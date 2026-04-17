افغانستان
بازگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران در یک روز
بر اساس آمار حکومت طالبان، تنها در یک روز بیش از ۶ هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشت کردند.
کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده که تنها به روز پنجشنبه نزدیک به هزار خانواده که شامل ۵۶۴۸ نفر میشود، از پاکستان به افغانستان برگشت کردند.
طبق آمار این کمیسیون، همچنان ۱۱۹ خانوادۀ دیگر که شامل ۴۷۷ نفر میشود، از ایران به افغانستان برگشت کردند.
این درحالیست که سازمان عملیات حفاظت مدنی و کمکهای بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا هفتۀ گذشته اعلام کرد که روزانه هزاران افغان از پاکستان و ایران به کشوری برگشت میکنند که نه خانه و درآمد دارند و نه اطمینانی در بارۀ آینده.
پنتاگون: روند مصاحبه با مقامها در بارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تمام شد
وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) میگوید که روند اصلی مصاحبه با مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی را در مورد بررسی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به پایان رسانده است.
شان پرنیل، سخنگوی وزارت دفاع* ایالات متحده که این بررسی را رهبری میکند، اعلام کرد که این بررسی به دستور دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده و انتظار میرود جامعترین بررسی در تاریخ معاصر عملیات نظامی ایالات متحده باشد.
رئیس جمهور ترمپ و دولت او خروج ایالات متحده از افغانستان در آگست ۲۰۲۱ را که منجر به فروپاشی نظام جمهوری افغانستان شد، به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را خروج شرمآور و آشفته خواندهاند.
از سوی دیگر در ۲۶ آگست ۲۰۲۱ در جریان روند تخلیه، انفجاری مرگبار در میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز امریکایی و ۱۶۹ غیرنظامی افغان شد.
این حمله سبب شد تا دولت امریکا بررسی گستردهای را در بارۀ این رویداد و کل ماموریت خروج آغاز کند.
شان پرنیل، سخنگوی وزارت دفاع امریکا در بیانیهای در صفحۀ ایکس ایکس خود گفت که انتظار میرود توصیههای این بررسی در ماههای آینده به پیت هگست، وزیر دفاع و دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا ارائه شود.
او افزود که هدف از این بررسی، شناسایی ناکامیها در تصمیمگیریها و جلوگیری از تکرار چنین فاجعهای توسط ایالات متحده است.
- رئیس جمهور دونالد ترمپ در سپتمبر ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی نام وزارت دفاع را به وزارت جنگ تغییر داد.
قزاقستان میخواهد که میزان تجارتش با افغانستان را به ۳ میلیارد دالر افزایش دهد
یرکین توکوموف، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان برای افغانستان در گفتوگو با یک رسانۀ قزاقی به نام "رادیو جیبک جولی" گفته است، کشورش قصد دارد تجارت با افغانستان را در سالهای آینده به ۳ میلیارد دالر افزایش دهد.
در حال حاضر میزان تجارت میان افغانستان و قزاقستان حدود ۵۰۰ میلیون دالر در سال عنوان شده است.
توکوموف میافزاید که تجارت بین قزاقستان و افغانستان در حال حاضر به سطح پایداری رسیده، اما همچنان به شدت به سمت صادرات قزاقستان متمایل است.
به گفتۀ او، افزایش حجم تجارت میان این دو کشور به ۳ میلیارد دالر یک هدف بلندپروازانه است و بدون توسعۀ مسیرهای ترانزیتی غیرممکن خواهد بود.
نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور قزاقستان گفته که در حال حاضر قزاقستان در درجه اول غلات، آرد و فرآوردههای کشاورزی به افغانستان صادر میکند و در مقابل از افغانستان تنها قالین و محصولات زراعتی وارد میکند.
حکومت تاجیکستان: دو قاچاقبر مواد مخدر در سرحد با افغانستان، کشته شدند
حکومت تاجیکستان می گوید، دو قاچاقبر مواد مخدر در سرحد با افغانستان، کشته شدند.
مرکز روابط عامهٔ کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خبرنامۀ گفته که صبح زود امروز(جمعه ۲۸ حمل) سه قاچاقبر مواد مخدر تلاش کردند که بهطور غیرقانونی در ولسوالی فرخار ولایت ختلان، از قلمرو افغانستان وارد این کشور شوند، این افراد از اطاعت نیروهای سرحدی مبنی بر تسلیمشدن خودداری کرده، مقاومت مسلحانه نشان دادند. در جریان عملیات، دو تن آنها کشته و یک تن دیگر توانست که با استفاده از تاریکی به افغانستان فرار کند.
بر اساس خبرنامه، در محل رویداد دو میل کلاشینکوف، یک کمان شکاری و دو بوجی حاوی ۲۵ بسته مواد مخدر کشف و ضبط شده و در حال حاضر، وضعیت در امتداد سرحد تاجیکستان تحت کنترول قرار دارد.
حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
حدود ۸ هزار دانشآموز در ولایت کنر، به دلیل حملات پاکستان از آموزش محروم شدهاند
حدود ۸ هزار دانشآموز در قریه برېکوت ولایت کنر، در نزدیک خط فرضی دیورند، به دلیل حملات پاکستان از آموزش محروم شدهاند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، باشندگان این منطقه سرحدی پس از آن بیجا شدند که در آنجا یک لیسه در نتیجه حملات پاکستان تخریب شد و خانههای اطراف نیز آسیب دیدند.
