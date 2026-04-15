لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۲۷ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۲۹

جهان

فرمانده ارتش پاکستان برای "برنامه‌ریزی دور دوم مذاکرات" ایران و امریکا وارد تهران شد.

استقبال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران از عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان

رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که عاصم منیر، فرماندۀ کل ارتش پاکستان، عصر روز چهارشنبه، ۲۶ حمل به هدف "انتقال پیام امریکا و برنامه‌ریزی برای دور دوم گفت‌وگوها" عازم تهران شده است.

یک مقام ارشد ایرانی نیز به خبرگزاری رویترز گفت که فیلد مارشال عاصم منیر برای "کاهش اختلافات میان ایران و ایالات متحده" به تهران سفر کرده است و محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان، نیز او را همراهی می‌کند.

خبرگزاری صداوسیما ایران به نقل از "منابع آگاه" پاکستان اعلام کرده که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا قرار است در روزهای آینده به میزبانی اسلام‌آباد برگزار شود.

دور اول این مذاکرات شنبه این هفته، در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار شد اما طرفین بعد از حدود ۲۱ ساعت مذاکره به توافق نرسیدند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تیراندازی در یک مکتب در ترکیه؛ دست کم ۹ نفر کشته شدند

مردم در مقابل مدرسه‌ای در جنوب شرقی ترکیه، جایی که تیراندازی رخ داده است، تجمع کرده‌اند.

وزیر داخلۀ ترکیه اعلام کرد که روز چهارشنبه در تیراندازی در مکتبی در ولایت قهرمان‌ماراش در جنوب شرقی ترکیه، ۹ نفر کشته شدند.

مصطفی چیفتچی می‌گوید که در این رویداد هشت دانش‌آموز و یک معلم کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

وضعیت صحی شش نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

پولیس ترکیه اعلام کرد که یک دانش‌آموز صنف هشتم در یک مکتب به سمت دانش‌آموزان و آموزگاران دو صنف درسی آتش گشود و خود این دانش‌آموز هم کشته شده است.

ادامه خبر ...

کوریای جنوبی می‌گوید بیش از ۲۷۰ میلیون بشکه نفت خام را از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز تأمین کرده است

بحیرۀ عرب - ناوشکن «یو‌اس‌اس فرانک ای. پیترسن جونیور»

کوریای جنوبی گفته است که بیش از ۲۷۰ میلیون بشکه نفت خام را از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز تأمین کرده است.

کانگ هون سیک، رئیس دفتر رئیس‌جمهور کره جنوبی، امروز چهارشنبه گفت: «این میزان نفت معادل نیاز بیش از سه ماه این کشور پس از سفر به چهار کشور قزاقستان، عمان، عربستان سعودی و قطر و مذاکره با آن‌ها تضمین شده است.»

کانگ هون سیک گفت حدود ۶۰ درصد از واردات نفت خام این کشور در سال گذشته از مسیر تنگه هرمز تأمین شد.

کوریای جنوبی مانند بسیاری از اقتصادهای آسیایی، از زمان حملات امریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز، با مشکلات زیادی برای تأمین انرژی خود روبه‌رو بوده است.

اردوی ایالات متحده به دستور رئیس جمهور دونالد ترمپ، دوشنبه محاصرهٔ بحری بنادر و کشتی‌های ایران در تنگه هرمز را آغاز کرد.

ادامه خبر ...

پاپ لئو چهاردهم راهی کامرون شد

پاپ لئو چهاردهم

پاپ لئو چهاردهم امروز الجزایر را به قصد کامرون ترک کرد.

به گزارش رویترز، انتظار می‌رود پاپ خواهان برقراری صلح در منازعه روزافزون در مناطق انگلیسی‌زبان این کشور شود.

پاپ لئو چهاردهم دوشنبه در آغاز یک سفر ۱۱ روزه به افریقا، راهی الجزایر شد.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ: برنامه‌ای برای تمدید آتش‌بس با ایران ندارم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که برنامه‌ای برای تمدید آتش‌بس با ایران ندارد.

آقای ترمپ این سخن را در گفت‌وگو با شبکۀ خبری ABC News ابراز کرد.

او به جاناتان کارل خبرنگار این شبکه گفت: «ممکن است هر اتفاقی بیفتد ولی من معتقدم که دستیابی به یک توافق، ارجحیت دارد؛ چراکه در این‌صورت آنها هم می‌توانند کشورشان را بازسازی کنند.»

هفتۀ نخست آتش‌بس دوهفته‌ای به پایان رسیده و از امروز چهارشنبه هفتۀ دوم این آتش‌بس آغاز شده است.

ادامه خبر ...

نخستین محموله از تجهیزات طبی حیاتی و سایر کمک‌ها وارد ایران شد

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر روز سه‌شنبه ۲۵ حمل اعلام کرده که یک محموله تجهیزات طبی و کمک‌های ضروری وارد ایران شده است.

به گفته این نهاد، این نخستین کمک برون‌مرزی از زمان آغاز جنگ امریکا و اسرائیل با ایران در سال گذشته است.

این محموله که شامل کیت‌های تداوی فوری است، از ترکیه به ایران منتقل شده و برای کمک به مجروحان و بیماران استفاده می‌شود.

مسئولان می‌گویند به‌دلیل اختلال در زنجیره‌های تأمین، رساندن کمک‌های پزشکی دشوارتر شده و قرار است در هفته‌های آینده کمک‌های بیشتری نیز ارسال شود.

