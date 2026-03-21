جهان
بیش از ۲۰ کشور اعلام کردند که برای تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگۀ هرمز مشارکت خواهند کرد
بیش از ۲۰ کشور جهان اعلام کرده اند که برای تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگۀ هرمز مشارکت خواهند کرد و اقدام ایران در مسدود ساختن این آبراه حیاتی را محکوم کردند.
در اعلامیهای مشترک شنبه (اول حمل) ۲۲ کشور عمدتاً اروپایی، گفته شده که «آمادگی خود را برای مشارکت در تلاشهای مناسب جهت تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگه هرمز اعلام میکنند».
در اعلامیه همچنین حملات اخیر ایران بر کشتیهای تجارتی ملکی در خلیج فارس، حملات به زیربناهای غیرنظامی از جمله تأسیسات نفت و گاز و مسدود شدن عملی تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی به شدت محکوم شده است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، کشورهایی که این اعلامیه را امضا کردهاند امارات متحده عربی، بحرین، بریتانیا، فرانسه، جاپان، جرمنی ایتالیا، هالند، کانادا، کوریای جنوبی، نیوزیلند، دنمارک، لاتویا، لیتونیا، اسلوونیا، استونیا، ناروی، سویدن، فنلند، جمهوری چک، رومانیا و استرالیا را شامل می شوند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
وزیر دفاع اسرائیل: امریکا و اسرائیل سر از امروز حملات خود بر ایران را افزایش می دهند
وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده که ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل سر از امروز (یکشنبه ۲ حمل) حملات خود علیه ایران را بیشتر افزایش خواهند داد.
یسرائیل کاتز، روز شنبه (اول حمل) در یک اعلامیه گفته که در این هفته نیروهای نظامی اسرائیل و امریکا حملات خود را بر ایران و نهادهای وابسته به آن بهطور چشمگیری افزایش خواهند داد.
این هشدار در حالی مطرح میشود که دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، روز شنبه گفت که ممکن است حملات بر ایران را «بهطور تدریجی» کاهش دهد.
جنگ با ایران در ۹ حوت آغاز شد و امروز یکشنبه بیستوسومین روز آن است. امریکا و اسرائیل گفتهاند که تا کنون بیش از ۱۶ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار دادهاند.
از سوی دیگر، ایران نیز با استفاده از راکتها و طیارات بیپیلوت بر اسرائیل و پایگاههای نظامی امریکا در منطقه حمله کرده است. همچنین تأثیرات این درگیری بر زیربناهای اقتصادی منطقهٔ خلیج و احتمال بستهشدن تنگهٔ هرمز باعث افزایش قیمت انرژی و بیثباتی در بازارهای مالی جهانی شده است.
اردوی اسرائیل: ایران، برای فیر راکت به سوی یک جت جنگی اسرائیلی، تلاشی را انجام داد
اردوی اسرائیل روز شنبه (اول حمل) تأیید کرد که در جریان عملیات نیروی هوایی آن کشور در آسمان ایران، تلاشی برای فیر یک راکت زمین به هوا به سوی یک جت جنگی اسرائیلی صورت گرفت.
به گفتهٔ اردوی اسرائیل، «تلاش فیر و سرنگونی ناموفق بود و هیچ آسیبی به جت جنگی و یا به فعالیت عملیاتی وارد نشده، ماموریت براساس پلان به پایان رسید».
اردوی اسرائیل افزوده که «این رویداد در حال بررسی قرار دارد و درسهای لازم از آن گرفته خواهد شد».
ساعاتی پیش از نشر این بیانیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده بود که«جت جنگی نوع اف-۱۶ اسرائیلی در بخش مرکزی ایران توسط سیستمهای نوین دفاع هوایی نیروی هوافضای این سپاه مورد اصابت قرار گرفته است».
رادیوآزادی بطور مستقل نمیتواند ادعای اطراف درگیر را تأیید و یا رد کند.
دونالد ترمپ: در حال بررسی «کاهش» فعالیتهای نظامی در شرق میانه است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا میگوید که در حال بررسی «کاهش» فعالیتهای نظامی در شرق میانه است.
او روز جمعه در صفحه اجتماعی خود «تروت سوشیال» نوشت که در حالی به کاهش عملیات علیه رژیم ایران فکر میکند که به گفته او «بسیار به اهداف خود نزدیک شدهاند».
ترمپ اهداف اصلی خود را تضعیف توان نظامی ایران و جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای عنوان کرده است.
این در حالی است که حملات اسرائیل و امریکا بر ایران وارد چهارمین هفته شده و گزارشهایی نیز از جابهجایی هزاران نیروی زمینی امریکا در منطقه منتشر شده است.
آتشسوزی عظیم در یک مرکز دیپلماتیک امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد
خبرگزاری رویترز روز شنبه اول حمل تصاویر شاهدان عینی از یک آتشسوزی عظیم در یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق را منتشر کرد.
تصاویر، آتشسوزی عظیمی را در نزدیکی میدان هوایی بغداد نشان میدهد که در پی آن ستونهای تیرهای از دود به آسمان بلند شده است.
منابع امنیتی عراق به رویترز گفتند که پس از حملات مجدد پهپادها به مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد این آتشسوزی گزارش شده است.
خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که دستکم سه حمله به این مرکز دیپلماتیک انجام شده است که پس از حمله سوم، آتشسوزی رخ داده است.
اصحاب الکهف، گروه شبهنظامی طرفدار ایران، در بیانیهای مسئولیت حملات به مرکز دیپلماتیک ایالات متحده را بر عهده گرفته است.
