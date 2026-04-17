بازگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران در یک روز

وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) می‌گوید که روند اصلی مصاحبه با مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی را در مورد بررسی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به پایان رسانده است.

شان پرنیل، سخنگوی وزارت دفاع* ایالات متحده که این بررسی را رهبری می‌کند، اعلام کرد که این بررسی به دستور دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده و انتظار می‌رود جامع‌ترین بررسی در تاریخ معاصر عملیات نظامی ایالات متحده باشد.

رئیس جمهور ترمپ و دولت او خروج ایالات متحده از افغانستان در آگست ۲۰۲۱ را که منجر به فروپاشی نظام جمهوری افغانستان شد، به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را خروج شرم‌آور و آشفته خوانده‌اند.

از سوی دیگر در ۲۶ آگست ۲۰۲۱ در جریان روند تخلیه، انفجاری مرگبار در میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز امریکایی و ۱۶۹ غیرنظامی افغان شد.

این حمله سبب شد تا دولت امریکا بررسی گسترده‌ای را در بارۀ این رویداد و کل ماموریت خروج آغاز کند.

شان پرنیل، سخنگوی وزارت دفاع امریکا در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس ایکس خود گفت که انتظار می‌رود توصیه‌های این بررسی در ماه‌های آینده به پیت هگست، وزیر دفاع و دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا ارائه شود.

او افزود که هدف از این بررسی، شناسایی ناکامی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای توسط ایالات متحده است.