در همین حال، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از ارسال ۱۷۱ تُن کمک بشردوستانه به ایران خبر داده که شامل مواد ضروری برای حدود ۲۵ هزار نفر است.

ادامه خبر ...

حدود ۲۵۰ پناهجو، به‌شمول کودکان، پس از غرق شدن قایق در دریای آندامان ناپدید شدند

آرشیف

سازمان ملل اعلام کرده است که پس از واژگون شدن یک قایق در دریای آندامان، حدود ۲۵۰ نفر، به شمول کودکان ناپدید شده‌اند.

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل (یوان اچ سی آر ) اعلام کرده این قایق که از بنگلادیش به‌سوی مالیزیا در حرکت بود، به‌دلیل هوای خراب و ازدحام بیش از حد غرق شده است.

گفته می‌شود سرنشینان آن بیشتر پناهجویان روهینگیا بودند که برای فرار از شرایط دشوار، راهی سفر دریایی شده بودند.

جزئیات دقیق این رویداد هنوز روشن نیست، اما گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که این قایق حدود ۲۸۰ سرنشین داشته و در چهارم اپریل از بنگلادش حرکت کرده بود.

ادامه خبر ...

ترمپ: مذاکرات با ایران در پاکستان ممکن است دو روز دیگر از سر گرفته شود

رئیس‌جمهور امریکا روز سه‌شنبه ۲۵ حمل به روزنامه «نیویورک پست» گفت مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ ممکن است طی دو روز آینده در پاکستان از سر گرفته شود.

دونالد ترمپ اظهار داشت: «بهتر است همان‌جا بمانید، واقعاً، چون ممکن است طی دو روز آینده اتفاقی بیفتد و ما تمایل زیادی داریم که به آنجا برویم».

او افزود که عاصم منیر، فرمانده اردوی پاکستان، در مورد این مذاکرات «کار فوق‌العاده‌ای» انجام می‌دهد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت: «او فوق‌العاده است و به همین دلیل احتمال این‌که دوباره به آن‌جا برویم زیاد است».

پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که این مذاکرات که دور اول آن ۲۲ حمل در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بدون نتیجه پایان یافت، روز پنجشنبه از سرگرفته شود. با این حال، انجام دور دیگری از مذاکرات هنوز قطعی نشده است.

ادامه خبر ...

نشست نمایندگان لبنان و اسرائیل در واشنگتن

تصاویر علی خامنه‌ای در جنوب لبنان

قرار است نمایندگان لبنان و اسرائیل امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) در واشنگتن برای گفت‌وگو با میانجی‌گری امریکا دربارهٔ پایان دادن به جنگ در لبنان دیدار کنند، اما چشم‌انداز دستیابی به توافق در جریان این مذاکرات مبهم است.

نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله خواستار لغو این مذاکرات پیش از آغاز آن شده است. او این مذاکرات را «بی‌فایده» خوانده و افزوده که چنین تصمیمی نیازمند اجماع داخلی در لبنان است.

حزب‌الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که بخش های وسیعی از جنوب لبنان را در کنترل خود دارد.

حزب‌الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب‌الله را در فهرست سیاه اش شامل کرده است.

نواف سلام، صدراعظم لبنان، در ۲۲ حمل در پی فشار حزب‌الله، اعلام کرده بود که سفر خود به ایالات متحده را لغو کرده است.

لبنان در ۱۱ حوت پارسال، پس از حملهٔ حزب‌الله به اسرائیل، به جنگ گستردهٔ منطقه‌ای مرتبط با ایران کشیده شد.

از آن زمان، با وجود درخواست‌های بین‌المللی، حملات اسرائیل، از جمله حمله‌ای بسیار سنگین به بیروت در ۱۹ حمل، بیش از دو هزار نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. طی این مدت، نیروهای زمینی اسرائیل نیز به جنوب لبنان وارد شده‌اند.

در نشست امروز که با میانجی‌گری مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا برگزار خواهد شد، سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نیز سفیر امریکا در بیروت نیز شرکت خواهند داشت.

ادامه خبر ...

چین محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را «خطرناک و غیرمسئولانه» خواند

گوئو جیاکون سخنگوی وزارت خارجهٔ چین

سخنگوی وزارت خارجهٔ چین اقدام امریکا در زمینۀ محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را «خطرناک و غیرمسئولانه» خواند.

گوئو جیاکون ، امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) دربارهٔ محاصرهٔ دریایی امریکا در تنگهٔ هرمز گفت: «این اقدام تنها تنش‌ها را تشدید و توافق آتشبس شکنندهٔ موجود را تضعیف میکند و ایمنی عبور و مرور از تنگه را بیشتر به خطر میاندازد.»

ایران از زمان آغاز جنگ اخیر در نهم حوت پارسال بهجز به تعداد محدودی از کشتی‌ها اجازهٔ عبور از تنگۀ هرمز نداده است. در واکنش به این اقدام، اردوی امریکا پس از ظهر روز دوشنبه (۲۴حمل) محاصرهٔ دریایی بنادر و کشتی‌های ایران را آغاز کرد.

در همین حال، روزنامهٔ والاستریت ژورنال گزارش داده که عربستان سعودی تلاش می کند که محاصرهٔ تنگۀ هرمز پایان یابد و واشنگتن و تهران به مذاکره برگردند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG