دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه و همزمان با ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به مقام‌ها و اهداف ایرانی، گفت که دیگر هیچ رهبری در ایران باقی نمانده تا دربارهٔ جنگ با او گفت‌وگو شود.

ترمپ در جریان یک سخنرانی با اشاره به کشته شدن سران ایران گفت: "می‌خواهیم با آن‌ها صحبت کنیم، اما کسی نیست که با او صحبت کنیم. هیچ‌کس را برای گفت‌وگو نداریم. و می‌دانید، ما همین را دوست داریم."

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز نهم حوت در نخستین ساعات حملات مشترک امریکا و اسرائیل همراه با شماری از بلندپایه‌ترین مقام‌های نظامی ایران در دفتر کار خود کشته شد. چند روز بعد مجلس خبرگان ایران مجتبی خامنه‌ای، فرزند او را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد اما او تاکنون یک بار هم حضور عمومی نداشته یا تصویری تازه‌ای از او منتشر نشده است.

همچنین در جریان جنگ فعلی، اسرائیل در حملات هدفمند شماری از مقام‌های سیاسی و امنیتی ایران از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی بسیج و ده‌ها فرماندۀ نظامی دیگر این کشور را کشته است.