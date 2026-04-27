دوشنبه ۷ ثور ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۰۱

افغانستان

یونیسف: تلاش‌ها برای ریشه‌کن‌سازی پولیو در افغانستان ادامه دارد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی، یازده میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان واکسین پولیو و سرخکان دریافت کرده‌اند.

چارلیس نزیوکی، سرپرست نمایندگی یونیسف در افغانستان، به مناسبت هفتهٔ جهانی معافیت، روز دوشنبه ۷ ثور در یک پیام ویدیویی بر ادامهٔ تلاش‌ها برای ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو یا فلج کودکان در این کشور تأکید کرد.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهان اند که بیماری پولیو هنوز هم در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون یک مورد مثبت پولیوی از نوع وحشی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند ثبت شده است.

از ۲۴ تا ۳۰ اپریل، هفتهٔ جهانی معافیت گرامی داشته می‌شود؛ هفته‌ای که از سوی سازمان جهانی صحت به‌منظور برجسته‌سازی اهمیت واکسین‌ها و نقش آن‌ها در نجات جان انسان‌ها نام‌گذاری شده است.

فرانسه: ۴۲ تُن کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان ارسال شد

وزارت خارجهٔ فرانسه از انتقال نزدیک به ۴۲ تُن کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان خبر داده است.

بر اساس اعلامیهٔ این وزارت که روز دوشنبه ۷ ثور در ویب‌سایت رسمی آن منتشر شده، این کمک‌ها با حمایت بنیاد ایرباس و از طریق پل هوایی بشردوستانهٔ اروپا تسهیل شده است.

در اعلامیه آمده است که این کمک‌های بشردوستانه شامل ۲۶۸۰ جعبه غذای درمانی آمادهٔ مصرف و یک تُن تجهیزات صحی می‌باشد.

گفته شده که این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد برای درمان ۳۲۰۰ کودک زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیهٔ حاد توزیع خواهد شد.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که در این میان، هفت‌ونیم میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در معرض سوءتغذیه قرار دارند.

حامد کرزی: حملات پاکستان بر افغانستان باید از سوی سازمان ملل بررسی شود

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان،

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، حملات اخیر پاکستان بر ولایت کنر و ولسوالی اسپین‌بولدک کندهار را به‌شدت محکوم کرده و از سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شده است.

یک منبع طالبان در کنر که بخاطر حساسیت موضوع نخوانسته نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در حملات روز دوشنبه پاکستان بر این ولایت، دست‌کم ۷ تن کشته و نزدیک به ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

پیش از این حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن حداقل ۴ تن و زخمی شدن حدود ۷۰ تن در این رویداد را تایید کرده بود.

پاکستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.

بر اساس ادعای حکومت طالبان، قربانیان این حملات غیرنظامیان هستند و در میان زخمی‌ها کودکان، زنان و محصلین پوهنتون سید جمال‌الدین افغانی در کنر شامل‌اند.

رادیو آزادی تا کنون به‌گونهٔ مستقل این ادعاها را تأیید کرده نتوانسته است.

آقای کرزی در پیامی که روز دوشنبه ۷ ثور در شبکه ایکس منتشر کرده، این حملات را بخشی از سیاست پاکستان برای تضعیف پایه‌های آموزش و پیشرفت در افغانستان دانسته و از جامعهٔ جهانی خواسته است در برابر این اقدامات واکنش نشان دهد.

او همچنان از سازمان ملل متحد خواسته است که این حملات را محکوم کرده و برای توقف فوری آن اقدام کند.

کار ساخت کارخانه سمنت یتیم‌تاق در ولایت جوزجان امروز دوشنبه آغاز شد

وزارت معادن و پترولیم طالبان می‌گوید که در این پروژه، ۷۷ شرکت ترکی با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دالر سهم دارند.

این پروژه در مدت ۲ سال تکمیل خواهد شد و ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار تُن سمنت را خواهد داشت.

پس از بسته‌شدن راه‌ها با پاکستان، مردم عام و شرکت‌های ساختمانی از بلند رفتن قیمت سمنت در افغانستان شکایت کرده‌اند.

در مراسم افتتاح کار این پروژه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، گفت که با توجه به بسته‌شدن راه‌ها و تحریم‌ها، تلاش می‌کنند صنعت و تولیدات داخلی را تقویت کنند.

براساس گزارش ها، در سالهای گذشته حکومت طالبان، قرارداد های اعمار برخی تاسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات زیادی هم در زمینۀ شفافیت عقد این قرار دادها وجود دارد.

