دونالد ترمپ تهدید کرد اگر تنگۀ هرمز ظرف ۴۸ ساعت باز نشود، به نیروگاههای ایران حمله خواهد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تهدید کرد اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت تنگهٔ هرمز را «بهطور کامل و بدون تهدید» باز نکند، امریکا نیروگاههای ایران را «نابود» خواهد کرد.
آقای ترمپ در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» اواخر روز شنبه (اول حمل ) نوشت: «اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت از همین لحظه، تنگهٔ هرمز را بهطور کامل و بدون هیچگونه تهدیدی باز نکند، ایالات متحدهٔ امریکا نیروگاههای مختلف آن کشور را هدف قرار داده و نابود خواهد کرد، و این کار را از بزرگترین نیروگاه آغاز میکند.»
در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساختهای منطقه را از سر گرفتند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در بیانیهای که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران آن را منتشر کرده، اعلام کرد: «چنانچه دشمن به زیرساختهای سوخت و انرژی حمله کند، تمام زیرساختهای انرژی، فناوری اطلاعات و آبشیرینکن متعلق به امریکا و رژیم در منطقه، هدف قرار خواهد گرفت.»
تنگهٔ هرمز از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان که حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت خام و گاز مایع از آن عبور میکند، عملاً از روز آغاز جنگ در نهم حوت مسدود شده و تنشها بر سر کنترل آن افزایش یافته است.
در حال حاضر، صدها کشتی در خلیج فارس گرفتار شدهاند و این موضوع موجب بالا رفتن شدید قیمت نفت در جهان تا بیش از ۵۰ درصد شده است. قیمت گاز طبیعی هم تا ۹۳ درصد بالا رفته است.
اصابت مستقیم راکت به عراد در جنوب اسرائیل، دهها زخمی برجای گذاشت
بهدنبال ادامه حملات راکتی ایران، رسانهها و مقامهای امدادی اسرائیل از اصابت مستقیم یک راکت به شهری در جنوب اسرائیل خبر دادند.
بر اساس اعلام آتشنشانی اسرائیل، این حمله روز شنبه (اول حمل) در شهر «عَراد» رخ داد و راکت در مرکز شهر و میان ساختمانهای مسکونی فرود آمده است.
به گفته این نهاد، اصابت راکت خسارات گستردهای به چندین ساختمان وارد کرده است.
همزمان، نیروهای امدادی اعلام کردند که ۸۴ نفر در این حمله زخمی شدهاند که در میان آنها ۱۰ بیمار در وضعیت وخیم هستند و شدت جراحات بقیه افراد متفاوت گزارش شده است.
همچنین گزارشهایی از مفقود شدن چند نفر منتشر شده است.
اردوی اسرائیل اعلام کرده که تیمهای جستوجو و نجات به محل اعزام شدهاند. این حمله در حالی رخ داده که پیشتر نیز در حملهای دیگر به شهر «دیمونا» در جنوب اسرائیل بیش از ۴۰ نفر زخمی شده بودند.
شهر عراد در حدود ۵۰ کیلومتری شمال دیمونا قرار دارد.
این حملات بخشی از موج تازۀ حملات راکتی ایران به اهدافی در اسرائیل عنوان شده است.
گزارشها از وقوع انفجار در چندین شهر ایران
شام شنبه (اول حمل ) و صبح یکشنبه (دوم حمل) گزارشهای متعددی از شنیده شدن صدای انفجار در نقاط مختلف ایران منتشر شد.
اردوی اسرائیل اعلام کرده که نیروهایش امروز موجی از حملات را علیه تهران آغاز کردهاند. این حملات ساعاتی پس از آن صورت گرفت که شلیک راکت از سوی ایران به دو شهر در جنوب اسرائیل اصابت کرد.
در بیانیۀ کوتاهی از اردوی اسرائیل آمده است که نیروهای اسرائیل «هماکنون در حال انجام حملاتی به اهداف حکومت» ایران «در قلب تهران هستند.»
