لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۲۷ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۱۶

افغانستان

نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از کاهش اعطای پناهندگی به زنان و دختران افغان از سوی بریتانیا

زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

عفو بین‌الملل و گروه اقدام جنسیتی برای صلح و امنیت (GAPS) از بریتانیا خواسته‌اند تا به سیاست‌های پناهندگی که به گفتۀ آنها به گونۀ فزاینده‌ای زنان و دختران افغان را از دسترسی به پناهندگی محروم می‌کند، پایان دهد.

در این گزارش مشترک که در ۱۶ اپریل منتشر شد، آمده است که میزان پذیرش پناهجویان افغان در بریتانیا از ۹۶ درصد به ۳۴ درصد به شدت کاهش یافته است و صدها زن تنها در سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگی‌شان رد شده است.

در این گزارش آمده است که این کاهش در زمانی رخ می‌دهد که زنان افغان با برخی از شدیدترین محدودیت‌های جنسیتی در جهان روبه‌رو هستند و حقوق آنها برای تحصیل، کار و آزادی رفت و آمد در افغانستان به شدت محدود شده است.

در این گزارش آمده است که سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی بریتانیا عملاً در را به روی کسانی که بیشترین نیاز را به امنیت دارند، به ویژه زنان و دختران آسیب‌پذیر، می‌بندد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

افزایش پروازها و درآمد آن از حریم هوایی افغانستان

ردیابی پروازهایی که از طریق حریم هوایی افغانستان انجام می‌شود. (تصویر آرشیف)

بر اساس برآوردهای انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، از زمان آغاز جنگ بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل درآمد حکومت طالبان از حریم هوایی افغانستان به گونۀ قابل توجهی افزایش یافته است.

طبق گزارش ویب‌سایت سوئیسی (SWI) اکنون حدود ۲۰۰۰ طیاره هر هفته از آسمان افغانستان عبور می‌کنند که پنج برابر بیشتر از یک سال پیش است.

گزارش می‌افزاید، حکومت طالبان برای هر طیاره‌ای که از حریم هوایی افغانستان عبور می‌کند، ۷۰۰ دالر هزینۀ حریم هوایی دریافت می‌کند که حدود ۱.۴ میلیون دالر در هفته و بیش از ۷۰ میلیون دالر در سال درآمد دارد.

ادامه خبر ...

رویترز: واردات مواد سوخت روسیه و بلاروس به افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافته

یکی از قطارهای انتقال تیل روسیه

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به دلیل کاهش عرضه از شرق‌میانه، واردات مواد سوخت خود از روسیه و بلاروس را به گونۀ قابل توجهی افزایش داده‌اند.

به گفتۀ منابع تجاری، صادرات تیل به افغانستان و منطقۀ آسیای مرکزی در سه ماه اول سال جاری (جنوری تا مارچ) بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که بیشتر آن از طریق راه آهن انجام شده است.

بر اساس این گزارش، کل واردات در این دوره به حدود ۳.۳۴۷ میلیون تن رسیده است که به گونۀ قابل توجهی بیشتر از دورۀ قبل است.

در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد افغانستان بیشترین واردات را داشته است، زیرا واردات آن از روسیه و بلاروس در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده و به حدود ۵۳۰ هزار تن رسیده است.

ادامه خبر ...

دیدار متقی با سفیر عربستان سعودی؛ یکی از بحث‌ها مذاکرات طالبان با پاکستان بوده است

دیدار امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان با فیصل طلق البقمی، سفیر عربستان سعودی در افغانستان

وزیر خارجۀ حکومت طالبان در دیدار با سفیر عربستان سعودی در بارۀ مذاکرات صلح با پاکستان گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجۀ طالبان با روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای گفته که امیرخان متقی، فیصل طلق البقمی، سفیر عربستان سعودی در افغانستان را در جریان مذاکرات برگزار شده در چین قرار داده است.

طبق این بیانیه، متقی ابراز امیدواری کرده که مسائل جزئی و مشکلات تخنیکی مانع پیشرفت مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان نشود.

مذاکرات غیررسمی صلح میان نمایندگان طالبان و پاکستان از ۱ تا ۷ اپریل با میانجیگری پکن در ارومچی چین برگزار شد.

ادامه خبر ...

پیش‌بینی‌ها از ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در ۲۱ ولایت افغانستان

سیلاب‌های اخیر در افغانستان

بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۲۱ ولایت افغانستان روز پنج‌شنبه گواه باران‌های شدید و سیلاب‌ها خواهند بود.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار می‌رود ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، بغلان، میدان وردک، بدخشان، تخار، سمنگان، کندز، بلخ، سرپل، بامیان، غور و دایکندی گواه باران‌های شدید و سیلاب‌ها خواهند بود.

میزان باران‌ها ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس آمار ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، در نتیجۀ جاری شدن سیلاب‌ها و دیگر رویدادهای مرتبط با بارندگی‌ها از ۶ تا ۲۴ حمل دست کم ۱۷۷ نفر کشته و ۹ نفر دیگر مفقود شده اند.

ادامه خبر ...

نور احمد لکنوال نقش مهمی در پیروزی تیم  چینای سوپر کینگز ایفا کرد

نور احمد لکنوال، توپ‌انداز افغان

نور احمد لکنوال، توپ‌انداز افغان در دیدار دیروز لیگ برتر کریکت هند با نمایش درخشان خود نقش مهمی در پیروزی تیم چینای سوپر کینگز ایفا کرد.

او با ۲۱ دوش، سه ویکت به دست آورد.

