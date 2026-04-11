افغانستان
در پی فروریختن سقف یک خانه، در ولسوالی قرهباغ ولایت غزنی، دو تن کشته شدند
دفتر رسانههای ولایت غزنی در خبرنامهای گفته که روز شنبه (۲۲ حمل) در پی فروریختن سقف یک خانه، در ولسوالی قرهباغ ولایت غزنی، دو تن کشته شدهاند.
در این حال، ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز روز شنبه (۲۲ حمل) گفت«در دو روز گذشته، در اثر بارندگیها، سیلابها و سایر رویدادهای طبیعی، ۲۲ تن کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدهاند.»
ادارۀ هماهنگی کمکهای بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) هم روز شنبه گفت«در بسیاری از ولایتهای افغانستان، در اثر بارندگیهای اخیر، بارانهای شدید و سیلابها، حدود ۷۳ هزار تن آسیب دیدهاند.»
به گفتۀ اوچا «در اثر سیلابهای اخیر حدقل ۹۳ تن کشته، ۱۸۱ تن زخمی و چهار تن دیگر ناپدید شدهاند.»
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
کمپاین ملی مبارزه با پولیو در افغانستان دوشنبه آغاز میشود
کمپاین ملی مبارزه با بیماری فلج اطفال(پولیو) سال ۲۰۲۶ میلادی، سر از دوشنبه(۲۴ حمل) در افغانستان آغاز میشود.
در این کمپاین سه روزه، به حمایت نهادهای بینالمللی، حدود دوازده میلیون و ششصد هزار کودک زیر پنج سال، واکسین خواهند شد.
ادارۀ افغانستان عاری از پولیو اعلام کرده که به دلیل سردی هوا، این کمپاین در ولایات دایکندی و بامیان با تأخیر آغاز خواهد شد.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری جهان اند که در آنها بیماری فلج اطفال ریشه کن نشده و در سال ۲۰۲۵ میلادی، حداقل نُه مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده بود.
طالبان: یک تن در پیوند به حمله روز جمعه بر غیرنظامیان در قریه «ده مهری» ولسوالی انجیل هرات بازداشت شد
طالبان از بازداشت یک تن در پیوند به حملۀ روز جمعه بر غیرنظامیان در قریۀ «ده مهری» ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر دادهاند.
احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات امروز گفت که از فرد بازداشتشده تحقیق جریان دارد، اما در مورد هویت او جزئیات بیشتری با رسانهها شریک نکرد.
به گفته متقی، در این حمله ۱۱ تن کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدهاند. گزارشها حاکی است که وضعیت صحی دو تن از زخمیان وخیم است.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان امروز به مصاف تاجیکستان میرود
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان امروز در چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا (کافا) با تیم تاجیکستان دیدار میکند.
این بازی چهارمین و آخرین مسابقه تیم افغانستان در این رقابتها است و قرار است ساعت یکونیم بعدازظهر به وقت کابل برگزار شود.
افغانستان پیش از این سه بازی انجام داده که در نخستین دیدار به قرغیزستان باخته، در بازی دوم با ترکمنستان مساوی کرده و در سومین مسابقه نیز ازبکستان میزبان را شکست خورده است.
رقابتهای قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا میان تیمهای افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در ازبکستان در حال برگزاری است
سیلابها در خوست راههای مواصلاتی برخی روستاها را تخریب کرده است
باشندگان ولایت خوست میگویند که سیلابهای اخیر دراین ولایت راههای مواصلاتی ۱۵ روستا را تخریب کرده است.
باشندگان محل روز جمعه به رسانههای محلی گفتند که سیلهای دو هفتۀ گذشته جادههای منطقۀ بورگی در ولسوالی شمل دوه مند ولایت خوست و بسیاری از مناطق دیگر را تخریب کرده و این راهها را غیرقابل عبور کرده است.
آنان میگویند که از نیازهای اولیه، از جمله خدمات صحی محروم شدهاند.
بر اساس آمار حکومت طالبان، از ۶ حمل تا ۲۰ حمل در نتیجۀ جاری شدن سیلابها و بارانهای شدید دست کم ۱۵۷ نفر کشته و ۲۲۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
هشدار از احتمال باران شدید و سیلاب در ۲۶ ولایت افغانستان
ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب های آنی در ۲۶ ولایت افغانستان هشدار داده است.
پیشبینی این اداره نشان میدهد که فاریاب ، سرپل ، بادغیس، هرات ، فراه ، غور ، هلمند ، قندهار ، زابل ، اروزگان ، دایکندی ، بامیان ، غزنی، میدان وردک ، لوگر ، پکتیا ، خوست ، پکتیکا ، ننگرهار ، لغمان ، پنجشیر، کاپیسا، پروان ، بغلان ، سمنگان و تخار ، جمعه (۲۱حمل) شاهد باران های شدید ، رعد و برق ، باد های نسبتاً شدید و سیلاب های آنی خواهند بود.
مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملیمتر پیشبینی شده است.
به گفتۀ ادارۀ هواشناسی ، احتمال برفباری در ساحات مرتفع و مناطق سردسیر نیز وجود دارد.
