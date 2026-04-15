رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که عاصم منیر، فرماندۀ کل ارتش پاکستان، عصر روز چهارشنبه، ۲۶ حمل به هدف "انتقال پیام امریکا و برنامه‌ریزی برای دور دوم گفت‌وگوها" عازم تهران شده است.

یک مقام ارشد ایرانی نیز به خبرگزاری رویترز گفت که فیلد مارشال عاصم منیر برای "کاهش اختلافات میان ایران و ایالات متحده" به تهران سفر کرده است و محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان، نیز او را همراهی می‌کند.

خبرگزاری صداوسیما ایران به نقل از "منابع آگاه" پاکستان اعلام کرده که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا قرار است در روزهای آینده به میزبانی اسلام‌آباد برگزار شود.

دور اول این مذاکرات شنبه این هفته، در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار شد اما طرفین بعد از حدود ۲۱ ساعت مذاکره به توافق نرسیدند.