کوریای جنوبی گفته است که بیش از ۲۷۰ میلیون بشکه نفت خام را از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز تأمین کرده است.

کانگ هون سیک، رئیس دفتر رئیس‌جمهور کره جنوبی، امروز چهارشنبه گفت: «این میزان نفت معادل نیاز بیش از سه ماه این کشور پس از سفر به چهار کشور قزاقستان، عمان، عربستان سعودی و قطر و مذاکره با آن‌ها تضمین شده است.»

کانگ هون سیک گفت حدود ۶۰ درصد از واردات نفت خام این کشور در سال گذشته از مسیر تنگه هرمز تأمین شد.

کوریای جنوبی مانند بسیاری از اقتصادهای آسیایی، از زمان حملات امریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز، با مشکلات زیادی برای تأمین انرژی خود روبه‌رو بوده است.

اردوی ایالات متحده به دستور رئیس جمهور دونالد ترمپ، دوشنبه محاصرهٔ بحری بنادر و کشتی‌های ایران در تنگه هرمز را آغاز کرد.