لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۲۸ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۱۲

افغانستان

حدود ۸ هزار دانش‌آموز در ولایت کنر، به دلیل حملات پاکستان از آموزش محروم شده‌اند

یک خانۀ تخریب شده در اثر حملات پاکستان در کنر(آرشیف)

حدود ۸ هزار دانش‌آموز در قریه برېکوت ولایت کنر، در نزدیک خط فرضی دیورند، به دلیل حملات پاکستان از آموزش محروم شده‌اند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، باشندگان این منطقه سرحدی پس از آن بیجا شدند که در آنجا یک لیسه در نتیجه حملات پاکستان تخریب شد و خانه‌های اطراف نیز آسیب دیدند.

فرانسپرس افزوده که در مجموع ۱۲ هزار دانش‌آموز در اثر این جنگ متأثر شده و یا بیجا شده‌اند.

براساس سازمان ملل متحد، به شمول برېکوت، ۲۲ مکتب در کنر به بازسازی جدی نیاز دارند.

موج تازه درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان که در ۲۶ فبروری آغاز شد؛ هرچند پس از آتش‌بس در ایام عید رمضان و گفت‌وگوهای هفت‌روزه دو طرف در چین تا حدی کاهش یافته، اما به طور کامل متوقف نشده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یک عسکر آسترالیایی متهم به جنایات جنگی در افغانستان، به قید ضمانت آزاد شد

شماری از عساکر آسترالیایی در جریان ماموریت در افغانستان(آرشیف)

یک محکمۀ استرالیا یک عسکر برجسته این کشور را که به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم است، به قید ضمانت آزاد کرد، اما محدودیت‌های سفر بر او همچنان پابرجاست.

بن رابیرتس سمیت ۴۷ ساله، در هفته گذشته به اتهام پنج مورد جنایت جنگی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی در افغانستان، توسط پولیس دستگیر شده بود.

او متهم است که در جریان مأموریت خود در افغانستان، ۵ فردملکی افغان را به قتل رسانده و در صورت اثبات جرایم، هر یک از این قتل‌ها می‌تواند مجازات حبس ابد را در پی داشته باشد.

اسمیت بارها اتهامات وارده بر اورا رد کرده است.

استرالیا پس از آن تحقیقات از شماری از عساکر متهم در افغانستان را آغاز کرد که در سال ۲۰۱۸ گزارش‌ها و مقالاتی در رسانه‌ها در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان توسط عساکر استرالیایی، منتشر شد.

ادامه خبر ...

نمایندگان پاکستان و اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره وضعیت امنیتی منطقه گفت‌وگو کردند

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از دیدار با ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و گفت‌وگو درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه خبر داده است.

محمد صادق خان روز پنج‌شنبه، ۲۷ حمل با نشر پستی در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار دو طرف روی موضوعاتی چون تروریسم، تهدیدهای مرتبط، تجارت و اتصال منطقه‌ای بحث کرده‌اند.

او افزوده است که در این گفت‌وگو بر اهمیت هماهنگی و تعامل مشترک نیز تأکید شده است.

این درحالی است که در پی تنش‌های شش ماه گذشته بین طالبان و پاکستان مرزها مسدود شدند و تجارت میان دو کشور نیز مختل شده است.

درگیری‌های اخیر از ماه فبروری آغاز شد و اما این تنش‌ها با میانجگیری چین تا حدی کاهش یافته شده است.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان شدند

ریچارد بنیت

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده‌اند که«اصولنامه جزایی محاکم» طالبان می‌تواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.

این کارشناسان در نامه‌ای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواسته‌اند این اصولنامه را لغو کنند.

در این نامه ریچارد بنیت روز پنجشنبه ۲۷ حمل آن در صفحه ایکس خود منتشر کرده، خطاب به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نوشته شده آمده که این فرمان با معیارهای حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد و ممکن است حق دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه را نقض کند.

به گفته این کارشناسان، نبود شفافیت، تعریف مبهم جرایم و اجازه برخی مجازات‌های بدنی از جمله نگرانی‌های جدی است.

آنان همچنین نسبت به افزایش مجازات اعدام و تأثیر این فرمان بر زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر هشدار داده‌اند.

طالبان تاکنون به این درخواست واکنشی نشان نداده‌اند.

اما پیشتر وزارت عدلیۀ طالبان گفته بود که در اسناد تقنینی حکومت شان؛ هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد.

ادامه خبر ...

افزایش پروازها و درآمد آن از حریم هوایی افغانستان

ردیابی پروازهایی که از طریق حریم هوایی افغانستان انجام می‌شود. (تصویر آرشیف)

بر اساس برآوردهای انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، از زمان آغاز جنگ بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل درآمد حکومت طالبان از حریم هوایی افغانستان به گونۀ قابل توجهی افزایش یافته است.

طبق گزارش ویب‌سایت سوئیسی (SWI) اکنون حدود ۲۰۰۰ طیاره هر هفته از آسمان افغانستان عبور می‌کنند که پنج برابر بیشتر از یک سال پیش است.

گزارش می‌افزاید، حکومت طالبان برای هر طیاره‌ای که از حریم هوایی افغانستان عبور می‌کند، ۷۰۰ دالر هزینۀ حریم هوایی دریافت می‌کند که حدود ۱.۴ میلیون دالر در هفته و بیش از ۷۰ میلیون دالر در سال درآمد دارد.

ادامه خبر ...

نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از کاهش اعطای پناهندگی به زنان و دختران افغان از سوی بریتانیا

زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

عفو بین‌الملل و گروه اقدام جنسیتی برای صلح و امنیت (GAPS) از بریتانیا خواسته‌اند تا به سیاست‌های پناهندگی که به گفتۀ آنها به گونۀ فزاینده‌ای زنان و دختران افغان را از دسترسی به پناهندگی محروم می‌کند، پایان دهد.

در این گزارش مشترک که در ۱۶ اپریل منتشر شد، آمده است که میزان پذیرش پناهجویان افغان در بریتانیا از ۹۶ درصد به ۳۴ درصد به شدت کاهش یافته است و صدها زن تنها در سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگی‌شان رد شده است.

در این گزارش آمده است که این کاهش در زمانی رخ می‌دهد که زنان افغان با برخی از شدیدترین محدودیت‌های جنسیتی در جهان روبه‌رو هستند و حقوق آنها برای تحصیل، کار و آزادی رفت و آمد در افغانستان به شدت محدود شده است.

در این گزارش آمده است که سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی بریتانیا عملاً در را به روی کسانی که بیشترین نیاز را به امنیت دارند، به ویژه زنان و دختران آسیب‌پذیر، می‌بندد.

ادامه خبر ...

رویترز: واردات مواد سوخت روسیه و بلاروس به افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافته

یکی از قطارهای انتقال تیل روسیه

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به دلیل کاهش عرضه از شرق‌میانه، واردات مواد سوخت خود از روسیه و بلاروس را به گونۀ قابل توجهی افزایش داده‌اند.

به گفتۀ منابع تجاری، صادرات تیل به افغانستان و منطقۀ آسیای مرکزی در سه ماه اول سال جاری (جنوری تا مارچ) بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که بیشتر آن از طریق راه آهن انجام شده است.

بر اساس این گزارش، کل واردات در این دوره به حدود ۳.۳۴۷ میلیون تن رسیده است که به گونۀ قابل توجهی بیشتر از دورۀ قبل است.

در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد افغانستان بیشترین واردات را داشته است، زیرا واردات آن از روسیه و بلاروس در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده و به حدود ۵۳۰ هزار تن رسیده است.

ادامه خبر ...

دیدار متقی با سفیر عربستان سعودی؛ یکی از بحث‌ها مذاکرات طالبان با پاکستان بوده است

دیدار امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان با فیصل طلق البقمی، سفیر عربستان سعودی در افغانستان

وزیر خارجۀ حکومت طالبان در دیدار با سفیر عربستان سعودی در بارۀ مذاکرات صلح با پاکستان گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجۀ طالبان با روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای گفته که امیرخان متقی، فیصل طلق البقمی، سفیر عربستان سعودی در افغانستان را در جریان مذاکرات برگزار شده در چین قرار داده است.

طبق این بیانیه، متقی ابراز امیدواری کرده که مسائل جزئی و مشکلات تخنیکی مانع پیشرفت مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان نشود.

مذاکرات غیررسمی صلح میان نمایندگان طالبان و پاکستان از ۱ تا ۷ اپریل با میانجیگری پکن در ارومچی چین برگزار شد.

ادامه خبر ...

پیش‌بینی‌ها از ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در ۲۱ ولایت افغانستان

سیلاب‌های اخیر در افغانستان

بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۲۱ ولایت افغانستان روز پنج‌شنبه گواه باران‌های شدید و سیلاب‌ها خواهند بود.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار می‌رود ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، بغلان، میدان وردک، بدخشان، تخار، سمنگان، کندز، بلخ، سرپل، بامیان، غور و دایکندی گواه باران‌های شدید و سیلاب‌ها خواهند بود.

میزان باران‌ها ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس آمار ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، در نتیجۀ جاری شدن سیلاب‌ها و دیگر رویدادهای مرتبط با بارندگی‌ها از ۶ تا ۲۴ حمل دست کم ۱۷۷ نفر کشته و ۹ نفر دیگر مفقود شده اند.

ادامه خبر ...

نور احمد لکنوال نقش مهمی در پیروزی تیم  چینای سوپر کینگز ایفا کرد

نور احمد لکنوال، توپ‌انداز افغان

نور احمد لکنوال، توپ‌انداز افغان در دیدار دیروز لیگ برتر کریکت هند با نمایش درخشان خود نقش مهمی در پیروزی تیم چینای سوپر کینگز ایفا کرد.

او با ۲۱ دوش، سه ویکت به دست آورد.

در نتیجه، تیم چینای سوپر کینگز، تیم رقیب کلکته نایت رایدرز را با تفاوت ۳۲ دوش شکست داد و دومین پیروزی پیاپی خود را ثبت کرد.

چینای سوپر کینگز که پنج بار قهرمان شده است، با از دست دادن ۵ ویکت، ۱۹۲ دوش انجام داده بود.

سپس نور احمد با توپ‌اندازی چرخشی دست چپ خود، تیم کلکته را به ۱۶۰-۷ محدود کرد.

سه ویکت تیم کلکته به‌زودی سقوط کرد، اما تیم هنوز در رقابت بود تا زمانی که نور احمد وارد حمله شد.

نور احمد، آینکیا رهانی، کپیتان تیم کلکته را در ۲۸ دوش آوت کرد و همچنان کامیرون گرین، بازیکن استرالیایی را بدون کسب هیچ دوشی از میدان خارج ساخت، اما نتوانست در برابر رینکو سینگ هتریک کند.

رینکو نیز زیاد دوام نیاورد و با ۶ دوش کیچ شد که باعث شد کلکته به ۹۰-۶ سقوط کند.

سپس راومن پاول و رامدیپ سینگ تلاش کردند بازی را دوباره زنده کنند، اما نتوانستند به اندازه لازم سریع بازی کنند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG