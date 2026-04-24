افغانستان
ترمپ: از برنامۀ انتقال پناهجویان افغان از قطر به کانگو خبر ندارم
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که از برنامۀ انتقال ۱۱۰۰ افغان از قطر به کانگو خبر ندارد.
ترمپ پنجشنبه شب، ۳ ثور در قصر سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که در این باره اطلاع ندارد، اما این موضوع را دنبال خواهد کرد.
این درحالیست که نویارک تایمز هفتۀ گذشته گزارش داد که امریکا برنامه دارد تا ۱۱۰۰ افغان از جمله ۴۰۰ کودک را از یک کمپ نظامی در قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو منتقل کند.
پناهجویان افغان مستقر در کمپ "سیلیه" هم که از چند سال به این سو در این کمپ در انتظار رفتن به امریکا بسر میبرند، پیش از این بارها در گفتوگو با رادیو آزادی از سرنوشت نامعلومشان نگرانی کرده اند.
بازداشت ۲۱ تن در بغلان؛ آلههای موسیقی و الکل ضبط شد
قوماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان گفته است که ۲۱ نفر به اتهام نواختن آلههای موسیقی و استفاده از مشروبات الکلی بازداشت شدهاند.
این قوماندانی به روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور در شبکه ایکس نوشت که از نزد این افراد چند آله موسیقی به دست آمده است.
در ادامه گفته شده است که آلههای موسیقی شامل دمبوره، غیچک، طبله و هارمونیه میشود.
به گفتۀ قوماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان، از نزد افراد بازداشت شده ۱۳ بوتل شراب هم کشف و ضبط شده است.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، موسیقی منع و در چند مورد آلههای موسیقی به آتش کشیده شده است.
کمک ۱۷۵ هزار یورویی اتحادیه اروپا برای سیلابزدگان افغانستان
اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمکرسانی به افرادی که بیشترین زیان را در نتیجۀ سیلابهای اخیر در افغانستان متحمل شدهاند، ۱۷۵ هزار یورو معادل بیش از ۱۳ میلیون افغانی فراهم میکند.
این اتحادیه به روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور در بیانیهای نوشت که با استفاده از این بودجه حدود دوازده هزار تن در ولایتهای بادغیس، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، لوگر و ارزگان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
این کمک پس از آن اعلام شد که بخشهای مختلف افغانستان اخیراً شاهد بارندگی و سیلاب بوده است.
اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده است که شمار جان باختگان حوادث طبیعی بشمول سیلابها به ۲۱۴ تن رسیده است.
از احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارش باران و سرازیرشدن سیلاب در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده است.
پیشبینی این ریاست نشان می دهد که ولایتهای نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، تخار، جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا امروز پنجشنبه ( ۳ ثور) و فردا جمعه شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود.
میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایتها بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
در همین حال ، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از محمد صادق رصاص، سخنگوی والی طالبان در غور در ایکس نوشته است که روز گذشته در اثر باران شدید و سرازیر شدن سیلاب در قریه جه ولسوالی مرغاب این ولایت، نزدیک به ۱۰۰ خانۀ مسکونی به گونه کلی و جزئی و همچنان دهها جریب زمین زراعتی تخریب شده است.
یوناما در روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شد
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان ،یوناما، خواهان لغو ممنوعیت آموزش دختران در این کشور شده است.
یوناما این خواست را به مناسبت روز جهانی «دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات» امروز پنجشنبه ( سوم ثور ، ۲۳ اپریل) مطرح کرده است.
این ادارۀ ملل متحد گفته ، چهارونیم سال است که یک نسل از دختران افغان از مکتب بازماندهاند.
به گفتۀ یوناما، آموزش، بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلید دسترسی به کار، نوآوری و آیندهای باثبات برای افغانستان است.
روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات همه ساله در ۲۳ اپریل تجلیل می شود.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، مکاتب را به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور مسدود کردند و سپس زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون نیز تا امر ثانی منع کردند.
در رویداد های جداگانه در بدخشان پنج تن جان باختند
مقام های طالبان از جان باختن پنج تن در رویداد های جداگانه در ولایت بدخشان خبر می دهند.
قوماندانی امنیۀ طالبان در بدخشان در اعلامیه ای گفته است که بر اثر واژگون شدن یک موتر نوع فلانکوچ در مسیر ولسوالی ارغنجخواه و شهر فیضآباد ، روز چهارشنبه ( ۲ثور) یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند.
