عظیمی، بادیبلدر افغان، جواز حضور در مسابقات مستر المپیا را به دست آورد
محمد علی عظیمی، بادیبلدر افغان مقیم اتریش، بعد از کسب پیروزی در رقابتهای «بنفلکس» در هالند، جواز حضور در مسابقات معتبر مستر المپیا را به دست آورد.
عظیمی در بخش «فیزیک کلاسیک» با نمایش فوقالعاده توانست نظر هیئت داوران را جلب کرده، مقام اول را در در این رقابتها در هالند، کسب کند.
این دستاورد، آقای عظیمی را به دومین ورزشکار افغان تبدیل می کند که توانسته به مسابقات مستر المپیا، بالاترین سطح رقابتهای حرفهای بادیبلدنگ در جهان، راه یابد.
محمد علی عظیمی، سالها تحت نظر علی بلال، بادیبلدر مشهور افغان تمرین کرده که خود عنوان آرنولد کلاسیک را کسب کرده و دو بار نائب قهرمان مسابقات مستر المپیا شده است.
وزارت خارجهٔ طالبان: مذاکرات با پاکستان در در فضای «سازنده» صورت گرفت
وزارت امور خارجهٔ حکومت طالبان می گوید که مذاکرات با جانب پاکستانی در شهر اورمچیٔ در چین در فضای «سازنده» صورت گرفته است.
عبدالقاهر بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبهٔ(۱۹ حمل) در یک خبرنامه گفته که آنها به وساطت چین، در مورد روابط دو جانبه و مسائل امنیتی با جانب پاکستانی گفتگو کردهاند.
در خبرنامه ابراز امیدواری شده که این گفتگوها زمینهٔ اعتماد بیشتر، روابط پایدار، درک متقابل و همکاری مؤثر را فراهم کند.
در این حال ماو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین می گوید که نمایندگان کابل و اسلامآباد متعهد شدهاند که اختلافات شان را از طریق مذاکرات حل کرده و روابط بین دوکشور را عادی سازند.
ماو نینگ روز چهارشنبه(۱۹ حمل) همچنین گفت، توافق شده که هیچ اقدامی انجام نشود که وضعیت را بدتر یا پیچیدهتر کند. به گفتۀ او، چین با افغانستان و پاکستان در تماس خواهد بود تا یک بستر مساعد را برای ادامه مذاکرات فراهم کرده، نقش مثبت خود را در همکاری سهجانبه ایفا کند.
براساس گزارشهای رسانههای چینی، طی هفت روز در شهر ارومچی، مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان و مقامات پاکستانی از طریق نشستهای دو جانبه و سهجانبه انجام شد.
امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، از چین و سایر کشورهای میانجی مانند عربستان، ترکیه، قطر و امارات متحدۀ تشکر کرده و این مذاکرات را مفید خوانده است.
چین با توجه به منافع اقتصادی و امنیتی خود در منطقه، تلاش میکند تا تنشها میان افغانستان و پاکستان کاهش یابد و اختلافات این دو کشور از طریق گفتوگو حل شود.
هبیتات: هر خانوادهای افغان، سزاوار یک مکان امن برای زندگی است
برنامۀ اسکان بشری سازمان ملل متحد(یو ان هبیتات) در افغانستان می گوید که هر خانوادهای افغان، سزاوار یک مکان امن برای زندگی است.
یو ان هبیتات روز چهارشنبه(۱۹ حمل) در شبکۀ اکس گفته که در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۴.۲ میلیون تن در افغانستان به سرپناه های اضطراری و اقلام غیرغذایی نیاز دارند.
به گفتۀ این برنامۀ سازمان ملل متحد، سیلابهای اخیر در افغانستان نیاز افغان ها به سرپناه و سایر خدمات اساسی را افزایش داده است.
این در حالیست که سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) اخیراً گفته که حدود ۱۴ میلیون تن در افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی به کمک نیاز دارند.
اظهارات اخیر موسسات و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد، نشاندهندهٔ عمق بحران بشری در افغانستان تحت کنترل طالبان است.
متئو سالوینی: هیچ کشتیای ایتالیایی برای نظارت بر تنگۀ هرمز اعزام نخواهد شد
متئو سالوینی، معاون صدراعظم ایتالیا، روز چهارشنبه(۱۹ حمل) گفت که پس از اعلام آتشبس میان امریکا و ایران، هیچ کشتیای ایتالیایی برای نظارت بر تنگۀ هرمز اعزام نخواهد شد، مگر با مجوز سازمان ملل متحد.
