صفحه پشتو Azadi English
سه شنبه ۲۲ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۴۳

عفو بین‌الملل خواستاری رهایی فوری سه خبرنگار بازداشت شده از سوی طالبان شد

منصور نیازی و عمران دانش، دو تن از خبرنگاران طلوع نیوز که اخیراً در کابل بازداشت شدند
بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از بازداشت سه خبرنگاری که اخیراً موضوع بازداشت آنها رسانه‌ای شده، گفته که حکومت طالبان باید فوراً سرنوشت و محل نگهداری منصور نیازی، عمران دانش و جاوید نیازی را روشن سازد و آنان را رها کند.

عفو بین‌الملل روز دوشنبه در اعلامیه‌ای بازداشت این خبرنگاران را تداوم ایجاد ترس و انتقام‌جویی علیۀ خبرنگاران دانسته و گفته که ناپدید شدن اجباری افراد، نگرانی جدی را در بارۀ امنیت آنان از جمله خطر شکنجۀ آنان ایجاد می‌کند.

این درحالیست که تلویزیون خصوصی طلوع نیوز روز یک‌شنبه تأیید کرد که منصور نیازی و عمران دانش، دو تن از خبرنگاران این رسانه از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند.

جاوید نیازی، مسئول یک خبرگزاری محلی به نام "پیگرد" هم اخیراً از سوی طالبان بازداشت شده است.

حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این مدعی شده که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در "چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی" است.

درخشش ورزشکاران افغان در مسابقات جام جهانی پاورلفتینگ ۲۰۲۶ بلاروس

مسابقات پاورلفتینگ در کابل (تصویر آرشیف)
اعضای تیم ملی فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بلاروس موفق به کسب شش مدال شدند.

در این مسابقات که ورزشکاران از ده کشور شرکت کرده بودند، اعضای تیم ملی افغانستان توانستند موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۱ برنز شوند.

در این میان نور احمد سخی‌زاده، میرویس رفیع‌زاده، فواد شیرین‌سخن و جابر شیرین‌سخن موفق به کسب مدال طلا شدند و روح‌الله خیراندیش مدال نقره و حمیدالله کریمی مدال برنز این مسابقات را بدست آوردند.

این مسابقات از تاریخ ۶ می آغاز شده بود و در آن ۶ ورزشکار و ۱ مربی از افغانستان شرکت کرده بودند.

پاورلیفتینگ یک ورزش قدرتی رقابتی است که در آن ورزشکار تلاش می‌کند سنگین‌ترین وزنه ممکن را در سه حرکت نشست‌وبرخاست، پرس سینه و بلند کردن جابه‌جا کنند.

آی او ام: سیلاب‌ها در ننگرهار دو هزار خانواده را متأثر ساخته اند

تصویر آرشیف، سیلاب در ننگرهار
سازمان بین‌المللی مهاجرت آی او ام  می‌گوید که سیلاب‌های ناگهانی اخیر که در نتیجه بارندگی‌های شدید به‌وجود آمده‌اند، حدود ۲۰۰۰ خانواده را در ننگرهار متأثر ساخته‌اند.

این سیلاب‌ها به خانه‌ها، منابع درآمد و زندگی مردم آسیب رسانده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه ۲۱ ثور در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود تنها گفته که این سازمان برای خانواده‌های آسیب‌دیده کمک‌هایی فراهم کرده، اما روند ارزیابی نیازمندی‌ها و رساندن کمک‌های بیشتر ادامه خواهد یافت.

براساس خبرنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان منتشر شده، روز دوشنبه نیز در شماری از ولایت‌ها، به‌دلیل بارندگی‌ احتمال جاری شدن سیلاب پیش‌بینی شده است.

در اعلامیه آمده که این بارندگی ها در ولایت‌های ننگرهار، بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان خواهد بود.

در اعلامیه گفته شده که میزان بارندگی در برخی ولایت‌ها به ۱۰ میلی‌متر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلی‌متر خواهد بود.

یک عضو تیم کریکت زنان افغان در تبعید: به ما نیز اجازه داده شود که در رقابت های جهانی حضور داشته باشیم

تیم ملی کریکت زنان افغانستان (تصویر آرشیف)
اعضای تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید از شورای بین‌المللی کریکت آی سی سی خواسته‌اند که مانند فیفا، به آنان نیز اجازه داده شود تا در رقابت‌های جهانی به نمایندگی از افغانستان بازی کنند.

شفیقه خان، یکی از اعضای این تیم که اکنون در کانبرا، استرالیا زندگی می‌کند، به ای‌بی‌سی نیوز گفته که شورای بین‌المللی کریکت باید مانند فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که به تیم فوتبال زنان افغانستان در خارج از کشور اجازه فعالیت داده، به تیم کریکت زنان افغانستان نیز اجازه دهد تا در مسابقات جهانی به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند.

