سفارت جاپان در افغانستان از بورسیه های تحصیلی سال 2027 خبرداده
در اعلامیه ای که سفارت جاپان در افغانستان در اکس نشر کرده آمده که وزارت معارف، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنالوژی جاپان برای محصلان افغان که مایل اند در دورههای تحصیلات عالی در پوهنتونهای جاپان بهعنوان محصل پژوهشی اعم از محصل رسمی و غیر رسمی ادامه تحصیل دهند، بورسیه های تحصیلی فراهم می کند.
در اعلامیه گفته شده که سفارت جاپان در افغانستان و حکومت جاپان بهصورت مستقل مسئول تمامی مراحل بررسی و انتخاب متقاضیان میباشند.
در ادامه آمده که بنیاد آقاخان افغانستان در جمعآوری درخواستها و تسهیل روند امتحانات تحریری از سفارت جاپان حمایت خواهد کرد، اما هیچگونه مسئولیتی در قبال انتخاب نامزدان نخواهد داشت.
در اعلامیه افزوده شده که این بورسیه های تحصیلی رایگان بوده و بهطور کامل از سوی جاپان تمویل میشود.
هرچند شمار این بورسیهها مشخص نشده، اما از دانشجویان افغان خواسته شده تا پیش از ۲۵ می ثبتنام کنند.
جاپان در حالی این بورسیه ها را برای دختران و پسران در افغانستان اعلام کرده است که در افغانستان تحت کنترل طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده اند و دروازه پوهنتونها نیز به روی آنها بسته شده است. طالبان همچنان سفرهای طولانی برای زنان و دختران بدون محرم شرعی را نیز ممنوع کردهاست.
آی او ام: سیلابها در ننگرهار دو هزار خانواده را متأثر ساخته اند
سازمان بینالمللی مهاجرت آی او ام میگوید که سیلابهای ناگهانی اخیر که در نتیجه بارندگیهای شدید بهوجود آمدهاند، حدود ۲۰۰۰ خانواده را در ننگرهار متأثر ساختهاند.
این سیلابها به خانهها، منابع درآمد و زندگی مردم آسیب رساندهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت روز دوشنبه ۲۱ ثور در اعلامیهای در صفحه ایکس خود تنها گفته که این سازمان برای خانوادههای آسیبدیده کمکهایی فراهم کرده، اما روند ارزیابی نیازمندیها و رساندن کمکهای بیشتر ادامه خواهد یافت.
براساس خبرنامهای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان منتشر شده، روز دوشنبه نیز در شماری از ولایتها، بهدلیل بارندگی احتمال جاری شدن سیلاب پیشبینی شده است.
در اعلامیه آمده که این بارندگی ها در ولایتهای ننگرهار، بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان خواهد بود.
در اعلامیه گفته شده که میزان بارندگی در برخی ولایتها به ۱۰ میلیمتر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلیمتر خواهد بود.
یک عضو تیم کریکت زنان افغان در تبعید: به ما نیز اجازه داده شود که در رقابت های جهانی حضور داشته باشیم
اعضای تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید از شورای بینالمللی کریکت آی سی سی خواستهاند که مانند فیفا، به آنان نیز اجازه داده شود تا در رقابتهای جهانی به نمایندگی از افغانستان بازی کنند.
شفیقه خان، یکی از اعضای این تیم که اکنون در کانبرا، استرالیا زندگی میکند، به ایبیسی نیوز گفته که شورای بینالمللی کریکت باید مانند فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که به تیم فوتبال زنان افغانستان در خارج از کشور اجازه فعالیت داده، به تیم کریکت زنان افغانستان نیز اجازه دهد تا در مسابقات جهانی به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند.
او گفته که تصمیم فیفا به بسیاری از زنان افغان امید داده است که بدون توجه به اینکه در کجا زندگی میکنند، بتوانند از کشور خود نمایندگی کرده و اهداف و آرزوهایشان را دنبال کنند.
سال گذشته، شورای بینالمللی کریکت اعلام کرد که برای حمایت از تیم کریکت زنان افغانستان در خارج از کشور، یک صندوق مالی و یک گروه کاری ویژه ایجاد خواهد کرد.
براساس گزارش، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و ممنوعیت زنان از ورزش و برخی عرصههای دیگر اجتماعی، ادامه حضور تیم ملی کریکت مردان افغانستان در رقابتهای جهانی، بحثهایی را برانگیخته است.
قوانین آی سی سی ایجاب میکند که هر کشور عضو باید تیم ملی زنان نیز داشته باشد.
پیشبینی بارندگیهای شدید و جاریشدن سیلابهای آنی در چند ولایت افغانستان
انتظار میرود امروز دوشنبه، ۲۱ ماه ثور شماری از ولایتهای افغانستان شاهد بارندگیهای شدید و جاریشدن سیلابهای آنی احتمالی باشند.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان شنبه،۱۹ ثور در اعلامیهای گفته که، احتمال بارندگیهای شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد.