بسته شدن تنگۀ هرمز از سوی ایران باعث بحران انرژی در جهان شده و اروپا، بهویژه ایتالیا، را متأثر ساخته است. این وضعیت برخی از جمله حزب لیگ ایتالیا را به مطرح ساختن احتمال ازسرگیری خریداری انرژی از روسیه واداشته است.
اما سالوینی گفته که تا پایان جنگ در اوکراین، همچو گزینهای عملی نیست.
براساس خبرگزاری رویترز، ایتالیا مانند برخی متحدان ناتو، در هفته گذشته اجازهٔ فرود آمدن طیارات نظامی امریکایی در یک پایگاه در سیسیلی در مسیر شرقمیانه را رد کرد.
سالوینی همچنین احتمال خروج نیروهای ناتو از اروپا را به دلیل اختلافها میان واشنگتن و اروپا، رد کرده است.
تایلند، مرگ سه عملهٔ یک کشتی باربری آن کشور را تأیید کرد
وزارت امور خارجهٔ تایلند روز چهارشنبه(۱۹ حمل) مرگ سه عملهٔ یک کشتی باربری آن کشور را تأیید کرد که حدود یک ماه پیش هنگام عبور از تنگهٔ هرمز توسط ایران هدف قرار گرفته بود.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، حملات امریکا و اسرائیل بر ایران در اواخر ماه فبروری باعث شد که تهران در واکنش، عملاً تنگۀ هرمز این شاهرگ مهم تأمین نفت جهان را مسدود کرده، بر کشتیها حمله کند.
کشتی تایلندی «مایوری ناری» در ۱۱ مارچ هنگامیکه از یک بندر امارات متحدهٔ عربی حرکت کرده بود و از تنگۀ هرمز عبور میکرد، هدف قرار گرفت.
بیست عضو عملهٔ این کشتی در اواسط ماه مارچ به تایلند برگشتند، در حالیکه سه تن دیگر مفقودالاثر اعلام شده بودند و گمان میرفت که در اتاق آسیبدیدهٔ ماشینخانهٔ کشتی، گیر مانده باشند.
ایالات متحدۀ امریکا و ایران در ساعت نخستین چهارشنبه(۱۹ حمل) به یک آتشبس دو هفتهای موافقت کردند که در جریان آن، به گفتهٔ عباس عراقچی وزیر خارجهٔ ایران، عبور از تنگهٔ هرمز «با هماهنگی با نیروهای مسلح ایران» امکانپذیر خواهد بود.
چهار فضانورد ماموریت «آرتمیس ۲» به زمین بر میگردند
ناسا اعلام کرده است که چهار فضانورد ماموریت «آرتمیس ۲» در حال بازگشت به زمین هستند.
این فضانوردان پس از انجام نخستین پرواز به دور ماه در بیش از ۵۰ سال گذشته قرار است روز جمعه در سواحل سندیگو فرود آیند.
فضانوردان در این مأموریت حدود شش ساعت به بررسی نیمکره پنهان ماه پرداختند، بخشی که از زمین قابل مشاهده نیست و عکس های از زمین را هم ثبت کردند.
ترمپ: امریکا در حال مذاکره با ایران برای کاهش تحریمها است
دونالد ترمپ بعدازظهر چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در حال گفتوگو با ایران دربارهٔ کاهش تعرفهها و تحریمها است.
رئیسجمهور امریکا در پیام خود در تروت سوشیال نوشت «از یک تغییر رژیم بسیار سازنده عبور کردهایم» و با تأکید بر انجامنشدن هیچگونه غنیسازی یورانیوم در ایران افزود: «ایالات متحده، با همکاری ایران، تمام «گردوغبار» هستهای که در اعماق زمین دفن شده را از زیر خاک بیرون آورده و حذف خواهد کرد.»
اشارهٔ او به یورانیومهای غنیشدهٔ ایران است که گفته میشود پس از بمباران مراکز هستهای در جنگ ۱۲ روزه دفن شده است.
بهنوشتۀ آقای ترمپ، گردوغبار هستهای «اکنون و تحت نظارت دقیق ماهوارهای (نیروی فضایی!) بوده و از تاریخ حمله به هیچ چیز دست زده نشده است».
رئیسجمهور امریکا همچنین ادعا کرد که بسیاری از موارد ۱۵ بند پیشنهادی امریکا برای توقف جنگ مورد موافقت قرار گرفته است.
