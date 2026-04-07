خبر ها
افغانستان و ازبیکستان قراردادهای به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امضا کردند
قراردادهای به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میان بخشهای خصوصی افغانستان و ازبکستان امضا شد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روزسهشنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ اکس نوشته، در نشست که در شهر فرغانهٔ در ازبیکستان دایر شده بود، بیست توافقنامۀ تجارتی به ارزش مجموعی بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میان تجار دو کشور، بهویژه در زمینههای نساجی، تجارت مواد خام و دواسازی امضا شده است.
این درحالیست که امیرخان متقی، امور وزیر خارجهٔ طالبان نیز بهطور جداگانه با بابر عثمانوف معاون وزیر خارجهٔ ازبکستان، و غیرت تورسوناوغلو، معاون وزیر خارجهٔ قرغیزستان، ملاقات کرده است. در این دیدارها، جوانب روی تقویت روابط بین کشورها، گسترش همکاریهای تجارتی و ترانزیتی و وضعیت منطقه گفتوگو کرده اند.
حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر روسیه به رسمیت نشناخته، اما ازببکستان و قرغیزستان در زمرۀ کشورهای اند که با حکومت طالبان روابط تجارتی را برقرار کرده اند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان، با تیم ترکمنستان مساوی شد
دومین دیدار تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیای مرکزی روزسهشنبه(۱۸ حمل) با تیم ترکمنستان صفر در برابر صفر پایان یافت.
این بازی عصر شنبه(۱۸ حمل) در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت.
ملی پوشان زیر ۱۷ سال افغانستان در نخستین بازی خود روز دوشنبه با نتیجۀ ۲ بر۱ در مقابل قرغیزستان شکست خوردند.
در این رقابت ها، تیم های افغانستان، ازبیکستان ، ترکمنستان ، قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک دارند.
جاپان، با تطبیق سه پروژه، هزاران زمینۀ کاری را در افغانستان فراهم کرده است
نمایندۀ ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد(یوایندیپی) و سفیر جاپان در کابل میگویند که در چهار سال گذشته، پروژه های تمویلشده از سوی جاپان با ایجاد هزاران زمینۀ کاری، حمایت از کسبوکارها و بهبود زیربناهای اجتماعی، نقش مهمی در تقویت معیشت مردم افغانستان بهویژه زنان داشته است.
کنایچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان، روز سهشنبه(۱۸ حمل) در یک نشست خبری در کابل گفت که این کشور از طریق سه پروژه بزرگ، حدود ۸۰۰ پروژه کوچک زیربنایی اعمار و یا بازسازی کرده، ۹۰۰۰ فرصت کاری ایجاد نموده، حدود ۳۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط از حمایتهای تخنیکی و مالی بهرهمند گردیدهاند و بیش از ۱۱۰۰ دهقان سابق کوکنار با معیشتهای بدیل حمایت شدهاند.
در این نشست خبری استیفن رودریگز، نمایندۀ یواندیپی در افغانستان گفت که این پروژهها در مجموع بهبود چشمگیری در زیربناهای اجتماعی در سراسر افغانستان به وجود آورده و تداوم این پروژهها به حمایت پایدار نیاز دارد.
کرزی، از ملل متحد خواسته تا حملات پاکستان بر افغانستان را بهگونهٔ علنی محکوم کند
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، از سازمان ملل متحد خواسته تا حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را بهگونهٔ علنی محکوم کند و آنها را نقض قوانین بینالمللی و تضعیفکنندهٔ ثبات منطقه بخواند.
براساس رسانههای داخلی افغانستان، کرزی در نامهای به انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، همچنین یادآور شده که این حملات باعث تلفات ملکی شده و زیانهای سنگینی به زیربناهای افغانستان وارد کرده است. او هشدار داده که ادامهٔ این تجاوزات فراسرحدی میتواند بیثباتی در منطقه را افزایش دهد.