براساس اعلامیه، در برخی ولایتها میزان بارندگی حدود ۱۰ میلیمتر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
مسابقات قهرمانی آسیایمیانه «کافا ۲۰۲۶»؛ افغانستان سهشنبه به مصاف ترکمنستان میرود
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان به روز سهشنبه در برابر ترکمنستان به میدان میرود.
این نخستین بازی افغانستان در سلسلۀ مسابقات قهرمانی آسیایمیانه «کافا ۲۰۲۶» در تاجیکستان است.
در این مسابقات از ۱۲ تا ۱۷ ماه می افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قرغیزستان بازی میکنند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان بازداشت دو خبرنگار را تایید کرد
در پی انتشار خبر بازداشت دو خبرنگار در کابل از سوی طالبان، سازمان حمایت از رسانههای افغانستان خواهان توقف بازداشت خبرنگاران در این کشور شد.
این سازمان یکشنبه ۲۰ ماه ثور در بیانیهای گفت که بر اساس اطلاعات موثق، منصور نیازی خبرنگار و مجری طلوع نیوز پنج شنبه گذشته، ۱۷ ماه ثور، و عمر دانش خبرنگار دیگر این رسانه، ناوقت شنبه، ۱۹ ماه ثور در کابل بازداشت شدهاند.
یک منبع آگاه در حکومت طالبان یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد بازداشت منصور نیازی و عمران دانش معلومات ندارد.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان گفته است که تا کنون در مورد دلیل بازداشت این دو خبرنگار و مکان نگهداری شان معلومات در دست نیست.
واحد الله نژند در برابر حریف ارجنتاینیاش شکست خورد
واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم جرمنی، روز شنبه، ۱۹ ثور در مقابل لوریانو استاروپولی، حریف ارجنتاینیاش بازی را باخت و در روند اول ناکاوت شد.
نژند که بازی را با یک هیجان آغاز کرد، با ضربه که از سوی حریفش به او وارد شد نتوانست به رقابت ادامه دهد.
این مسابقۀای نژند و حریف ارجنتاینیاش در وزن ۷۷ کیلوگرام در کروشیا از سوی سازمان اف ان سی برگزار شده بود.
نژند که ۱۰ برد و ۲ باخت در کارنامۀ ورزشیاش داشت با شکست دیشب اش سومین باخت حرفهای اش را ثبت کرد.
در مقابل حریفش که ۱۳ برد و ۷ باخت در کارنامهاش داشت توانست چهادهمین بردش را به ثبت برساند.
هواداران واحد الله نژند در شبکه های اجتماعی نتیجه این مسابقه را غیرمنظره خوانده اند.
طلوع نیوز موضوع بازداشت دو خبرنگارش را تأیید کرد
رسانۀ خصوصی طلوع نیوز تأیید کرده است که دو نفر از خبرنگارانش توسط مقامهای طالبان در کابل دستگیر شدهاند.
این رسانه در بیانیهای در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که مقامهای طالبان گفتهاند که پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه، جزئیات بیشتری را با آنها در میان خواهند گذاشت.
طلوع نیوز نام خبرنگاران بازداشت شدهاش را عمران دانش و منصور نیازی اعلام کرد.
خبر بازداشت نیازی طی دو روز گذشته در رسانهها منتشر شده است.
در تاریخ ۳ می، روز جهانی آزادی مطبوعات، مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی خود را از افزایش سرکوب آزادی رسانهها در افغانستان و دستگیریهای گسترده خبرنگاران ابراز کرد.
این سازمان گفت که دست کم ۱۲۷ مورد تهدید علیه خبرنگاران و ۲۰ مورد دستگیری آنها در سال گذشته ثبت شده است که برخی از آنها به دلیل عدم اجرای یا نقض پالیسیهای رسانهای حکومت طالبان دستگیر شدهاند.
حامد کرزی: پاکستان برای مشروعیتبخشیدن به خط فرضی دیورند تلاش می کند
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان می گوید، فشارهای نظامی و اقتصادی از سوی پاکستان بر قریهها و جوامع نزدیک به خط دیورند افزایش یافته و بهنظر میرسد که هدف این فشارها آن باشد که مردم محلِ و منطقه برای حل مشکلات امنیتی و سایر مسائل، به نهادهای مربوط پاکستانی مراجعه کنند.
رئیس جمهور سابق کرزی روز شنبه(۱۹ ثور) در شبکه اکس همچنین نوشته که اخیراً در نتیجۀ این وضعیت، اسنادی موسوم به «توافقنامۀ صلح» میان شماری از بزرگان قبایل سوی خط دیورند امضا شد و وزارت امور خارجۀ پاکستان نیز این توافقنامه را بهگونه رسمی تأیید و از آن استقبال کرد.
به گفتۀ آقای کرزی، این تحولات، تلاشی از سوی پاکستان برای مشروعیتبخشیدن به خط فرضی دیورند و یک اقدام در برابر حاکمیت ملی افغانستان دانسته میشود، بناً به گفتۀ او لازم است تا مقامهای مسئول در مورد این تحولات، وضاحتهای روشن و قناعتبخش به مردم افغانستان ارائه کنند.