همزمان، ایال زامیر، رئیس ستاد کل اردوی اسرائیل، در پیامی تازه گفت: «ضربه گستردهای که طی سه هفته گذشته به رژیم ایران وارد کردیم، در حال انباشته شدن و تبدیل شدن به یک دستاورد راهبردی–ساختاری، نظامی، اقتصادی و حکومتی است.»
او افزود که حکومت در ایران اکنون «آسیبپذیرتر است و دیگر از توان دفاعی مؤثری برخوردار نیست.»
بیش از ۲۰ کشور اعلام کردند که برای تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگۀ هرمز مشارکت خواهند کرد
بیش از ۲۰ کشور جهان اعلام کرده اند که برای تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگۀ هرمز مشارکت خواهند کرد و اقدام ایران در مسدود ساختن این آبراه حیاتی را محکوم کردند.
در اعلامیهای مشترک شنبه (اول حمل) ۲۲ کشور عمدتاً اروپایی، گفته شده که «آمادگی خود را برای مشارکت در تلاشهای مناسب جهت تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگه هرمز اعلام میکنند».
در اعلامیه همچنین حملات اخیر ایران بر کشتیهای تجارتی ملکی در خلیج فارس، حملات به زیربناهای غیرنظامی از جمله تأسیسات نفت و گاز و مسدود شدن عملی تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی به شدت محکوم شده است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، کشورهایی که این اعلامیه را امضا کردهاند امارات متحده عربی، بحرین، بریتانیا، فرانسه، جاپان، جرمنی ایتالیا، هالند، کانادا، کوریای جنوبی، نیوزیلند، دنمارک، لاتویا، لیتونیا، اسلوونیا، استونیا، ناروی، سویدن، فنلند، جمهوری چک، رومانیا و استرالیا را شامل می شوند.
وزیر دفاع اسرائیل: امریکا و اسرائیل سر از امروز حملات خود بر ایران را افزایش می دهند
وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده که ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل سر از امروز (یکشنبه ۲ حمل) حملات خود علیه ایران را بیشتر افزایش خواهند داد.
یسرائیل کاتز، روز شنبه (اول حمل) در یک اعلامیه گفته که در این هفته نیروهای نظامی اسرائیل و امریکا حملات خود را بر ایران و نهادهای وابسته به آن بهطور چشمگیری افزایش خواهند داد.
این هشدار در حالی مطرح میشود که دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، روز شنبه گفت که ممکن است حملات بر ایران را «بهطور تدریجی» کاهش دهد.
جنگ با ایران در ۹ حوت آغاز شد و امروز یکشنبه بیستوسومین روز آن است. امریکا و اسرائیل گفتهاند که تا کنون بیش از ۱۶ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار دادهاند.
از سوی دیگر، ایران نیز با استفاده از راکتها و طیارات بیپیلوت بر اسرائیل و پایگاههای نظامی امریکا در منطقه حمله کرده است. همچنین تأثیرات این درگیری بر زیربناهای اقتصادی منطقهٔ خلیج و احتمال بستهشدن تنگهٔ هرمز باعث افزایش قیمت انرژی و بیثباتی در بازارهای مالی جهانی شده است.
اردوی اسرائیل: ایران، برای فیر راکت به سوی یک جت جنگی اسرائیلی، تلاشی را انجام داد
اردوی اسرائیل روز شنبه (اول حمل) تأیید کرد که در جریان عملیات نیروی هوایی آن کشور در آسمان ایران، تلاشی برای فیر یک راکت زمین به هوا به سوی یک جت جنگی اسرائیلی صورت گرفت.
به گفتهٔ اردوی اسرائیل، «تلاش فیر و سرنگونی ناموفق بود و هیچ آسیبی به جت جنگی و یا به فعالیت عملیاتی وارد نشده، ماموریت براساس پلان به پایان رسید».
اردوی اسرائیل افزوده که «این رویداد در حال بررسی قرار دارد و درسهای لازم از آن گرفته خواهد شد».
