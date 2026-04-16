وزارت خارجۀ پاکستان: هنوز تاریخ و محل مشخصی برای دور دوم مذاکرات ایران و امریکا مشخص نشده است

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که ایران و امریکا برای ادامهٔ مذاکرات تمایل دارند و این روند همچنان ادامه دارد، با این حال هنوز تاریخ و محل مشخصی برای دور بعدی این گفت‌وگوها تعیین نشده است.

این وزارتخانه صبح پنج‌شنبه، ۲۷ حمل همچنین افزود که اسلام‌آباد کانال‌های ارتباطی میان واشنگتن و تهران را همچنان حفظ کرده و "در تماس فشرده با شرکای خود برای حمایت از مذاکرات بین واشنگتن و تهران هستیم."

وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد، علاوه بر موضوع برنامه هسته‌ای تهران، "صلح در لبنان نیز موضوع ضروری مذاکرات است."

روز چهارشنبه، پس از ورود فرمانده ارتش پاکستان به تهران، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که تصمیم‌گیری دربارهٔ دور دوم مذاکرات ایران و امریکا به پس از دیدار عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با مقام‌های جمهوری اسلامی موکول شده است.

شبکه الجزیره نیز به‌نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی اعلام کرد که عاصم منیر، فردا جمعه پس از بازگشت از سفر به تهران، عازم واشنگتن خواهد شد.