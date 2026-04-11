ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب های آنی در ۲۶ ولایت افغانستان هشدار داده است.

پیش‌بینی این اداره نشان می‌دهد که فاریاب ، سرپل ، بادغیس، هرات ، فراه ، غور ، هلمند ، قندهار ، زابل ، اروزگان ، دایکندی ، بامیان ، غزنی، میدان وردک ، لوگر ، پکتیا ، خوست ، پکتیکا ، ننگرهار ، لغمان ، پنجشیر، کاپیسا، پروان ، بغلان ، سمنگان و تخار ، جمعه (۲۱حمل) شاهد باران های شدید ، رعد و برق ، باد های نسبتاً شدید و سیلاب های آنی خواهند بود.

مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملی‌متر پیش‌بینی شده است.

به‌ گفتۀ ادارۀ هواشناسی ، احتمال برف‌باری در ساحات مرتفع و مناطق سردسیر نیز وجود دارد.

در همین حال ، ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته است که از ۶ حمل تاکنون بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی های شدید ، سیلاب‌ها و لغزش کوه در افغانستان ، دست‌کم ۱۵۷ تن جان باخته‌اند و ۲۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.