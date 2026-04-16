چین خواستار بازگشت وضعیت کشتیرانی در تنگۀ هرمز به حالت عادی شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که گفت‌وگوی مستقیم و سطح بالای اسرائیل و لبنان روز پنج‌شنبه، ۲۷ حمل انجام خواهد شد.

دونالد ترمپ با انتشار مطلبی کوتاه در شبکهٔ اجتماعی خود، "تروث سوشال"، نوشت: "در تلاشم که فضایی برای تنفس بین لبنان و اسرائیل ایجاد کنم."

روز سه‌شنبه سفیران لبنان و اسرائیل به همراه سفیر امریکا در لبنان و به میزبانی مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت‌وگو کرده بودند.

قصر سفید پس از آن دیدار، از برنامه‌ریزی برای مذاکرات مستقیم دو کشور خبر داده، اما گفته بود زمان و مکان این مذاکرات مشخص خواهد شد.

لبنان از سومین روز جنگ اسرائیل و امریکا با ایران و به‌دنبال حملات حزب‌الله به نواحی شمالی اسرائیل درگیر جنگ شد. از آن زمان نزدیک به ۲۰۰۰ لبنانی در حملات اسرائیل کشته شده‌اند و نیروهای اسرائیلی در بخش‌هایی از لبنان پیش‌روی کرده‌اند.

حزب‌الله که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، با مذاکرات لبنان و اسرائیل مخالفت کرده بود. اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی این سازمان تحت حمایت جمهوری اسلامی را تروریستی می‌شمارد. شاخۀ سیاسی این گروه کرسی‌هایی در پارلمان لبنان دارد.