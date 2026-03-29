افغانستان
احتمال بارندگی و سیلاب در ۲۴ ولایت
از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در ۲۴ ولایت افغانستان هشدار داده شده است.
پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نشان میدهد که نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، تخار، بدخشان، کندز، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، ارزگان، دایکندی،بامیان و غور امروز دوشنبه (۱۰حمل) شاهد باران شدید و سیلابهای آنی خواهند بود.
مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ الی ۴۵ ملیمتر پیشبینی شده است.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در نتیجۀ باران و سرازیر شدن سیلاب در چندین ولایت در بیش از یکشبانه روز گذشته نزدیک به ۲۰ نفر جان باخته اند و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
آزمون کانکور سال ۱۴۰۵ در ۲۱ ثور در ۱۵ ولایت افغانستان آغاز میشود
قرار است مرحلۀ اول آزمون کانکور سال ۱۴۰۵ خورشیدی در ۲۱ ثور بدون حضور داوطلبان دختر در ۱۵ ولایت افغانستان آغاز شود.
ادارۀ ملی امتحانات حکومت طالبان روز یکشنبه (۹حمل) اعلام کرد که مرحلۀ دوم آزمون کانکور در ۲۸ ثور، مرحلۀ سوم در ۱۲ جوزا در کابل و مرحلۀ چهارم به شمول امتحان متفرقه در ۲۲ جوزا برگزار خواهد شد.
ظرفیت جذب در نهاد های تحصیلات عالی و نیمهعالی افغانستان برای امسال ۱۱۱ هزار و ۸۸۵ محصل برآورد شده است.
این در حالی است که پوهنتون ها به روی زنان و دختران در افغانستان هنوز مسدود اند.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اواخر سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که زنان و دختران «تا اطلاع ثانوی» نمیتوانند در پوهنتون های دولتی و خصوصی به تحصیل ادامه دهند.
طالبان: حملات تازۀ پاکستان در کنر یک کشته و شانزده زخمی برجای گذاشته است
حکومت طالبان ادعا میکند که بر اثر شلیک هاوان و سایر سلاح های ثقیله از سوی پاکستان به بخش هایی از شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر ، یک غیرنظامی عصر روز یکشنبه (۹حمل) جان باخت و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند.
حمدالله فطرت ، معاون سخنگوی حکومت طالبان در پستی در شبکۀ ایکس مدعی شده است که زخمی ها عمدتاً زنان و کودکان اند.
او جزئیات بیشتر نداده است.
مقام های پاکستانی در این باره هنوز چیزی نگفته اند.
وزارت خارجۀ پاکستان روز پنجشنبه هفتۀ گذشته اعلام کرده بود که پس از پایان آتشبس موقت با حکومت طالبان ، اسلامآباد عملیات نظامی را در افغانستان از سر گرفته است.
سیلابها در ولایت فاریاب؛ راههای مواصلاتی برخی ولسوالیها بسته شدند
مقامات محلی طالبان میگویند که راههای مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت فاریاب به دلیل جاری شدن سیلابها مسدود شده است.
خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مولوی حمیدالله دانش، رئیس فواید عامۀ طالبان در این ولایت گزارش داده که راههای مواصلاتی در ولسوالیهای گرزیوان، فردوس و بلچراغ به دلیل سیل مسدود شده اند.
او در مورد خسارات احتمالی اظهار نظری نکرد، اما افزود که تلاشهایی از سوی نهادهای مربوطه با همکاری مردم برای باز کردن این راهها انجام شده است.
در همین حال، گزارش شده است که پنج نفر در بادغیس به دلیل جاری شدن سیلابها و ریزش بارانهای شدید جان خود را از دست دادهاند.
صدیقالله صدیقی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در این ولایت، روز شنبه اعلام کرد که در نتیجۀ جاری شدن سیلابها سه نفر در روستای "شش منیها" در ولسوالی قادس و دو نفر، از جمله یک دختر سه ساله، در ولسوالی درۀ بوم جان خود را از دست دادند.
ادارۀ مبارزه با حوادث طالبان در بادغیس اعلام کرد که سیلابها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده و زمینهای زراعتی را تخریب کرده است.
دو فعال اجتماعی که در هرات از سوی طالبان بازداشت شده بودند، آزاد شدند
یک منبع در هرات به رادیو آزادی گفت، ادارۀ محلی طالبان در این ولایت قدوس خطیبی و فیاض غوری، دو فعال اجتماعی را که پس از ظهر شنبه بازداشت کرده بود، رها کرد.
این منبع که از دوستان نزدیک این فعالان اجتماعی است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، گفت که آنان پس از "تلاشهای حضوری مردم و دادخواهیها در صفحات اجتماعی" آزاد شدند.
اخیراً قدوس خطیبی در یک کلیپ ویدیویی و فیاض غوری در پستی در صفحۀ فسبوک خواستار برداشتن محدودیتها بر آموزش و تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان شده بودند.
