جهان
وزارت خارجۀ پاکستان: هنوز تاریخ و محل مشخصی برای دور دوم مذاکرات ایران و امریکا مشخص نشده است
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که ایران و امریکا برای ادامهٔ مذاکرات تمایل دارند و این روند همچنان ادامه دارد، با این حال هنوز تاریخ و محل مشخصی برای دور بعدی این گفتوگوها تعیین نشده است.
این وزارتخانه صبح پنجشنبه، ۲۷ حمل همچنین افزود که اسلامآباد کانالهای ارتباطی میان واشنگتن و تهران را همچنان حفظ کرده و "در تماس فشرده با شرکای خود برای حمایت از مذاکرات بین واشنگتن و تهران هستیم."
وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد، علاوه بر موضوع برنامه هستهای تهران، "صلح در لبنان نیز موضوع ضروری مذاکرات است."
روز چهارشنبه، پس از ورود فرمانده ارتش پاکستان به تهران، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که تصمیمگیری دربارهٔ دور دوم مذاکرات ایران و امریکا به پس از دیدار عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با مقامهای جمهوری اسلامی موکول شده است.
شبکه الجزیره نیز بهنقل از یک منبع امنیتی پاکستانی اعلام کرد که عاصم منیر، فردا جمعه پس از بازگشت از سفر به تهران، عازم واشنگتن خواهد شد.
ترمپ از برنامۀ گفتوگوی سران لبنان و اسرائیل در روز پنجشنبه خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده میگوید که گفتوگوی مستقیم و سطح بالای اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه، ۲۷ حمل انجام خواهد شد.
دونالد ترمپ با انتشار مطلبی کوتاه در شبکهٔ اجتماعی خود، "تروث سوشال"، نوشت: "در تلاشم که فضایی برای تنفس بین لبنان و اسرائیل ایجاد کنم."
روز سهشنبه سفیران لبنان و اسرائیل به همراه سفیر امریکا در لبنان و به میزبانی مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده گفتوگو کرده بودند.
قصر سفید پس از آن دیدار، از برنامهریزی برای مذاکرات مستقیم دو کشور خبر داده، اما گفته بود زمان و مکان این مذاکرات مشخص خواهد شد.
لبنان از سومین روز جنگ اسرائیل و امریکا با ایران و بهدنبال حملات حزبالله به نواحی شمالی اسرائیل درگیر جنگ شد. از آن زمان نزدیک به ۲۰۰۰ لبنانی در حملات اسرائیل کشته شدهاند و نیروهای اسرائیلی در بخشهایی از لبنان پیشروی کردهاند.
حزبالله که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمانی تروریستی شناخته میشود، با مذاکرات لبنان و اسرائیل مخالفت کرده بود. اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی این سازمان تحت حمایت جمهوری اسلامی را تروریستی میشمارد. شاخۀ سیاسی این گروه کرسیهایی در پارلمان لبنان دارد.
چین خواستار بازگشت وضعیت کشتیرانی در تنگۀ هرمز به حالت عادی شد
وانگ یی، وزیر خارجۀ چین در تماسی تیلیفونی با عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران خواستار تلاش برای بازگرداندن شرایط عادی به کشتیرانی در تنگۀ هرمز شد.
بر اساس بیانیۀ وزارت خارجۀ چین، وانگ یی ضمن تأکید بر لزوم محترمشمردهشدن حاکمیت ملی و امنیت ایران در تنگۀ هرمز، همزمان خواهان تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در این آبراه شده است.
وزیر خارجۀ چین در این تماس یادآوری کرده که جامعۀ بینالمللی بر سر نیاز به بازگشت شرایط عادی به تنگۀ هرمز، اجماع دارد.
در بیانیه وزارت خارجۀ چین آمده که وانگ یی خطاب به همتای ایرانیاش گفته وضعیت در "مرحلهای بحرانی از تغییر و تحول" قرار دارد و "دریچهای رو به صلح" در حال گشودهشدن است.
وزیر خارچۀ چین یادآوری کرده که پکن از حفظ و ادامۀ آتشبس و مذاکره، که آنرا به سود ایران، منطقه و جهان خوانده، حمایت میکند.
فرمانده ارتش پاکستان برای "برنامهریزی دور دوم مذاکرات" ایران و امریکا وارد تهران شد.
رسانههای حکومتی ایران اعلام کردند که عاصم منیر، فرماندۀ کل ارتش پاکستان، عصر روز چهارشنبه، ۲۶ حمل به هدف "انتقال پیام امریکا و برنامهریزی برای دور دوم گفتوگوها" عازم تهران شده است.
یک مقام ارشد ایرانی نیز به خبرگزاری رویترز گفت که فیلد مارشال عاصم منیر برای "کاهش اختلافات میان ایران و ایالات متحده" به تهران سفر کرده است و محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان، نیز او را همراهی میکند.
خبرگزاری صداوسیما ایران به نقل از "منابع آگاه" پاکستان اعلام کرده که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا قرار است در روزهای آینده به میزبانی اسلامآباد برگزار شود.