این اظهارات آقای کرزی در حالی مطرح شده که تنشها در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان بار دیگر افزایش یافته و طی چند ماه اخیر هر ازگاهی گزارشهایی از درگیریها و حملات هوایی پاکستان منتشر شده است. کارشناسان هشدار میدهند که بدون تداوم تعاملات دیپلوماتیک، ممکن است این منازعات سرحدی به رویاروییهای گستردهتر منجر شده و تلاشهای صلح را با خطر مواجه سازد.
پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را متهم می کند که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی) در قلمرو افغانستان پناهگاه امن فراهم کرده، تا حملات خونین را در پاکستان انجام دهند، ادعای که از سوی حکومت طالبان به تکرار رد شده است.
جیدی ونس: امریکا ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آن علیه ایران نگرفته است
جیدی ونس معاون رئیسجمهور ایالات متحده، هشدار داده که امریکا «ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آنها علیه ایران نگرفته است».
ونس که به هنگری سفر کرده، روز سهشنبه(۱۸ حمل) به خبرنگاران گفت «ایالات متحده تا حد زیادی به اهداف نظامی خود دست یافته است».
او افزود «آنها باید بدانند که ما ابزارهایی در اختیار داریم که تاکنون تصمیم نگرفتهایم که از آنها استفاده کنیم». به گفتۀ او «رئیسجمهور امریکا میتواند تصمیم بگیرد که از آنها استفاده کند و اگر ایرانیها مسیر رفتار خود را تغییر ندهند، او همچو تصمیمی را خواهد گرفت».
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، نیز روز سهشنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ تروث سوسیال متعلق به او، تهدید جدیدی را علیه ایران مطرح کرده، گفته که«یک تمدن بطور کامل نابود خواهد شد، اما من نمیخواهد که این اتفاق بیفتد، ولی ممکن است بیفتد.»
در نتیجۀ فروریختن یک چوکات فلزی در جاپان، چهار تن زخمی و یک تن مفقوالاثر شد
یک چوکات فلزی به بلندی یک ساختمان دوازدهمنزله در جاپان فرو ریخت و براساس رسانههای محلی در نتیجهٔ آن چهار کارگر زخمی شدند و یک تن دیگر مفقودالاثر شده است.
براساسگزارش شبکۀ ان اچ کی، این حادثهٔ روزسهشنبه(۱۸ حمل) در یک فابریکهٔ فولادسازی در نزدیک توکیو هنگامی رخ داد که این چوکات فلزی به ارتفاع ۴۰ متر در جریان تخریب یک کرین، سقوط کرد.
تصاویر هوایی منتشرشده از سوی شبکۀ ان اچ کی، یک چقری بزرگ پر از آب را در مجتمع بندری کاوازاکی نشان میدهد که موترهای اطفاییه، گروههای نجات و شناگران مصروف جستجو اند.
براساس گزارش شبکۀ ان اچ کی، هنگام فروریختن این چوکات فلزی، سه تن زخمی و در حالت بسیار وخیم قرار دارند، وضعیت صحی یک تن قناعت بخش خوانده شده و یک تن دیگر همچنان مفقوالاثر است.
محل وقوع این حادثه در گوشهای از منطقهٔ ساحلی کاوازاکی موقعیت دارد؛ جاییکه تخریب کرینهایی که برای تخلیهٔ بار از کشتیها استفاده میشد، جریان دارد.
تهدید تازه ترمپ علیه ایران: یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و دیگر احیا نخواهد شد
رئیسجمهور ایالات متحده ساعاتی پیش از پایان ضربالاجلی که به حکومت ایران برای باز شدن تنگۀ هرمز داده است، در پیامی تازه تهدید کرد که «یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و هرگز احیا نخواهد شد.»
دونالد ترمپ بعداز ظهر امروز سهشنبه (۱۸ حمل) در شبکۀ اجتماعی خود ، تروث سوشیال، نوشت: «نمیخواهد چنین اتفاقی بیفتد، اما احتمالاً رخ خواهد داد.»
آقای ترمپ توضیح بیشتری نداد اما در پایان پیام خود نوشت: «خدا مردم بزرگ ایران را حفظ کند.»