یک نهاد ملل متحد: تا سال ۲۰۶۰ میلادی نیم از جمعیت افغانستان شهر نشین می شود

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که تا سال ۲۰۶۰، نیمی از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد.

این نهاد دوشنبه ۷ ثور در ایکس گفت که روند شهرنشینی در حال افزایش است و باید به فرصتی برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی تبدیل شود.

به گفته این سازمان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۲ میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری نیاز دارند و سیلاب‌های اخیر این نیاز را افزایش داده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد جنگ‌های طولانی و تغییرات اقلیمی از عوامل اصلی افزایش شهرنشینی و کمبود مسکن در افغانستان است.

پس از آرامش نسبی، درگیری‌های مرزی در اسپین بولدک آغاز شد

برخی رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داده‌اند که شب گذشته در ولسوالی سپین‌بولدک میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری رخ داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، درگیری زمانی آغاز شد که طرف پاکستانی در سپین‌بولدک تیراندازی کرده و یک کودک را کشته است.

در این گزارش‌ها به نقل از مقام‌های امنیتی طالبان ادعا شده که آنان در حملات تلافی‌جویانه، ۶ سرباز پاکستانی را کشته‌اند.

تا کنون منابع رسمی هر دو طرف در این مورد چیزی نگفته‌اند و رادیو آزادی نیز نمی تواند این ادعاها را به‌طور مستقل تأیید کند.

پس از آتش‌بس عید رمضان و سپس گفتگوها در چین، تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان تا حدی کاهش یافته، اما به‌طور کامل متوقف نشده است.

گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجۀ طالبان و عربستان

دیدار امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان با فیصل طلق البقمی سفیر عربستان سعودی در کابل

امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان با فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجۀ عربستان سعودی در بارۀ روابط دوجانبه تلفنی گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجۀ طالبان در ایکس روز یکشنبه (۶ ثور) نوشت که متقی از تلاش‌های عربستان سعودی برای ثبات در منطقه قدردانی کرده.

این وزارت همچنان نوشته است که وزیر خارجۀ عربستان ، ثبات در منطقه را برای همه مهم خوانده و بر گفت‌وگو و دیپلماسی برای پایان دادن به درگیری‌ها تأکید کرده است.

عربستان سعودی ، حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد ؛ اما از معدود کشورهای است که با این گروه روابط نزدیک دارد.

ریاض در ماه قوس سال گذشته از گفت‌وگو های نمایندگان طالبان و پاکستان میزبانی کرد.

راه اندازی رقابت های تکواندو با اشتراک ۷۰ ورزشکار در بلخ

هفدهمین دور رقابت های تکواندو تحت نام «جام گل‌سرخ» در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ روز یکشنبه (۷ثور) آغاز شد.

احمد بشیر رسا، رئیس فدراسیون تکواندوی بلخ گفته است که هدف از برگزاری این مسابقات، شناسایی و گزینش چهره‌های برتر برای رقابت‌های آینده است.

به گفتۀ او ، این رقابت ها با اشتراک ۷۰ ورزشکار از هفت ولایت برای سه روز ، راه اندازی شده است.

طالبان مدعی اند که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین «شهرک امید سبز» در کابل ملکیت دولتی است

شهر کابل (آرشیف)

طالبان می‌گویند که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین «شهرک امید سبز» در شهر کابل دولتی تثبیت شده است.

وزارت عدلیۀ طالبان در اعلامیه ای روز یک‌شنبه ( ۶ ثور ) گفت که این تصمیم از سوی محکمۀ اختصاصی این گروه پس از بررسی اسناد و مدارک اتخاذ شده است.

گفته می‌شود که مالک شهرک امید سبز در غرب شهر کابل حاجی نبی ، برادر محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است.

این اقدام در حالی روی دست گرفته می‌شود که بر اساس گزارش ها ، باشندگان یک شهرک دیگر موسوم به «عمر گلستان» در کابل به تصمیم طالبان مبنی بر دولتی اعلام کردن زمین های این شهرک و دستور تخلیۀ آن اعتراض کرده اند.

از احتمال باران شدید و سیل های ناگهانی در ۲۳ ولایت هشدار داده شده است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌ و سیل در ۲۳ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدان‌وردک، لوگر، کابل، ننگرهار، پکتیا، خوست، تخار و بدخشان دوشنبه (۷ ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های ناگهانی خواهند بود.

مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که طی حدود یک ماه گذشته در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان نزدیک به ۲۳۰ تن جان باخته‌اند و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

