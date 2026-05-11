سفارت جاپان در افغانستان از بورسیه های تحصیلی سال 2027 خبرداده

اعضای تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید از شورای بین‌المللی کریکت آی سی سی خواسته‌اند که مانند فیفا، به آنان نیز اجازه داده شود تا در رقابت‌های جهانی به نمایندگی از افغانستان بازی کنند.

شفیقه خان، یکی از اعضای این تیم که اکنون در کانبرا، استرالیا زندگی می‌کند، به ای‌بی‌سی نیوز گفته که شورای بین‌المللی کریکت باید مانند فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که به تیم فوتبال زنان افغانستان در خارج از کشور اجازه فعالیت داده، به تیم کریکت زنان افغانستان نیز اجازه دهد تا در مسابقات جهانی به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند.

او گفته که تصمیم فیفا به بسیاری از زنان افغان امید داده است که بدون توجه به این‌که در کجا زندگی می‌کنند، بتوانند از کشور خود نمایندگی کرده و اهداف و آرزو‌های‌شان را دنبال کنند.

سال گذشته، شورای بین‌المللی کریکت اعلام کرد که برای حمایت از تیم کریکت زنان افغانستان در خارج از کشور، یک صندوق مالی و یک گروه کاری ویژه ایجاد خواهد کرد.

براساس گزارش، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و ممنوعیت زنان از ورزش و برخی عرصه‌های دیگر اجتماعی، ادامه حضور تیم ملی کریکت مردان افغانستان در رقابت‌های جهانی، بحث‌هایی را برانگیخته است.

قوانین آی سی سی ایجاب می‌کند که هر کشور عضو باید تیم ملی زنان نیز داشته باشد.