در نتیجه، تیم چینای سوپر کینگز، تیم رقیب کلکته نایت رایدرز را با تفاوت ۳۲ دوش شکست داد و دومین پیروزی پیاپی خود را ثبت کرد.

چینای سوپر کینگز که پنج بار قهرمان شده است، با از دست دادن ۵ ویکت، ۱۹۲ دوش انجام داده بود.

سپس نور احمد با توپ‌اندازی چرخشی دست چپ خود، تیم کلکته را به ۱۶۰-۷ محدود کرد.

سه ویکت تیم کلکته به‌زودی سقوط کرد، اما تیم هنوز در رقابت بود تا زمانی که نور احمد وارد حمله شد.

نور احمد، آینکیا رهانی، کپیتان تیم کلکته را در ۲۸ دوش آوت کرد و همچنان کامیرون گرین، بازیکن استرالیایی را بدون کسب هیچ دوشی از میدان خارج ساخت، اما نتوانست در برابر رینکو سینگ هتریک کند.

رینکو نیز زیاد دوام نیاورد و با ۶ دوش کیچ شد که باعث شد کلکته به ۹۰-۶ سقوط کند.

سپس راومن پاول و رامدیپ سینگ تلاش کردند بازی را دوباره زنده کنند، اما نتوانستند به اندازه لازم سریع بازی کنند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: زنان بازگشتهٔ افغان از پاکستان و ایران به افغانستان، با خطر بیشتر فقر روبه‌رو ‌اند

افغانستان

ملل متحد گفته است که زنان بازگشتهٔ افغان از پاکستان و ایران به افغانستان، با خطر بیشتر فقر، سوء استفاده و روی آوردن به استراتیژی‌های زیان‌بار برای کنار آمدن با شرایط روبه‌رو ‌اند.

بخش زنان ملل متحد برای افغانستان امروز در شبکۀ ایکس نوشت که در یک مطالعه دربارهٔ ادغام اقتصادی زنان بازگشتهٔ افغان به کشورشان، موانع ساختاری در برابر مشارکت اقتصادی آنان را شناسایی کرده است.

در ادامه آمده است، این گزارش پیشنهادهای عملی را برای تقویت جذب اقتصادی زنان بازگشته در اقتصاد افغانستان و همچنین تحکیم همبستگی اجتماعی با جوامع میزبان ارائه می‌دهد.

به گفتۀ بخش زنان ملل متحد برای افغانستان، در حالی که نیازهای فوری بشردوستانه باید همچنان برآورده شوند، به همان اندازه مهم است که در راه‌حل‌های درازمدت نیز سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

این در حالی است که سازمان عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۲۴ حمل با نشر گزارشی گفت، که بیشتر افغان‌های برگشت‌کننده از ایران و پاکستان نه خانه و درآمد دارند و نه هم دسترسی به خدمات اولیه.

این سازمان افزوده که با توجه به شرایط شکنندۀ افغانستان، در این میان زنان و کودکان با بیشترین خطرات روبه‌رو هستند.

ادامه خبر ...

هند ۱۳ تُن واکسین بیماری سل و مواد مرتبط آن را به افغانستان کمک کرده است

هند ۱۳ تُن واکسین بیماری سل و مواد مرتبط آن را به افغانستان کمک کرده است.

راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این کمک‌ها با هدف تقویت برنامه واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری سل انجام شده است.

وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز اعلام کرده که این محموله شامل یک میلیون دوز واکسین تیتانوس و ۹.۸ میلیون دوز واکسن توبرکلوز را شامل می‌شود.

پیش از این هم هند کمک‌های صحی به افغانستان داشته است.

ادامه خبر ...

طالبان به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های سازمان ملل درمورد مقام‌های‌شان را «ناعادلانه» خواند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، این اقدام را «ناعادلانه» و نقض حقوق مردم افغانستان خواند.

او روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون ملی گفت که تحریم‌ها از آغاز تاکنون بی‌اثر بوده و تنها مردم را متأثر می‌سازد.

مجاهد تأکید کرد که طالبان خواهان تفاهم با جامعه جهانی هستند و انتظار دارند سازمان ملل به‌جای فشار سیاسی، برای نزدیک‌تر شدن افغانستان و جهان تلاش کند.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه اطلاعات مربوط به چهار مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها به‌روزرسانی کرد. این اقدام شامل محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایت‌الله بدری می‌شود.

به گفته سازمان ملل، این تغییرات تحریم‌های تازه نیست، بلکه برای تکمیل و دقیق‌تر شدن اطلاعات هویتی این افراد انجام شده و در چارچوب قطعنامه ۱۹۸۸ صورت گرفته است.

ادامه خبر ...

هزاران تن از باشندگان هرات در مراسم خاکسپاری قربانیان حملۀ اخیر در این ولایت اشتراک کردند

آرشیف

شماری از باشندگان ولایت هرات امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) پس از راهپیمایی اعتراضی در پیوند به حملۀ مسلحانه به غیرنظامیان در این ولایت ، در مراسم خاکسپاری قربانیان اشتراک کردند.

به گزارش طلوع نیوز ، هزاران تن با حمل پیکرهای قربانیان، برضد هراس افگنان و مهاجمان شعار دادند.

آنها از حکومت طالبان خواستند که عاملان این رویداد مرگبار را شناسایی و به کیفر برساند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که در تیراندازی روز جمعۀ گذشته به غیرنظامیان در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای دهمیری ولسوالی انجیل هرات دستکم یازده تن کشته و یازده تن دیگر زخمی شدند.

مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG