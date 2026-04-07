کرزی، از ملل متحد خواسته تا حملات پاکستان بر افغانستان را بهگونهٔ علنی محکوم کند
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، از سازمان ملل متحد خواسته تا حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را بهگونهٔ علنی محکوم کند و آنها را نقض قوانین بینالمللی و تضعیفکنندهٔ ثبات منطقه بخواند.
براساس رسانههای داخلی افغانستان، کرزی در نامهای به انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، همچنین یادآور شده که این حملات باعث تلفات ملکی شده و زیانهای سنگینی به زیربناهای افغانستان وارد کرده است. او هشدار داده که ادامهٔ این تجاوزات فراسرحدی میتواند بیثباتی در منطقه را افزایش دهد.
این اظهارات آقای کرزی در حالی مطرح شده که تنشها در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان بار دیگر افزایش یافته و طی چند ماه اخیر هر ازگاهی گزارشهایی از درگیریها و حملات هوایی پاکستان منتشر شده است. کارشناسان هشدار میدهند که بدون تداوم تعاملات دیپلوماتیک، ممکن است این منازعات سرحدی به رویاروییهای گستردهتر منجر شده و تلاشهای صلح را با خطر مواجه سازد.
پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را متهم می کند که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی) در قلمرو افغانستان پناهگاه امن فراهم کرده، تا حملات خونین را در پاکستان انجام دهند، ادعای که از سوی حکومت طالبان به تکرار رد شده است.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان، با تیم ترکمنستان مساوی شد
دومین دیدار تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیای مرکزی روزسهشنبه(۱۸ حمل) با تیم ترکمنستان صفر در برابر صفر پایان یافت.
این بازی عصر شنبه(۱۸ حمل) در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت.
ملی پوشان زیر ۱۷ سال افغانستان در نخستین بازی خود روز دوشنبه با نتیجۀ ۲ بر۱ در مقابل قرغیزستان شکست خوردند.
در این رقابت ها، تیم های افغانستان، ازبیکستان ، ترکمنستان ، قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک دارند.
جاپان، با تطبیق سه پروژه، هزاران زمینۀ کاری را در افغانستان فراهم کرده است
نمایندۀ ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد(یوایندیپی) و سفیر جاپان در کابل میگویند که در چهار سال گذشته، پروژه های تمویلشده از سوی جاپان با ایجاد هزاران زمینۀ کاری، حمایت از کسبوکارها و بهبود زیربناهای اجتماعی، نقش مهمی در تقویت معیشت مردم افغانستان بهویژه زنان داشته است.
کنایچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان، روز سهشنبه(۱۸ حمل) در یک نشست خبری در کابل گفت که این کشور از طریق سه پروژه بزرگ، حدود ۸۰۰ پروژه کوچک زیربنایی اعمار و یا بازسازی کرده، ۹۰۰۰ فرصت کاری ایجاد نموده، حدود ۳۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط از حمایتهای تخنیکی و مالی بهرهمند گردیدهاند و بیش از ۱۱۰۰ دهقان سابق کوکنار با معیشتهای بدیل حمایت شدهاند.
در این نشست خبری استیفن رودریگز، نمایندۀ یواندیپی در افغانستان گفت که این پروژهها در مجموع بهبود چشمگیری در زیربناهای اجتماعی در سراسر افغانستان به وجود آورده و تداوم این پروژهها به حمایت پایدار نیاز دارد.
افغانستان و ازبیکستان قراردادهای به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امضا کردند
قراردادهای به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میان بخشهای خصوصی افغانستان و ازبکستان امضا شد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روزسهشنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ اکس نوشته، در نشست که در شهر فرغانهٔ در ازبیکستان دایر شده بود، بیست توافقنامۀ تجارتی به ارزش مجموعی بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میان تجار دو کشور، بهویژه در زمینههای نساجی، تجارت مواد خام و دواسازی امضا شده است.
این درحالیست که امیرخان متقی، امور وزیر خارجهٔ طالبان نیز بهطور جداگانه با بابر عثمانوف معاون وزیر خارجهٔ ازبکستان، و غیرت تورسوناوغلو، معاون وزیر خارجهٔ قرغیزستان، ملاقات کرده است. در این دیدارها، جوانب روی تقویت روابط بین کشورها، گسترش همکاریهای تجارتی و ترانزیتی و وضعیت منطقه گفتوگو کرده اند.
حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر روسیه به رسمیت نشناخته، اما ازببکستان و قرغیزستان در زمرۀ کشورهای اند که با حکومت طالبان روابط تجارتی را برقرار کرده اند.
باران و فروریختن سقف خانه ها در ننگرهار جان بیش از ده تن را گرفته است
قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار امروز سهشنبه (۱۸حمل) گفته است که این رویدادها در یکشبانه روز گذشته رخ داده است.
او افزوده است که یک زن و سه کودک در ولسوالی شیرزاد بر اثر فروریختن سقف خانه جان باختهاند.
به گفتۀ بدلون ، یک کودک و یک تن دیگر در ولسوالیهای هسکه مینه و شیرزاد در رویدادهای مشابه جان باختهاند.
ریاست صحت عامۀ طالبان در ننگرهار در خبرنامه ای گفته است که فروریختن سقف یک خانه در منطقه «انگورباغ» شهر جلالآباد جان پنج تن را گرفته است.
در این رویداد دو تن دیگر زخمی شده اند.
روز گذشته ، در نتیجۀ فرو ریختن دیوار یک خانه در شهر خوست، سه زن جان باختند و دو کودک زخمی شدند.
شاهراه سالنگ به دلیل برفباری و طوفان به روی ترافیک بسته شد
وزارت فواید عامۀ حکومت طالبان از بسته شدن شاهراه سالنگ خبر می دهد.
محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در ایکس نوشته است که شاهراه سالنگ بهدلیل ریزش برف و طوفان از شب گذشته (۱۷حمل) به روی وسایط مسافربری و باربری بسته شده است.
او از مردم خواسته که تا اطلاع بعدی به سوی سالنگها حرکت نکنند.
این در در حالی است که شاهراه کابل – جلال آباد هنوز به روی ترافیک باز نشده است.
این شاهراه چند روز پیش در پی بارندگی و سیلاب مسدود شد.
در پی فرو ریختن دیوار یک خانه در خوست ، سه زن جان باختند و دو کودک زخمی شدند
مقام های محلی طالبان در ولایت خوست می گویند که در نتیجۀ فرو ریختن دیوار یک خانه در مرکز این ولایت، سه زن جان باختند و دو کودک زخمی شدند.
مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست به رسانه ها گفته که این رویداد پس از ظهر روز دوشنبه (۱۷حمل) در روستای گنگینی شهر خوست رخداده است.
به گفتۀ مقام های طالبان ، دیوار بر اثر بارندگیآسیب دیده و فرو ریخته است.
آمار ادارۀ ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که در پی رویداد های طبیعی اخیر از جمله باران های شدید و سیلاب در ولایت های مختلف افغانستان ، دستکم ۱۱۰ تن جان باخته و ۱۶۰ تن دیگر زخمی شده اند.
یک مادر در افغانستان پنجگانگی به دنیا آورد
شفاخانۀ ایمرجنسی اعلام کرده است که یک مادر افغان در این شفاخانه پنجقلو به دنیا آورده است.
این شفاخانه روز دوشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که این نوزادان در ۳۰ هفتگی تولد شدهاند و وضعیت صحی آنها خوب گزارش شده است.
این شفاخانه ابراز امیدواری کرده که این کودکان درصلح و آرامش بزرگ شوند.
طالبان: کشته شدن ۱۱ تن در حوادث طبیعی در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان
ادارۀ مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که در ۲۴ ساعت گذشته، در نتیجه حوادث طبیعی در ولایتهای مختلف افغانستان، ۱۱ تن جان باخته و ۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
محمدیوسف حماد، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه ۱۷ حمل در یک پیام ویدیویی گفت که از ششم حمل تا کنون، شمار قربانیان حوادث طبیعی به ۱۱۰ کشته و ۱۶۰ زخمی رسیده است.
او افزود که ۷ تن دیگر نیز در پی این حوادث بهویژه سیلابها و فرو ریختن سقف خانهها ناپدید شدهاند.
به گفتۀ حماد، تا کنون ۹۵۸ خانه بهگونه کامل تخریب و ۴۱۵۵ خانه دیگر آسیب دیدهاند.
مقامهای طالبان میگویند که بارندگیها و سیلابها علاوه بر خانهها، به زمینهای زراعتی، راههای مواصلاتی، کانالهای آب و مواشی نیز خسارات وارد کرده است.
این در حالی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بهشدت با تغییرات اقلیمی روبهرو است و در بیش از یک هفته گذشته، بسیاری از ولایتها شاهد بارندگی، رعدوبرق و سیلاب بودهاند.