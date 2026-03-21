بیش از ۲۰ کشور اعلام کردند که برای تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگۀ هرمز مشارکت خواهند کرد

وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده که ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل سر از امروز (یکشنبه ۲ حمل) حملات خود علیه ایران را بیشتر افزایش خواهند داد.

یسرائیل کاتز، روز شنبه (اول حمل) در یک اعلامیه گفته که در این هفته نیروهای نظامی اسرائیل و امریکا حملات خود را بر ایران و نهادهای وابسته به آن به‌طور چشمگیری افزایش خواهند داد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه گفت که ممکن است حملات بر ایران را «به‌طور تدریجی» کاهش دهد.

جنگ با ایران در ۹ حوت آغاز شد و امروز یکشنبه بیست‌وسومین روز آن است. امریکا و اسرائیل گفته‌اند که تا کنون بیش از ۱۶ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، ایران نیز با استفاده از راکت‌ها و طیارات بی‌پیلوت بر اسرائیل و پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه حمله کرده است. همچنین تأثیرات این درگیری بر زیربناهای اقتصادی منطقهٔ خلیج و احتمال بسته‌شدن تنگهٔ هرمز باعث افزایش قیمت انرژی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهانی شده است.