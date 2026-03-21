در تهران، نماز عید فطردر غیاب مجتبی خامنهای برگزار شد
در تهران، نماز عید فطر امروز در غیاب رهبر جدید این کشور، مجتبی خامنهای برگزار شد.
نماز عید در مسجد بزرگ تهران به امامت محمدجواد حاجعلیاکبری اقامه گردید.
این نماز عید توجه بسیاری را به خود جلب کرده، زیرا مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در آن حضور نداشت و درباره وضعیت او نیز اطلاعاتی در دست نیست.
پیشتر گزارشهایی درباره زخمی شدن او منتشر شده بود.
همچنین قرار است پس از نماز عید در تهران، مراسم تشییع جنازه علی محمد نایینی، سخنگوی پیشین سپاه پاسداران انقلاب که در حمله اسرائیل کشته شده، برگزار شود.
ترمپ: رهبری در ایران باقی نمانده که با او گفتوگو کنیم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز جمعه و همزمان با ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به مقامها و اهداف ایرانی، گفت که دیگر هیچ رهبری در ایران باقی نمانده تا دربارهٔ جنگ با او گفتوگو شود.
ترمپ در جریان یک سخنرانی با اشاره به کشته شدن سران ایران گفت: "میخواهیم با آنها صحبت کنیم، اما کسی نیست که با او صحبت کنیم. هیچکس را برای گفتوگو نداریم. و میدانید، ما همین را دوست داریم."
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز نهم حوت در نخستین ساعات حملات مشترک امریکا و اسرائیل همراه با شماری از بلندپایهترین مقامهای نظامی ایران در دفتر کار خود کشته شد. چند روز بعد مجلس خبرگان ایران مجتبی خامنهای، فرزند او را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد اما او تاکنون یک بار هم حضور عمومی نداشته یا تصویری تازهای از او منتشر نشده است.
همچنین در جریان جنگ فعلی، اسرائیل در حملات هدفمند شماری از مقامهای سیاسی و امنیتی ایران از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی بسیج و دهها فرماندۀ نظامی دیگر این کشور را کشته است.
بیانیه مشترک اروپا، ژاپن و کانادا درباره آمادگی برای تأمین امنیت تنگه هرمز
چند کشور اروپایی به همراه جاپان و کانادا در بیانیهای مشترک اعلام کردند آمادهاند برای تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز مشارکت کنند و اقداماتی برای ثبات بازارهای انرژی انجام دهند.
دراین بیانیه که از سوی بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، هلند، جاپان و کانادا منتشر شد، حملات اخیر ایران به کشتیهای تجاری و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز، محکوم و نسبت به «بسته شدن عملی» تنگه هرمز ابراز نگرانی شده است.
این کشورها از ایران خواستند فوراً حملات موشکی و پهپادی، ماینگذاری و هرگونه اقدام برای مسدود کردن این گذرگاه حیاتی را متوقف کند و به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد.
در این بیانیه تأکید شده است که آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است و اختلال در جریان انرژی جهانی میتواند امنیت بینالمللی را تهدید کند.
این کشورها همچنین از آزادسازی هماهنگ ذخایر راهبردی نفت استقبال کرده و اعلام کردند برای افزایش تولید و حمایت از کشورهای آسیبپذیر همکاری خواهند کرد.
علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران کشته شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از کشته شدن علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران در بامداد جمعه ۲۹ حوت خبر داد.
در بیانیه سپاه که این خبر را اعلام کرد، به جزئیات بیشتری از حملهٔ منجر به کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه اشارهای نشده است.
ساعتی پس از انتشار این خبر، اردوی اسرائیل اعلام کرد علی محمد نائینی را هدف قرار داده و افزود «به ضربات خود علیه رهبران و فرماندهان» حکومت ایران ادامه خواهد داد.
کشته شدن سخنگوی سپاه در حالی است که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، تنها ساعاتی پیش، خبری را بهنقل از او منتشر کرد و نوشت علی محمد نائینی اعلام کرد «ما در شرایط جنگی هم تولید موشک داریم و در ذخیره هم هیچ مشکل خاصی وجود ندارد».
علی محمد نائینی که در دو سال اخیر مسئولیت سخنگویی سپاه را بر عهده داشت، در بیانیه سپاه چهرهای «برجسته» توصیف شده که «نظریات تحولی و الگوهای کارآمد در عرصههای جنگ نرم داشت».
علی محمد نائینی ۶۸ ساله، پیش از رسیدن به این سمت، در حوزههای سیاسی-امنیتی و رسانهای سپاه فعالیت داشت و از جمله مسئولیتهایی مانند معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ایران نیز بر عهده داشت. نائینی بهعنوان یکی از چهرههای نزدیک به ساختار فرماندهی سپاه شناخته میشد.
حمله پهپادی به پالایشگاه مینا الاحمدی کویت
در کویت، صبح جمعه چندین حمله پهپادی به پالایشگاه نفت «مینا الاحمدی» صورت گرفت.
شرکت نفت کویت اعلام کرده که در پی این حملات، بخشهایی از این پالایشگاه دچار آتشسوزی شده است.
مقامهای کویتی گفتهاند که فعالیت برخی واحدها متوقف شده، اما این حادثه تلفات جانی نداشته و تیمهای امدادی در حال مهار آتش هستند.
گفته میشود این چندمین حمله به این پالایشگاه از زمان آغاز درگیری میان ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل است.
گزارشها از اصابت راکت ایرانی به پالایشگاه حیفا
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که روز پنجشنبه (۲۸حوت) پس از آنکه اردوی اسرائیل دربارۀ شلیک راکت هایی از سوی ایران هشدار داد، یک پالایشگاه نفت در شهر بندری حیفا در شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفته است.
شبکه دولتی «کان ۱۱» اسرائیل تصاویری پخش کرد که ستون ضخیمی از دود تیره را نشان میداد که از محدودۀ این پالایشگاه به آسمان بلند شده است.
این شبکه در پیامی در ایکس اعلام کرد که نگرانیای درباره نشت مواد خطرناک وجود ندارد.
الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل در واکنش به این گزارشها، اصابت به پالایشگاه حیفا را تأیید کرد ؛ اما گفت خسارت عمدهای وارد نشده است.
کوهن اعلام کرد که برق در شمال اسرائیل برای مدت کوتاهی قطع شد و سپس برای بیشتر کسانی که تحت تأثیر قرار گرفته بودند، دوباره وصل شد.
ترمپ: نیروهای امریکایی را به ایران اعزام نمیکنم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که که قصد ندارد نیروهای نظامی امریکایی را به ایران اعزام کند.
او این مطلب را در جریان دیدار با صدراعظم جاپان در قصرسفید و در گفتوگو با خبرنگاران دربارۀ جنگ با ایران روز پنجشنبه (۲۸حوت) گفت.
آقای ترمپ در پاسخ به سوالی دربارۀ احتمال اعزام نیروهای امریکا به داخل ایران گفت: «نه، من نیروهای نظامی را به جایی اعزام نمیکنم. اگر هم میخواستم این کار را کنم، به شما نمیگفتم.»
خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش از آن نوشته بود که گزارشها حاکی است که ادارۀ دونالد ترمپ در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی به شرق میانه و گسترش دامنۀ عملیات علیه ایران است.
رئیسجمهور ایالات متحده همچنان گفت که به بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفته است که به تأسیسات انرژی ایران حمله نکند و افزود که نتانیاهو نیز با این موضوع موافقت کرده است.
در عربستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر امروز جمعه نخستین روز عید فطر است
عربستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر امروز جمعه (۲۹حوت) از نخستین روز عید فطر تجلیل میکنند. اما در افغانستان بر اساس اعلام حکومت طالبان ، روز پنجشنبه نخستین روز عید بود.
عربستان سعودی چهارشنبه شب اعلام کرد که پنجشنبه سیامین روز رمضان و جمعه روز اول عید است.
امارات متحده عربی، بحرین، قطر ، کویت ، یمن، لبنان و عراق نیز از جملۀ کشورهای اند که امروز از اولین روز عید رمضان تجلیل می کنند.
به دنبال ادامه حملات به تاسیسات انرژی در شرقمیانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت
صبح پنجشنبه، ۲۸ حوت همزمان با بازگشایی بازارهای مالی اروپا، قیمت نفت برنت (نفت خام) دریای شمال با بیش از ۵ درصد افزایش، هر بشکه به ۱۱۴ دالر رسید.
این بیشترین افزایش قیمت نفت در یک هفتۀ اخیر به شمار میرود. قیمت نفت در روزهای ابتدایی آغاز جنگ تا ۱۲۰ دالر در هر بشکه افزایش یافته بود.
قیمت گاز نیز در معاملات روز پنجشنبه افزایش قابل توجهی پیدا کرد به گونهای که قیمت گاز اروپا با ۳۵ درصد افزایش، به ۷۴ یورو رسید.
پس از حملۀ اسرائیل به تاسیسات پارس جنوبی، ایران در واکنش حملاتی را به پالایشگاههای چند کشور حاشیۀ خلیح فارس انجام داد که از جمله باعث خسارت گسترده در تاسیسات راس لفان در قطر، بزرگترین قطب گاز طبیعی مایع جهان، شد.
این حملات نگرانیهای جدیدی را در مورد تأمین انرژی در دنیا ایجاد کرده است.
وزرای خارجۀ کشورهای عربی و اسلامی از ایران خواستند "فوراً حملات خود را متوقف کند"
وزرای خارجۀ ۱۲ کشور عربی و اسلامی در بیانیهای مشترک پس از نشست خود در پایتخت عربستان سعودی، ریاض، از ایران خواستند "فوراً حملات خود را متوقف کند" و به قوانین بینالمللی احترام بگذارد.
در این بیانیه، این وزیران حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، اردن، جمهوری آذربایجان و ترکیه را محکوم کردند و گفتند این حملات "مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفتی، کارخانههای آبشیرینکن، میدانهای هوایی، ساختمانهای مسکونی و اماکن دیپلوماتیک" را هدف قرار داده است.
وزیران این کشورها همچنین حملات اسرائیل به لبنان را محکوم کرده و "بر حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی لبنان" تأکید کردند.
این بیانیه در حالی صادر شد که ایران زیرساختهای انرژی در سراسر خلیج فارس را هدف قرار داده و گزارشهایی از آتشسوزی در تأسیسات قطر و رهگیری موشکهای بالستیک در عربستان سعودی منتشر شده است.
اسرائیل نیز به بخشی از میدان گازی پارس جنوبی در ایران حمله کرده است.
این بیانیه به نمایندگی از وزیران کشورهای جمهوری آذربایجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و امارات متحدۀ عربی صادر شد.