افغانستان و ازبیکستان قراردادهای به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امضا کردند

قراردادهای به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میان بخش‌های خصوصی افغانستان و ازبکستان امضا شد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ اکس نوشته، در نشست که در شهر فرغانهٔ در ازبیکستان دایر شده بود، بیست توافق‌نامۀ تجارتی به ارزش مجموعی بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میان تجار دو کشور، به‌ویژه در زمینه‌های نساجی، تجارت مواد خام و دوا‌سازی امضا شده است.

این درحالیست که امیرخان متقی، امور وزیر خارجهٔ طالبان نیز به‌طور جداگانه با بابر عثمانوف معاون وزیر خارجهٔ ازبکستان، و غیرت تورسون‌اوغلو، معاون وزیر خارجهٔ قرغیزستان، ملاقات کرده است. در این دیدارها، جوانب روی تقویت روابط بین کشورها، گسترش همکاری‌های تجارتی و ترانزیتی و وضعیت منطقه گفت‌وگو کرده اند.

حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر روسیه به رسمیت نشناخته، اما ازببکستان و قرغیزستان در زمرۀ کشورهای اند که با حکومت طالبان روابط تجارتی را برقرار کرده اند.