حکومت طالبان پیش از این نیز دهها فعال اجتماعی و مدنی را به دلیل حمایت از آموزش دختران و یا انتقاد از سیاستهایشان بازداشت و زندانی کرده اند.
حکومت طالبان دو فعال اجتماعی را در هرات بازداشت کرد
یک منبع در هرات به رادیو آزادی گفت که ادارۀ محلی طالبان در این ولایت قدوس خطیبی و فیاض غوری، دو فعال اجتماعی را پس از ظهر شنبه، هشتم حمل بازداشت شدند.
این منبع که از دوستان نزدیک این فعالان اجتماعی است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، گفت که آنان به دلیل نشر ویدیوها و پستهایی در حمایت از آموزش دختران بازداشت شدند.
به گفتۀ او، این فعالان اجتماعی در حوزۀ هشتم هرات در بازداشت هستند و تا شنبهشب تلاشهای آنان برای رهاییشان بینتیجه بوده است.
موضوع بازداشت این فعالان را برخی رسانههای داخلی نیز گزارش داده اند.
گفتوگوی تیلیفونی متقی و آلنهیان در بارۀ جنگ میان حکومت طالبان و پاکستان
امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان در گفتوگو با عبدالله بن زاید آلنهیان، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجۀ امارات متحدۀ عربی، در پیوند به تنشهای اخیر میان حکومتشان و پاکستان گفتوگو کرد.
وزارت امور خارجۀ طالبان در بیانیهای اعلام کرد که هر دو طرف روز شنبه در یک گفتوگوی تیلیفونی دربارۀ روابط حکومت طالبان و امریکا نیز گفتوگو کردند.
در این بیانیه آمده است که حکومت طالبان میخواهد مشکلات با پاکستان را از طریق تفاهم و گفتوگو حل کند.
بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه امارات متحدۀ عربی گفته است که خشونت بین دو طرف به نفع هیچ یک از طرفین نیست و متعهد شده است که کشورش در این زمینه کمک خواهد کرد.
عبدالله بن زاید آل نهیان که کشورش در ۲۴ مارچ به آزادی یک امریکایی به نام دنیس کویل از زندان طالبان کمک کرد، گفت که روابط حکومت طالبان در افغان با امریکا مهم است و کشورش به همکاری در این زمینه ادامه خواهد داد.
پشاور میزبان جرگهای برای بحث در مورد برقراری صلح میان حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود
قرار است روز سهشنبه، ۱۱ حمل جرگهای در پشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا، برای بحث در مورد راههای برقراری صلح میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار شود.
یک شبکۀ تلویزیونی پاکستانی به نام"جیو تی وی" روز شنبه، هشتم حوت از تشکیل این جرگه خبر داد.
این اعلام در حالی صورت میگیرد که ارتش پاکستان از آغاز ماه مبارک به این سو، حملاتی را در داخل افغانستان آغاز کرده و حکومت طالبان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان متهم میکند.
طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و میگویند که حکومت آنها در امور هیچ کشور همسایهای دخالت نمیکند.
طبق این گزارش، رهبران سیاسی، بزرگان قبایل، علمای دینی، نمایندگان جامعۀ مدنی، بازرگانان و نمایندگان رسانهها به جرگۀ روز سهشنبه دعوت شدهاند.
در نتیجۀ سیلابها و بارانهای شدید پنج نفر در بادغیس جان باختند
صدیقالله صدیقی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در این ولایت، اعلام کرد که در نتیجۀ جاری شدن سیلابها سه نفر در روستای "شش منیها" در ولسوالی قادس و دو نفر، از جمله یک دختر سه ساله، در ولسوالی درۀ بوم جان خود را از دست دادند.
ادارۀ مبارزه با حوادث طالبان در بادغیس اعلام کرد که سیلابها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده و زمینهای زراعتی را تخریب کرده است.
شاهراه هرات-کندهار نیز دیروز به دلیل بارانها و سیلابها برای مدت کوتاهی بسته شد.
میزبانی اسلامآباد از نشست کشورهای منطقه در بارۀ جنگ ایران
قرار است اسلامآباد، پایتخت پاکستان یکشنبه و دوشنبه میزبان وزرای امور خارجه عربستان سعودی، ترکیه و مصر باشد.
در این نشست چهارجانبه، جنگ ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران از تلاشهای سیاسی اسلامآباد تمجید کرده و تأکید کرده است که ایجاد فضای اعتماد در مذاکرات ضروری است.
بیش از یک ماه از حملۀ امریکا و اسرائیل به ایران میگذرد و ایران هم حملات موشکی به اسرائیل و بیشتر کشورهای شرقمیانه را آغاز کرده است.
واشنگتن میخواهد ایران تلاشهای خود برای برنامۀ سلاحهای هستهای و توسعۀ موشکهای دوربرد خود را کنار بگذارد.