بازداشت ۲۱ تن در بغلان؛ آله‌های موسیقی و الکل ضبط شد

افغانستان - آله‌های موسیقی و الکل ضبط شده از سوی طالبان در ولایت بغلان

قوماندانی امنیه‌ حکومت طالبان در ولایت بغلان گفته است که ۲۱ نفر به اتهام نواختن آله‌های موسیقی و استفاده از مشروبات الکلی بازداشت شده‌اند.

این قوماندانی به روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور در شبکه ایکس نوشت که از نزد این افراد چند آله‌ موسیقی به دست آمده است.

در ادامه گفته شده است که آله‌های موسیقی شامل دمبوره، غیچک، طبله و هارمونیه می‌شود.

به گفتۀ قوماندانی امنیه‌ حکومت طالبان در ولایت بغلان، از نزد افراد بازداشت شده ۱۳ بوتل شراب هم کشف و ضبط شده است.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، موسیقی منع و در چند مورد آله‌های موسیقی به آتش کشیده شده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

درخواست لبنان برای تمدید حضور نیروهای حافظ صلح

لبنان - نیروهای حافظ صلح ملل متحد

مقام‌های ملل متحد اعلام کردند که لبنان می‌خواهد نیروهای حافظ صلح این سازمان پس از پایان مأموریت فعلی‌شان، در سال آینده نیز در لبنان بمانند.

ژان-پیر لاکروا، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور عملیات حفظ صلح روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور گفت که شورای امنیت ملل متحد خواستار بررسی همه گزینه‌ها شده و قرار است نتیجه این بررسی تا اول جون ارائه شود.

نیروهای حافظ صلح نیروی موقت سازمان ملل در لبنان به‌دلیل کلاه‌های آبی‌رنگ‌شان اغلب «کلاه‌آبی‌ها» نامیده می‌شوند.

این نیروها از سال ۱۹۷۸ تاکنون بر منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان نظارت داشته‌اند.

کمک ۱۷۵ هزار یورویی اتحادیه اروپا برای سیلاب‌زدگان افغانستان

افغانستان - سیلاب‌ها به مردم تلفات و خسارات وارد کرده است.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمک‌رسانی به افرادی که بیشترین زیان را در نتیجۀ سیلاب‌های اخیر در افغانستان متحمل شده‌اند، ۱۷۵ هزار یورو معادل بیش از ۱۳ میلیون افغانی فراهم می‌کند.

این اتحادیه به روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور در بیانیه‌ای نوشت که با استفاده از این بودجه حدود دوازده هزار تن در ولایت‌های بادغیس، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، لوگر و ارزگان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

این کمک پس از آن اعلام شد که بخش‌های مختلف افغانستان اخیراً شاهد بارندگی و سیلاب بوده است.

اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده است که شمار جان باختگان حوادث طبیعی بشمول سیلاب‌ها به ۲۱۴ تن رسیده است.

دونالد ترمپ دستور نابودی قایق‌های ماین‌گذار ایران در تنگه هرمز را داد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور اعلام کرد به نیروهای نظامی این کشور دستور داده تا تمامی قایق‌های ماین‌گذار ایران در تنگه هرمز را هدف قرار دهند و نابود کنند.

او در پیامی در شبکۀ تروت سوشیال، نوشت: «من به نیروی بحری ایالات متحده دستور داده‌ام هر قایقی را که در حال ماین‌گذاری در آب‌های تنگه هرمز است، هدف قرار داده و نابود کند. هیچ‌گونه تردیدی نباید وجود داشته باشد.»

رئیس جمهور ترمپ همچنان گفت که ایالات متحده در حال پاکسازی این آبراه است: «ماین‌روب‌های ما همین حالا در حال پاکسازی تنگه هستند. بدین‌وسیله دستور می‌دهم این فعالیت ادامه یابد، اما در سطحی سه برابر!»

پیش از این روزنامه واشنگتن پست مدعی شده بود که وزارت دفاع ایالات متحده برآورد کرده که پاک‌سازی کامل تنگه هرمز از ماین‌های کارگذاشته‌شده توسط ایران ممکن است شش ماه طول بکشد.

اما وزارت دفاع ایالات متحده ساعتی پیش این گزارش را «گزینشی و نادرست» خواند.

از  احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده شده است

آرشیف

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از  احتمال بارش باران و سرازیرشدن سیلاب‌‌  در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، تخار، جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا امروز پنج‌شنبه ( ۳ ثور) و فردا جمعه شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود.

میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

در همین حال ، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از محمد صادق رصاص، سخنگوی والی طالبان در غور در ایکس نوشته است که روز گذشته در اثر باران شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ در قریه جه ولسوالی‌ مرغاب این ولایت، نزدیک به ۱۰۰ خانۀ مسکونی به گونه کلی و جزئی و هم‌چنان ده‌ها جریب زمین زراعتی تخریب شده است.