این قوماندانی همچنان گفته است که در یک حادثۀ ترافیکی دیگر در مسیر ولسوالی شهر بزرگ بدخشان دو نفر جان باختند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
بی احتیاطی و تیزرانی رانندگان ، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ رویداد های ترافیکی در افغانستان دانسته می شود.
فرماندهی امنیۀ طالبان در بدخشان همچنان گفته است که دو تن روز گذشته در ولسوالی جرم این ولایت هنگام آببازی غرق شدند و جان باختند.
نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در سفر به کابل نگرانی این اتحادیه را در مورد محدودیت ها بر زنان بار دیگر ابراز کرده است
ژیل برتران ، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در سفر به کابل نگرانی جدی این اتحادیه را نسبت به محدودیتهای اعمال شده بر زنان و دختران در این کشور از جمله در زمینۀ دسترسی به آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی، تکرار کرده است.
نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان در اعلامیه ای گفته است که این محدودیتها نقض جدی معیارهای بینالمللی حقوقبشر و تعهدات بینالمللی افغانستان به شمار میروند و پیامدهای درازمدت و ویرانگری برای جامعه و اقتصاد این کشور دارد.
با وصف درخواست های مکرر برای لغو محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ، طالبان پالیسی های خود نسبت به زنان را تغییر نداده و ادعا می کنند که حقوق همه در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.
در اعلامیه آمده است که آقای برتران در جریان سفر پنج روزه به کابل که روز سهشنبه (اول ثور) به پایان رسید با مقام های طالبان ، اعضای جامعۀ دیپلماتیک ، نمایندگان سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی گفتوگو کرده است.
بر اساس اعلامیه ، در گفتوگوهایی این مقام اتحادیۀ اروپا ، وضعیت حقوقبشر در افغانستان جایگاه برجستهای داشت.
یک افغان در بریتانیا بر اساس قانون جدید مهاجرت مجرم شناخته شد
محکمه ای در بریتانیا یک مهاجر افغان را بر اساس قانون جدید مهاجرت و پناهندگی مجرم شناخت.
به گزارش رسانههای بریتانیایی از جمله بیبیسی و تلگراف ، این افغان ۳۲ ساله به نام تاجیک محمد در هفده جنوری در شرایط نامساعد جوی، یک قایق رابری حامل پناهجویان را از کانال مانش عبور میداد.
بر اساس گزارش ها ، تعداد سرنشینان قایق بیش از ظرفیت آن بود و این افغان به دلیل به مخاطره انداختن زندگی آنان مجرم شناخته شده است.
او روز سهشنبه (اول ثور) به تخطی از قانون اعتراف کرد.
محکمه مجازات این افغان را در ۱۰ جون اعلام خواهد کرد.
از احتمال باران شدید و سیل های ناگهانی در ۲۳ ولایت افغانستان هشدار داده شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران و جاری شدن سیل در ۲۳ ولایت افغانستان خبر داده است.
بر اساس پیشبینی این ریاست ، ولایت های نورستان ، کنر ، ننگرهار ، لغمان ، کاپیسا ، پنجشیر ، پروان ، بغلان ، سمنگان ، بدخشان ، قندوز ، تخار ، بلخ ، سرپل ، فاریاب ، غور ، بادغیس ، دایکندی ، بامیان ، غزنی ، میدان وردک ، لوگر و پکتیا روز پنجشنبه ( ۳ ثور ) شاهد باران شدید ، رعد وبرق و سیل های آنی خواهند بود.
مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
حوادث طبیعی اخیر از جمله باران و سیل در ولایت های مختلف افغانستان صد ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
در همین حال ، مقام های طالبان در بدخشان گفته اند که چهار تن از باشندگان ولسوالی کوفآب بر اثر برفکوچ جان باخته اند و اجساد آنان روز چهارشنبه (۲ ثور) از زیر برف بیرون کشیده شده است.
جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی های سنتی پنجشنبه در کابل آغاز می شود
انتظار می رود که جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی های سنتی روز پنجشنبه (سوم ثور) در کابل آغاز شود.
ادارۀ ورزش طالبان گفته است که این جشنواره با اشتراک بیش از ۱۶۰ ورزشکار از افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه آغاز می شود و تا ۵ ثور ادامه میابد.
کورش یک ورزش رزمی - باستانی است که ریشۀ آن به بیش از ۳۵۰۰ سال قبل در ازبکستان بر میگردد.
سامبو یک ورزش رزمی مدرن و ترکیبی از کشتی و جودو است.
طالبان از زمان حاکم شدن دوباره در افغانستان ، زنان را از ورزش در این کشور منع کرده و محدودیت هایی را در بعضی از رشته های ورزشی برای مردان نیز اعمال کرده اند.