دور اول این مذاکرات شنبه این هفته، در اسلامآباد، پایتخت پاکستان برگزار شد اما طرفین بعد از حدود ۲۱ ساعت مذاکره به توافق نرسیدند.
تیراندازی در یک مکتب در ترکیه؛ دست کم ۹ نفر کشته شدند
وزیر داخلۀ ترکیه اعلام کرد که روز چهارشنبه در تیراندازی در مکتبی در ولایت قهرمانماراش در جنوب شرقی ترکیه، ۹ نفر کشته شدند.
مصطفی چیفتچی میگوید که در این رویداد هشت دانشآموز و یک معلم کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.
وضعیت صحی شش نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.
پولیس ترکیه اعلام کرد که یک دانشآموز صنف هشتم در یک مکتب به سمت دانشآموزان و آموزگاران دو صنف درسی آتش گشود و خود این دانشآموز هم کشته شده است.
کوریای جنوبی میگوید بیش از ۲۷۰ میلیون بشکه نفت خام را از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز تأمین کرده است
کوریای جنوبی گفته است که بیش از ۲۷۰ میلیون بشکه نفت خام را از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز تأمین کرده است.
کانگ هون سیک، رئیس دفتر رئیسجمهور کره جنوبی، امروز چهارشنبه گفت: «این میزان نفت معادل نیاز بیش از سه ماه این کشور پس از سفر به چهار کشور قزاقستان، عمان، عربستان سعودی و قطر و مذاکره با آنها تضمین شده است.»
کانگ هون سیک گفت حدود ۶۰ درصد از واردات نفت خام این کشور در سال گذشته از مسیر تنگه هرمز تأمین شد.
کوریای جنوبی مانند بسیاری از اقتصادهای آسیایی، از زمان حملات امریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز، با مشکلات زیادی برای تأمین انرژی خود روبهرو بوده است.
اردوی ایالات متحده به دستور رئیس جمهور دونالد ترمپ، دوشنبه محاصرهٔ بحری بنادر و کشتیهای ایران در تنگه هرمز را آغاز کرد.
پاپ لئو چهاردهم راهی کامرون شد
پاپ لئو چهاردهم امروز الجزایر را به قصد کامرون ترک کرد.
به گزارش رویترز، انتظار میرود پاپ خواهان برقراری صلح در منازعه روزافزون در مناطق انگلیسیزبان این کشور شود.
پاپ لئو چهاردهم دوشنبه در آغاز یک سفر ۱۱ روزه به افریقا، راهی الجزایر شد.
دونالد ترمپ: برنامهای برای تمدید آتشبس با ایران ندارم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده میگوید که برنامهای برای تمدید آتشبس با ایران ندارد.
آقای ترمپ این سخن را در گفتوگو با شبکۀ خبری ABC News ابراز کرد.
او به جاناتان کارل خبرنگار این شبکه گفت: «ممکن است هر اتفاقی بیفتد ولی من معتقدم که دستیابی به یک توافق، ارجحیت دارد؛ چراکه در اینصورت آنها هم میتوانند کشورشان را بازسازی کنند.»
هفتۀ نخست آتشبس دوهفتهای به پایان رسیده و از امروز چهارشنبه هفتۀ دوم این آتشبس آغاز شده است.
نخستین محموله از تجهیزات طبی حیاتی و سایر کمکها وارد ایران شد
فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر روز سهشنبه ۲۵ حمل اعلام کرده که یک محموله تجهیزات طبی و کمکهای ضروری وارد ایران شده است.
به گفته این نهاد، این نخستین کمک برونمرزی از زمان آغاز جنگ امریکا و اسرائیل با ایران در سال گذشته است.
این محموله که شامل کیتهای تداوی فوری است، از ترکیه به ایران منتقل شده و برای کمک به مجروحان و بیماران استفاده میشود.
مسئولان میگویند بهدلیل اختلال در زنجیرههای تأمین، رساندن کمکهای پزشکی دشوارتر شده و قرار است در هفتههای آینده کمکهای بیشتری نیز ارسال شود.
در همین حال، کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز از ارسال ۱۷۱ تُن کمک بشردوستانه به ایران خبر داده که شامل مواد ضروری برای حدود ۲۵ هزار نفر است.
حدود ۲۵۰ پناهجو، بهشمول کودکان، پس از غرق شدن قایق در دریای آندامان ناپدید شدند
سازمان ملل اعلام کرده است که پس از واژگون شدن یک قایق در دریای آندامان، حدود ۲۵۰ نفر، به شمول کودکان ناپدید شدهاند.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل (یوان اچ سی آر ) اعلام کرده این قایق که از بنگلادیش بهسوی مالیزیا در حرکت بود، بهدلیل هوای خراب و ازدحام بیش از حد غرق شده است.
گفته میشود سرنشینان آن بیشتر پناهجویان روهینگیا بودند که برای فرار از شرایط دشوار، راهی سفر دریایی شده بودند.
جزئیات دقیق این رویداد هنوز روشن نیست، اما گزارشهای اولیه نشان میدهد که این قایق حدود ۲۸۰ سرنشین داشته و در چهارم اپریل از بنگلادش حرکت کرده بود.