ساعاتی پیش از نشر این بیانیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده بود که«جت جنگی نوع اف-۱۶ اسرائیلی در بخش مرکزی ایران توسط سیستمهای نوین دفاع هوایی نیروی هوافضای این سپاه مورد اصابت قرار گرفته است».
رادیوآزادی بطور مستقل نمیتواند ادعای اطراف درگیر را تأیید و یا رد کند.
دونالد ترمپ: در حال بررسی «کاهش» فعالیتهای نظامی در شرق میانه است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا میگوید که در حال بررسی «کاهش» فعالیتهای نظامی در شرق میانه است.
او روز جمعه در صفحه اجتماعی خود «تروت سوشیال» نوشت که در حالی به کاهش عملیات علیه رژیم ایران فکر میکند که به گفته او «بسیار به اهداف خود نزدیک شدهاند».
ترمپ اهداف اصلی خود را تضعیف توان نظامی ایران و جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای عنوان کرده است.
این در حالی است که حملات اسرائیل و امریکا بر ایران وارد چهارمین هفته شده و گزارشهایی نیز از جابهجایی هزاران نیروی زمینی امریکا در منطقه منتشر شده است.
آتشسوزی عظیم در یک مرکز دیپلماتیک امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد
خبرگزاری رویترز روز شنبه اول حمل تصاویر شاهدان عینی از یک آتشسوزی عظیم در یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق را منتشر کرد.
تصاویر، آتشسوزی عظیمی را در نزدیکی میدان هوایی بغداد نشان میدهد که در پی آن ستونهای تیرهای از دود به آسمان بلند شده است.
منابع امنیتی عراق به رویترز گفتند که پس از حملات مجدد پهپادها به مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد این آتشسوزی گزارش شده است.
خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که دستکم سه حمله به این مرکز دیپلماتیک انجام شده است که پس از حمله سوم، آتشسوزی رخ داده است.
اصحاب الکهف، گروه شبهنظامی طرفدار ایران، در بیانیهای مسئولیت حملات به مرکز دیپلماتیک ایالات متحده را بر عهده گرفته است.
در تهران، نماز عید فطردر غیاب مجتبی خامنهای برگزار شد
در تهران، نماز عید فطر امروز در غیاب رهبر جدید این کشور، مجتبی خامنهای برگزار شد.
نماز عید در مسجد بزرگ تهران به امامت محمدجواد حاجعلیاکبری اقامه گردید.
این نماز عید توجه بسیاری را به خود جلب کرده، زیرا مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در آن حضور نداشت و درباره وضعیت او نیز اطلاعاتی در دست نیست.
پیشتر گزارشهایی درباره زخمی شدن او منتشر شده بود.
همچنین قرار است پس از نماز عید در تهران، مراسم تشییع جنازه علی محمد نایینی، سخنگوی پیشین سپاه پاسداران انقلاب که در حمله اسرائیل کشته شده، برگزار شود.
ترمپ: رهبری در ایران باقی نمانده که با او گفتوگو کنیم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز جمعه و همزمان با ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به مقامها و اهداف ایرانی، گفت که دیگر هیچ رهبری در ایران باقی نمانده تا دربارهٔ جنگ با او گفتوگو شود.
ترمپ در جریان یک سخنرانی با اشاره به کشته شدن سران ایران گفت: "میخواهیم با آنها صحبت کنیم، اما کسی نیست که با او صحبت کنیم. هیچکس را برای گفتوگو نداریم. و میدانید، ما همین را دوست داریم."
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز نهم حوت در نخستین ساعات حملات مشترک امریکا و اسرائیل همراه با شماری از بلندپایهترین مقامهای نظامی ایران در دفتر کار خود کشته شد. چند روز بعد مجلس خبرگان ایران مجتبی خامنهای، فرزند او را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد اما او تاکنون یک بار هم حضور عمومی نداشته یا تصویری تازهای از او منتشر نشده است.
همچنین در جریان جنگ فعلی، اسرائیل در حملات هدفمند شماری از مقامهای سیاسی و امنیتی ایران از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی بسیج و دهها فرماندۀ نظامی دیگر این کشور را کشته است.