او قبلا گفته بود که اگر توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز حاصل نشود، نیروگاهها و پلهای ایران بمباران خواهند شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آستانه پایان این مهلت هشدار داده که پاسخش به این اقدام احتمالی «فراتر از منطقه» خواهد بود.
باران و فروریختن سقف خانه ها در ننگرهار جان بیش از ده تن را گرفته است
قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار امروز سهشنبه (۱۸حمل) گفته است که این رویدادها در یکشبانه روز گذشته رخ داده است.
او افزوده است که یک زن و سه کودک در ولسوالی شیرزاد بر اثر فروریختن سقف خانه جان باختهاند.
به گفتۀ بدلون ، یک کودک و یک تن دیگر در ولسوالیهای هسکه مینه و شیرزاد در رویدادهای مشابه جان باختهاند.
ریاست صحت عامۀ طالبان در ننگرهار در خبرنامه ای گفته است که فروریختن سقف یک خانه در منطقه «انگورباغ» شهر جلالآباد جان پنج تن را گرفته است.
در این رویداد دو تن دیگر زخمی شده اند.
روز گذشته ، در نتیجۀ فرو ریختن دیوار یک خانه در شهر خوست، سه زن جان باختند و دو کودک زخمی شدند.
هشدار اسرائیل برای فاصله گرفتن از خطوط راهآهن در ایران
اردوی اسرائیل با صدور هشداری که خبرگزاریهای بینالمللی نیز آن را بازنشر کردند، از مردم ایران خواسته تا ساعت ۹ امشب ( سهشنبه ۱۸حمل) از سفر با قطار خودداری کنند و از خطوط راهآهن فاصله بگیرند.
اردوی اسرائیل گفته است که حضور در قطارها و در مجاورت خطوط راهآهن، جان افراد را به خطر میاندازد.
این هشدار همزمان با نزدیک شدن به پایان ضربالاجل رئیسجمهور ایالات متحده صادر شده است. دونالد ترمپ تا پایان امروز به مقامهای ایران مهلت داده و گفته است اگر توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز حاصل نشود، نیروگاهها و پلهای ایران بمباران خواهند شد.
حملات پهپادی و راکتی در منطقه؛ کشتهشدن دو نفر در کردستان عراق
مقامهای محلی در منطقۀ کردستان عراق اعلام کردند که سقوط یک پهپاد «آمده از ایران» به یک خانۀ مسکونی در ولایت اربیل، جان یک زوج را گرفته است. به گزارش فرانسپرس، این حادثه روز دوشنبه (۱۷حمل) در منطقۀ دارهشَکْران در اربیل رخ داد.
ادارۀ مبارزه با تروریزم کردستان در بیانیهای اعلام کرد که این پهپاد حامل مواد منفجره بوده و پس از برخورد با یک خانۀ غیرنظامی منفجر شده است.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که سیستم های مدافعۀ هوایی ، هفت راکت بالستیک را که به سمت ولایت شرقیهٔ این کشور شلیک شده بود رهگیری و منهدم کردهاند.
به گفتۀ این وزارت، بقایای این راکتها در نزدیکی تأسیسات انرژی سقوط کرده و بررسی میزان خسارت احتمالی در جریان است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی نیز اعلام کرده که بامداد سهشنبه با حملات راکتی و پهپادی که منشأ آنها ایران بوده، درگیر بوده است.
مقامهای کویتی اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت، ۱۴ راکت بالستیک، ۲ راکت کروز و ۴۶ پهپاد را شناسایی کردهاند. خبرگزاری دولتی این کشور شام دوشنبه این خبر را منتشر کرد.
به گفته این خبرگزاری، در همین مدت ۲۱ مورد سقوط بقایای راکت های رهگیری شده گزارش شده است که به مجروحیتهای محدود انجامیده و حال همه مصدومان پایدار است.
در همین حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دربارۀ پیشنویس قطعنامهای برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگۀ هرمز رأیگیری کند.