ترمپ: در مورد آتش‌بس، مذاکرات و پایان یافتن جنگ شتابی در کار نیست

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که پس از متوقف شدن مذاکرات در ۲۳حمل، هیچ «فشار زمانی» دربارهٔ آتش‌بس یا توافق بر سر تاریخ تازه برای گفت‌وگوها با ایران وجود ندارد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکۀ فاکس نیوز، یک روز پس از تمدید نامحدود آتش‌بس با ایران، تأیید کرد که گزارش‌های منتشر شده دربارهٔ «فرصت ۳ تا ۵ روزه» برای این تمدید، «نادرست» بوده است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین دربارهٔ کشتی‌هایی که روز چهارشنبه (۲ ثور ) در تنگۀ هرمز هدف شلیک قرار گرفته یا توسط ایران توقیف شدند، اظهار نظر کرد.

ترمپ گفت: «آن‌ها کشتی‌ های ایالات متحده نبودند» و افزود که اوضاع را زیر نظر خواهد داشت.

رئیس جمهور دونالد ترمپ در مورد زمان پایان یافتن جنگ گفت که «چارچوب زمانی» مشخصی وجود ندارد و شتابی در کار نیست.

پیش از این ، او روز گذشته به روزنامه نیویورک پست گفت که ممکن است دور دوم مذاکرات با ایران روز جمعه در پاکستان انجام شود.

یوناما در روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شد

آرشیف

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان ،یوناما، خواهان لغو ممنوعیت‌ آموزش دختران در این کشور شده است.

یوناما این خواست را به مناسبت روز جهانی «دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات» امروز پنجشنبه ( سوم ثور ، ۲۳ اپریل) مطرح کرده است.

این ادارۀ ملل متحد گفته ، چهارونیم سال است که یک نسل از دختران افغان از مکتب بازمانده‌اند.

به گفتۀ یوناما، آموزش، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلید دسترسی به کار، نوآوری و آینده‌ای باثبات برای افغانستان است.

روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات همه ساله در ۲۳ اپریل تجلیل می شود.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، مکاتب را به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور مسدود کردند و سپس زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون نیز تا امر ثانی منع کردند.

افزایش ۴ درصدی بهای نفت در پی ابهام درباره آتش‌بس ایران و امریکا

پمپ ویژۀ استخراج نفت خام در کالیفرنیا (آرشیف)

با ادامه ابهام‌ دربارۀ سرنوشت آتش‌بس میان ایران و امریکا، قیمت نفت در بازار های جهانی صبح امروز پنج‌شنبه (سوم ثور) حدود چهار درصد افزایش یافت.

بر اساس داده‌های بازار، قرارداد نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت امریکا با افزایش ۴.۰۶ درصدی به ۹۶ دالر و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین نفت برنت دریای شمال، شاخص جهانی قیمت نفت، با افزایش ۳.۶۲ درصدی به ۱۰۵ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه صعود کرد.

اما قیمت‌ها دقایقی بعد اندکی کاهش یافت.

در رویداد های جداگانه در بدخشان پنج تن جان باختند

حادثه ترافیکی در راه کابل – لوگر در ۱۳ می ۲۰۱۸

مقام های طالبان از جان باختن پنج تن در رویداد های جداگانه در ولایت بدخشان خبر می دهند.

قوماندانی امنیۀ طالبان در بدخشان در اعلامیه ای گفته است که بر اثر واژگون شدن یک موتر نوع فلانکوچ در مسیر ولسوالی ارغنج‌خواه و شهر فیض‌آباد ، روز چهارشنبه ( ۲ثور) یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند.

این قوماندانی همچنان گفته است که در یک حادثۀ ترافیکی دیگر در مسیر ولسوالی شهر بزرگ بدخشان دو نفر جان باختند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

بی احتیاطی و تیزرانی رانندگان ، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ رویداد های ترافیکی در افغانستان دانسته می شود.

فرماندهی امنیۀ طالبان در بدخشان همچنان گفته است که دو تن روز گذشته در ولسوالی جرم این ولایت هنگام آب‌بازی غرق شدند و جان باختند.

نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در سفر به کابل نگرانی این اتحادیه را در مورد محدودیت ها بر زنان بار دیگر ابراز کرده است

ژیل برتران ، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان

ژیل برتران ، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در سفر به کابل نگرانی جدی این اتحادیه را نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در این کشور از جمله در زمینۀ دسترسی به آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی، تکرار کرده است.

نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان در اعلامیه ای گفته است که این محدودیت‌ها نقض جدی معیارهای بین‌المللی حقوق‌‌بشر و تعهدات بین‌المللی افغانستان به شمار می‌روند و پیامدهای درازمدت و ویرانگری برای جامعه و اقتصاد این کشور دارد.

با وصف درخواست های مکرر برای لغو محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ، طالبان پالیسی های خود نسبت به زنان را تغییر نداده و ادعا می کنند که حقوق همه در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

در اعلامیه آمده است که آقای برتران در جریان سفر پنج روزه به کابل که روز سه‌شنبه (اول ثور) به پایان رسید با مقام های طالبان ، اعضای جامعۀ دیپلماتیک ، نمایندگان سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی گفت‌وگو کرده است.

بر اساس اعلامیه ، در گفت‌وگو‌هایی این مقام اتحادیۀ اروپا ، وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان جایگاه برجسته‌ای داشت.