این اظهارات در حالی است که حکومت ایران در شروطی که برای پذیرش آتشبس مطرح کرده، بر ادامهٔ غنیسازی و مذاکره برای سطح آن تأکید کرده است.
دونالد ترمپ دقایقی بعد با انتشار پیام تازهای اعلام کرد که دولت او بر کالاهایی هر کشوری که تسلیحات نظامی در اختیار ایران قرار دهد، ۵۰ درصد تعرفه واردات به امریکا وضع خواهد کرد. او نوشت هیچ استثنا یا معافیتی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد.
پیش از این گزارشهایی دربارهٔ کمکهای تسلیحاتی روسیه به ایران در یکی دو ماه گذشته منتشر شده بود. از جمله گفته شد که روسیه نمونههای پیشرفتهای از پهپادهای انتحاری موسوم به شاهد را در اختیار ایران قرار داده است.
حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت
حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان صبح روز چهارشنبه، بهرغم اعلام آتشبس از سوی امریکا و ایران، ادامه پیدا کرد و گزارشها حاکی از هدف گرفتن مناطق مختلفی از جمله در شهر صور در لبنان است.
اسرائیل همچنین دستور تخلیهٔ جدیدی برای یکی از شهرهای جنوبی لبنان صادر کرده که نشان میدهد بهزودی به آنجا حمله خواهد کرد.
در همین حال سه منبع لبنانی به خبرگزاری رویترز گفتند انتظار میرود حزبالله لبنان که از سوی حکومت ایران حمایت میشود، بیانیهای صادر کند که در آن موضع رسمی خود را در مورد آتشبس مطرح کند.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در نخستین موضعگیری رسمیاش دربارهٔ توافق آتشبس جنگ با ایران اعلام کرد که اسرائیل این توافق را شامل لبنان نمیداند.
خبرگزاری ایسنا میگوید محمدباقر قالیباف در اسلامآباد با جیدی ونس مذاکره خواهد کرد
خبرگزاری دولتی ایران ایسنا میگوید ریاست تیم مذاکرهکننده ایرانی با طرف امریکایی در گفتوگوهای روز جمعه در پاکستان بر عهده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی است. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ایران اما میگوید این موضوع هنوز قطعی نشده است.
پیشتر گزارش شده بود که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، ریاست تیم مذاکرهکنندهٔ امریکایی را بر عهده دارد.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان که میانجیگری مذاکرات برای توافق آتشبس را بر عهده داشته، بامداد چهارشنبه گفت از هیئتهای نمایندگی دعوت کرده روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلامآباد حضور یابند «تا برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حلوفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند».
در صورت تأیید این خبر، نخستین بار است که محمدباقر قالیباف که سمت رسمیاش ریاست مجلس شورای اسلامی ایران است، بهعنوان مذاکرهکننده نقش ایفا میکند.
پیش از جنگ اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، مسئول تیم مذاکرهکنندهٔ ایرانی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران بود. در مذاکرات ادوار گذشته نیز مسئولیت مذاکرات با وزیر خارجه وفت ایران بوده است.
چین: پاکستان و طالبان تا برای یافتن راهحل برای کاهش تنشها تلاش کنند
چین اعلام کرده است که پاکستان و طالبان توافق کردهاند از هرگونه تشدید درگیریهای مسلحانه خودداری کنند.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین روز چهارشنبه گفت که نمایندگان چین، طالبان و پاکستان از اول تا هفتم اپریل در شهر ارومچی، ولایت سینکیانگ یک هفته گفتگوهای غیررسمی برگزار کردند.
او افزود که این گفتگوها در فضای مثبت و با بحثهای صریح و عملی انجام شده است.
به گفتۀ او طالبان و پاکستان تأکید کردهاند که بهزودی اختلافات خود را حل کرده و روابط دوجانبه را به حالت عادی بازگردانند و همچنین توافق کردهاند از اقداماتی که باعث تشدید یا پیچیدهتر شدن وضعیت میشود، خودداری کنند.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزرات خارجه طالبان نیز امروز تا صفحه ایکس خود در مورد این گفتگو ها نوشته و گفته که « در این گفتگوهای همهجانبه دربارۀ روابط دوجانبه، مسائل امنیتی و موضوعات مرتبط با ثبات منطقهای انجام شد.»
پاکستان تا اکنون در مورد این گفتگوها چیزی نگفته است.
تنشها بین دوطرف از ماه فبروری تشدید شد که بر عبور و مرور مسافران و تجارت بین دو کشور تاثیر گذاشت.