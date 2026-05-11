اعضای تیم ملی فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بلاروس موفق به کسب شش مدال شدند.

در این مسابقات که ورزشکاران از ده کشور شرکت کرده بودند، اعضای تیم ملی افغانستان توانستند موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۱ برنز شوند.

در این میان نور احمد سخی‌زاده، میرویس رفیع‌زاده، فواد شیرین‌سخن و جابر شیرین‌سخن موفق به کسب مدال طلا شدند و روح‌الله خیراندیش مدال نقره و حمیدالله کریمی مدال برنز این مسابقات را بدست آوردند.

این مسابقات از تاریخ ۶ می آغاز شده بود و در آن ۶ ورزشکار و ۱ مربی از افغانستان شرکت کرده بودند.

پاورلیفتینگ یک ورزش قدرتی رقابتی است که در آن ورزشکار تلاش می‌کند سنگین‌ترین وزنه ممکن را در سه حرکت نشست‌وبرخاست، پرس سینه و بلند کردن جابه‌جا کنند.