فرانسپرس افزوده که در مجموع ۱۲ هزار دانشآموز در اثر این جنگ متأثر شده و یا بیجا شدهاند.
براساس سازمان ملل متحد، به شمول برېکوت، ۲۲ مکتب در کنر به بازسازی جدی نیاز دارند.
موج تازه درگیریها میان افغانستان و پاکستان که در ۲۶ فبروری آغاز شد؛ هرچند پس از آتشبس در ایام عید رمضان و گفتوگوهای هفتروزه دو طرف در چین تا حدی کاهش یافته، اما به طور کامل متوقف نشده است.
یک عسکر آسترالیایی متهم به جنایات جنگی در افغانستان، به قید ضمانت آزاد شد
یک محکمۀ استرالیا یک عسکر برجسته این کشور را که به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم است، به قید ضمانت آزاد کرد، اما محدودیتهای سفر بر او همچنان پابرجاست.
بن رابیرتس سمیت ۴۷ ساله، در هفته گذشته به اتهام پنج مورد جنایت جنگی بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی در افغانستان، توسط پولیس دستگیر شده بود.
او متهم است که در جریان مأموریت خود در افغانستان، ۵ فردملکی افغان را به قتل رسانده و در صورت اثبات جرایم، هر یک از این قتلها میتواند مجازات حبس ابد را در پی داشته باشد.
اسمیت بارها اتهامات وارده بر اورا رد کرده است.
استرالیا پس از آن تحقیقات از شماری از عساکر متهم در افغانستان را آغاز کرد که در سال ۲۰۱۸ گزارشها و مقالاتی در رسانهها در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان توسط عساکر استرالیایی، منتشر شد.
نمایندگان پاکستان و اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره وضعیت امنیتی منطقه گفتوگو کردند
نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از دیدار با ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و گفتوگو درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه خبر داده است.
محمد صادق خان روز پنجشنبه، ۲۷ حمل با نشر پستی در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار دو طرف روی موضوعاتی چون تروریسم، تهدیدهای مرتبط، تجارت و اتصال منطقهای بحث کردهاند.
او افزوده است که در این گفتوگو بر اهمیت هماهنگی و تعامل مشترک نیز تأکید شده است.
این درحالی است که در پی تنشهای شش ماه گذشته بین طالبان و پاکستان مرزها مسدود شدند و تجارت میان دو کشور نیز مختل شده است.
درگیریهای اخیر از ماه فبروری آغاز شد و اما این تنشها با میانجگیری چین تا حدی کاهش یافته شده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان شدند
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادهاند که«اصولنامه جزایی محاکم» طالبان میتواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.
این کارشناسان در نامهای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواستهاند این اصولنامه را لغو کنند.
در این نامه ریچارد بنیت روز پنجشنبه ۲۷ حمل آن در صفحه ایکس خود منتشر کرده، خطاب به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نوشته شده آمده که این فرمان با معیارهای حقوق بینالملل همخوانی ندارد و ممکن است حق دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه را نقض کند.
به گفته این کارشناسان، نبود شفافیت، تعریف مبهم جرایم و اجازه برخی مجازاتهای بدنی از جمله نگرانیهای جدی است.
آنان همچنین نسبت به افزایش مجازات اعدام و تأثیر این فرمان بر زنان و گروههای آسیبپذیر هشدار دادهاند.
طالبان تاکنون به این درخواست واکنشی نشان ندادهاند.
اما پیشتر وزارت عدلیۀ طالبان گفته بود که در اسناد تقنینی حکومت شان؛ هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد.
افزایش پروازها و درآمد آن از حریم هوایی افغانستان
بر اساس برآوردهای انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی، از زمان آغاز جنگ بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل درآمد حکومت طالبان از حریم هوایی افغانستان به گونۀ قابل توجهی افزایش یافته است.
طبق گزارش ویبسایت سوئیسی (SWI) اکنون حدود ۲۰۰۰ طیاره هر هفته از آسمان افغانستان عبور میکنند که پنج برابر بیشتر از یک سال پیش است.
گزارش میافزاید، حکومت طالبان برای هر طیارهای که از حریم هوایی افغانستان عبور میکند، ۷۰۰ دالر هزینۀ حریم هوایی دریافت میکند که حدود ۱.۴ میلیون دالر در هفته و بیش از ۷۰ میلیون دالر در سال درآمد دارد.
نگرانی سازمانهای حقوق بشری از کاهش اعطای پناهندگی به زنان و دختران افغان از سوی بریتانیا
عفو بینالملل و گروه اقدام جنسیتی برای صلح و امنیت (GAPS) از بریتانیا خواستهاند تا به سیاستهای پناهندگی که به گفتۀ آنها به گونۀ فزایندهای زنان و دختران افغان را از دسترسی به پناهندگی محروم میکند، پایان دهد.
در این گزارش مشترک که در ۱۶ اپریل منتشر شد، آمده است که میزان پذیرش پناهجویان افغان در بریتانیا از ۹۶ درصد به ۳۴ درصد به شدت کاهش یافته است و صدها زن تنها در سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگیشان رد شده است.
در این گزارش آمده است که این کاهش در زمانی رخ میدهد که زنان افغان با برخی از شدیدترین محدودیتهای جنسیتی در جهان روبهرو هستند و حقوق آنها برای تحصیل، کار و آزادی رفت و آمد در افغانستان به شدت محدود شده است.
در این گزارش آمده است که سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی بریتانیا عملاً در را به روی کسانی که بیشترین نیاز را به امنیت دارند، به ویژه زنان و دختران آسیبپذیر، میبندد.