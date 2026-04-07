حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، از سازمان ملل متحد خواسته تا حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را به‌گونهٔ علنی محکوم کند و آن‌ها را نقض قوانین بین‌المللی و تضعیف‌کنندهٔ ثبات منطقه بخواند.

براساس رسانه‌های داخلی افغانستان، کرزی در نامه‌ای به انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، همچنین یادآور شده که این حملات باعث تلفات ملکی شده و زیان‌های سنگینی به زیربناهای افغانستان وارد کرده است. او هشدار داده که ادامهٔ این تجاوزات فراسرحدی می‌تواند بی‌ثباتی در منطقه را افزایش دهد.

این اظهارات آقای کرزی در حالی مطرح شده که تنش‌ها در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان بار دیگر افزایش یافته و طی چند ماه اخیر هر از‌گاهی گزارش‌هایی از درگیری‌ها و حملات هوایی پاکستان منتشر شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون تداوم تعاملات دیپلوماتیک، ممکن است این منازعات سرحدی به رویارویی‌های گسترده‌تر منجر شده و تلاش‌های صلح را با خطر مواجه سازد.

پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را متهم می کند که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی) در قلمرو افغانستان پناهگاه امن فراهم کرده، تا حملات خونین را در پاکستان انجام دهند، ادعای که از سوی حکومت طالبان به تکرار رد شده است.