در همین حال ، ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته است که از ۶ حمل تاکنون بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی های شدید ، سیلابها و لغزش کوه در افغانستان ، دستکم ۱۵۷ تن جان باختهاند و ۲۲۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
کارزار جدید تطبیق واکسین پولیو به جز دایکندی و بامیان در ۳۲ ولایت دیگر روز دوشنبه آغاز میشود
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» اعلام کرده است که کارزار جدید تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در ۳۲ ولایت روز دوشنبه (۲۴حمل) آغاز می شود.
این نهاد در پستی در ایکس روز پنجشنبه (۲۰حمل) گفت که این کمپاین در ولایت های بامیان و دایکندی به دلیل سردی هوا به تاخیر افتاده است.
در ادامه آمده که در جریان کمپاین به کودکان ویتامین A هم داده میشود.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» از خانواده ها خواسته است که کودکان خود را واکسین کنند.
در بارۀ شمار کودکانی که در این دَور ، واکسین دریافت خواهند کرد، چیزی گفته نشده است.
تا حال در سال جاری میلادی هیچ مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت نشده است ؛اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت، در سال ۲۰۲۵، دستکم ۹ مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود.
افغانستان و پاکستان، تنها کشورهای هستند که ویروس فلج کودکان هنوز به گونۀ کامل در آنها ریشه کن نشده است.
استقبال نمایندۀ ویژۀ بریتانیا از مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان
ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، از مذاکرات بین هیئتهای حکومت طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین استقبال کرده و تأکید کرده است که گفتوگو تنها راه کاهش خشونت و دستیابی به صلح پایدار است.
او در صفحۀ ایکس خود نوشته که از مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع استقبال میکند.
وزارت امور خارجۀ چین روز چهارشنبه اعلام کرد که نمایندگان طالبان و پاکستان پس از یک هفته مذاکره توافق کردهاند که برای کاهش زودهنگام خشونت تلاش کنند.
به گفتۀ مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در این مذاکرات که از ۱ تا ۷ اپریل به میزبانی پکن برگزار شد، چین مقامات ارشد سازمانهای دیپلوماتیک، دفاعی و امنیتی طالبان و پاکستان را گرد هم آورد.
خانم مائو همچنین در یک کنفرانس خبری گفت که این مذاکرات در "فضایی سازنده" برگزار شد که بر رسیدگی به مسائل و برداشتن گامهای عملی متمرکز بود.
در ادامۀ مسابقات فوتبال زیر هفده سال آسیای مرکزی، افغانستان و ازبیکستان امروز دیدار خواهند کرد
تیم فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان امروز در چارچوب مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی ۲۰۲۶ به مصاف ازبیکستان خواهد رفت.
این مسابقه ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به وقت کابل در تاشکند آغاز میشود.
تیم ملی زیر ۱۷ سال افغانستان در دو بازی گذشته خود در این رقابتها، در مقابل قرقیزستان شکست خورد و با ترکمنستان مساوی کرده است.
این سومین بازی تیم زیر ۱۷ سال افغانستان است.
مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال پنج کشور آسیای مرکزی، از جمله افغانستان، از ۱۶ حمل آغاز شده و تا ۲۶ حمل ادامه خواهد داشت.
وزارت خارجهٔ طالبان: مذاکرات با پاکستان در در فضای «سازنده» صورت گرفت
وزارت امور خارجهٔ حکومت طالبان می گوید که مذاکرات با جانب پاکستانی در شهر اورمچیٔ در چین در فضای «سازنده» صورت گرفته است.
عبدالقاهر بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبهٔ(۱۹ حمل) در یک خبرنامه گفته که آنها به وساطت چین، در مورد روابط دو جانبه و مسائل امنیتی با جانب پاکستانی گفتگو کردهاند.
در خبرنامه ابراز امیدواری شده که این گفتگوها زمینهٔ اعتماد بیشتر، روابط پایدار، درک متقابل و همکاری مؤثر را فراهم کند.
در این حال ماو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین می گوید که نمایندگان کابل و اسلامآباد متعهد شدهاند که اختلافات شان را از طریق مذاکرات حل کرده و روابط بین دوکشور را عادی سازند.
ماو نینگ روز چهارشنبه(۱۹ حمل) همچنین گفت، توافق شده که هیچ اقدامی انجام نشود که وضعیت را بدتر یا پیچیدهتر کند. به گفتۀ او، چین با افغانستان و پاکستان در تماس خواهد بود تا یک بستر مساعد را برای ادامه مذاکرات فراهم کرده، نقش مثبت خود را در همکاری سهجانبه ایفا کند.
براساس گزارشهای رسانههای چینی، طی هفت روز در شهر ارومچی، مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان و مقامات پاکستانی از طریق نشستهای دو جانبه و سهجانبه انجام شد.
امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، از چین و سایر کشورهای میانجی مانند عربستان، ترکیه، قطر و امارات متحدۀ تشکر کرده و این مذاکرات را مفید خوانده است.
چین با توجه به منافع اقتصادی و امنیتی خود در منطقه، تلاش میکند تا تنشها میان افغانستان و پاکستان کاهش یابد و اختلافات این دو کشور از طریق گفتوگو حل شود.