاکستان در کابل، که ناوقت دوشنبه (۲۵ حوت) رخ داد، بیش از ۴۰۰ معتاد به مواد مخدر که تحت تداوی بودند کشته و بیش از ۲۶۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
تا هنوز منابع مستقل این آمار را تأیید نکردهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را تأیید کند.
این رویداد در حالی رخ میدهد که در درگیریهای حکومت طالبان و پاکستان که از بیش از سه هفته به اینسو ادامه دارد، شماری از افراد ملکی در ولایتهای مختلف افغانستان کشته و زخمی شدهاند.