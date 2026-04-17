یرکین توکوموف، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانۀ قزاقی به نام "رادیو جیبک جولی" گفته است، کشورش قصد دارد تجارت با افغانستان را در سال‌های آینده به ۳ میلیارد دالر افزایش دهد.

در حال حاضر میزان تجارت میان افغانستان و قزاقستان حدود ۵۰۰ میلیون دالر در سال عنوان شده است.

توکوموف می‌افزاید که تجارت بین قزاقستان و افغانستان در حال حاضر به سطح پایداری رسیده، اما همچنان به شدت به سمت صادرات قزاقستان متمایل است.

به گفتۀ او، افزایش حجم تجارت میان این دو کشور به ۳ میلیارد دالر یک هدف بلندپروازانه است و بدون توسعۀ مسیرهای ترانزیتی غیرممکن خواهد بود.

نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور قزاقستان گفته که در حال حاضر قزاقستان در درجه اول غلات، آرد و فرآورده‌های کشاورزی به افغانستان صادر می‌کند و در مقابل از افغانستان تنها قالین و محصولات زراعتی وارد می‌کند.