در تهران، نماز عید فطردر غیاب مجتبی خامنهای برگزار شد
در تهران، نماز عید فطر امروز در غیاب رهبر جدید این کشور، مجتبی خامنهای برگزار شد.
نماز عید در مسجد بزرگ تهران به امامت محمدجواد حاجعلیاکبری اقامه گردید.
این نماز عید توجه بسیاری را به خود جلب کرده، زیرا مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در آن حضور نداشت و درباره وضعیت او نیز اطلاعاتی در دست نیست.
پیشتر گزارشهایی درباره زخمی شدن او منتشر شده بود.
همچنین قرار است پس از نماز عید در تهران، مراسم تشییع جنازه علی محمد نایینی، سخنگوی پیشین سپاه پاسداران انقلاب که در حمله اسرائیل کشته شده، برگزار شود.
ترمپ: رهبری در ایران باقی نمانده که با او گفتوگو کنیم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز جمعه و همزمان با ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به مقامها و اهداف ایرانی، گفت که دیگر هیچ رهبری در ایران باقی نمانده تا دربارهٔ جنگ با او گفتوگو شود.
ترمپ در جریان یک سخنرانی با اشاره به کشته شدن سران ایران گفت: "میخواهیم با آنها صحبت کنیم، اما کسی نیست که با او صحبت کنیم. هیچکس را برای گفتوگو نداریم. و میدانید، ما همین را دوست داریم."
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز نهم حوت در نخستین ساعات حملات مشترک امریکا و اسرائیل همراه با شماری از بلندپایهترین مقامهای نظامی ایران در دفتر کار خود کشته شد. چند روز بعد مجلس خبرگان ایران مجتبی خامنهای، فرزند او را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد اما او تاکنون یک بار هم حضور عمومی نداشته یا تصویری تازهای از او منتشر نشده است.
همچنین در جریان جنگ فعلی، اسرائیل در حملات هدفمند شماری از مقامهای سیاسی و امنیتی ایران از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی بسیج و دهها فرماندۀ نظامی دیگر این کشور را کشته است.
بیانیه مشترک اروپا، ژاپن و کانادا درباره آمادگی برای تأمین امنیت تنگه هرمز
چند کشور اروپایی به همراه جاپان و کانادا در بیانیهای مشترک اعلام کردند آمادهاند برای تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز مشارکت کنند و اقداماتی برای ثبات بازارهای انرژی انجام دهند.
دراین بیانیه که از سوی بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، هلند، جاپان و کانادا منتشر شد، حملات اخیر ایران به کشتیهای تجاری و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز، محکوم و نسبت به «بسته شدن عملی» تنگه هرمز ابراز نگرانی شده است.
این کشورها از ایران خواستند فوراً حملات موشکی و پهپادی، ماینگذاری و هرگونه اقدام برای مسدود کردن این گذرگاه حیاتی را متوقف کند و به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد.
در این بیانیه تأکید شده است که آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است و اختلال در جریان انرژی جهانی میتواند امنیت بینالمللی را تهدید کند.
این کشورها همچنین از آزادسازی هماهنگ ذخایر راهبردی نفت استقبال کرده و اعلام کردند برای افزایش تولید و حمایت از کشورهای آسیبپذیر همکاری خواهند کرد.
علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران کشته شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از کشته شدن علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران در بامداد جمعه ۲۹ حوت خبر داد.
در بیانیه سپاه که این خبر را اعلام کرد، به جزئیات بیشتری از حملهٔ منجر به کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه اشارهای نشده است.
ساعتی پس از انتشار این خبر، اردوی اسرائیل اعلام کرد علی محمد نائینی را هدف قرار داده و افزود «به ضربات خود علیه رهبران و فرماندهان» حکومت ایران ادامه خواهد داد.
کشته شدن سخنگوی سپاه در حالی است که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، تنها ساعاتی پیش، خبری را بهنقل از او منتشر کرد و نوشت علی محمد نائینی اعلام کرد «ما در شرایط جنگی هم تولید موشک داریم و در ذخیره هم هیچ مشکل خاصی وجود ندارد».
علی محمد نائینی که در دو سال اخیر مسئولیت سخنگویی سپاه را بر عهده داشت، در بیانیه سپاه چهرهای «برجسته» توصیف شده که «نظریات تحولی و الگوهای کارآمد در عرصههای جنگ نرم داشت».
علی محمد نائینی ۶۸ ساله، پیش از رسیدن به این سمت، در حوزههای سیاسی-امنیتی و رسانهای سپاه فعالیت داشت و از جمله مسئولیتهایی مانند معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ایران نیز بر عهده داشت. نائینی بهعنوان یکی از چهرههای نزدیک به ساختار فرماندهی سپاه شناخته میشد.
حمله پهپادی به پالایشگاه مینا الاحمدی کویت
در کویت، صبح جمعه چندین حمله پهپادی به پالایشگاه نفت «مینا الاحمدی» صورت گرفت.
شرکت نفت کویت اعلام کرده که در پی این حملات، بخشهایی از این پالایشگاه دچار آتشسوزی شده است.
مقامهای کویتی گفتهاند که فعالیت برخی واحدها متوقف شده، اما این حادثه تلفات جانی نداشته و تیمهای امدادی در حال مهار آتش هستند.
گفته میشود این چندمین حمله به این پالایشگاه از زمان آغاز درگیری میان ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل است.