او گفته که تصمیم فیفا به بسیاری از زنان افغان امید داده است که بدون توجه به این‌که در کجا زندگی می‌کنند، بتوانند از کشور خود نمایندگی کرده و اهداف و آرزو‌های‌شان را دنبال کنند.

سال گذشته، شورای بین‌المللی کریکت اعلام کرد که برای حمایت از تیم کریکت زنان افغانستان در خارج از کشور، یک صندوق مالی و یک گروه کاری ویژه ایجاد خواهد کرد.

براساس گزارش، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و ممنوعیت زنان از ورزش و برخی عرصه‌های دیگر اجتماعی، ادامه حضور تیم ملی کریکت مردان افغانستان در رقابت‌های جهانی، بحث‌هایی را برانگیخته است.

قوانین آی سی سی ایجاب می‌کند که هر کشور عضو باید تیم ملی زنان نیز داشته باشد.

سفارت جاپان در افغانستان از بورسیه های تحصیلی سال 2027 خبرداده

پرچم جاپان
در اعلامیه‌ ای که سفارت جاپان در افغانستان در اکس نشر کرده آمده که وزارت معارف، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنالوژی جاپان برای محصلان افغان که مایل اند در دوره‌های تحصیلات عالی در پوهنتون‌های جاپان به‌عنوان محصل پژوهشی اعم از محصل رسمی و غیر رسمی ادامه تحصیل دهند، بورسیه های تحصیلی فراهم می کند.

در اعلامیه گفته شده که سفارت جاپان در افغانستان و حکومت جاپان به‌صورت مستقل مسئول تمامی مراحل بررسی و انتخاب متقاضیان می‌باشند.

در ادامه آمده که بنیاد آقاخان افغانستان در جمع‌آوری درخواست‌ها و تسهیل روند امتحانات تحریری از سفارت جاپان حمایت خواهد کرد، اما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال انتخاب نامزدان نخواهد داشت.

در اعلامیه افزوده شده که این بورسیه های تحصیلی رایگان بوده و به‌طور کامل از سوی جاپان تمویل می‌شود.

هرچند شمار این بورسیه‌ها مشخص نشده، اما از دانشجویان افغان خواسته شده تا پیش از ۲۵ می ثبت‌نام کنند.

جاپان در حالی این بورسیه ها را برای دختران و پسران در افغانستان اعلام کرده است که در افغانستان تحت کنترل طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده اند و دروازه پوهنتون‌ها نیز به روی آنها بسته شده است. طالبان همچنان سفرهای طولانی برای زنان و دختران بدون محرم شرعی را نیز ممنوع کرده‌است.

پیش‌بینی بارندگی‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب‌های آنی در چند ولایت افغانستان

افغانستان - سیلاب (عکس آرشیف)
انتظار می‌رود امروز دوشنبه، ۲۱ ماه ثور شماری از ولایت‌های افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب‌های آنی احتمالی باشند.

وزارت انرژی و آب حکومت طالبان شنبه،۱۹ ثور در اعلامیه‌ای گفته که، احتمال بارندگی‌های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد.

براساس اعلامیه، در برخی ولایت‌ها میزان بارندگی حدود ۱۰ میلی‌متر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

مسابقات قهرمانی آسیای‌میانه «کافا ۲۰۲۶»؛ افغانستان سه‌شنبه به مصاف ترکمنستان می‌رود

تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان به روز سه‌شنبه در برابر ترکمنستان به میدان می‌رود.

این نخستین بازی افغانستان در سلسلۀ مسابقات قهرمانی آسیای‌میانه «کافا ۲۰۲۶» در تاجیکستان است.

در این مسابقات از ۱۲ تا ۱۷ ماه می افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قرغیزستان بازی می‌کنند.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت دو خبرنگار را تایید کرد

در پی انتشار خبر بازداشت دو خبرنگار در کابل از سوی طالبان، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان خواهان توقف بازداشت خبرنگاران در این کشور شد.

این سازمان یک‌شنبه ۲۰ ماه ثور در بیانیه‌ای گفت که بر اساس اطلاعات موثق، منصور نیازی خبرنگار و مجری طلوع نیوز پنج شنبه گذشته، ۱۷ ماه ثور، و عمر دانش خبرنگار دیگر این رسانه، ناوقت شنبه، ۱۹ ماه ثور در کابل بازداشت شده‌اند.

یک منبع آگاه در حکومت طالبان یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد بازداشت منصور نیازی و عمران دانش معلومات ندارد.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته است که تا کنون در مورد دلیل بازداشت این دو خبرنگار و مکان نگهداری شان معلومات در دست نیست.

واحد الله نژند در برابر حریف ارجنتاینی‌اش شکست خورد

واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان
واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم جرمنی، روز شنبه، ۱۹ ثور در مقابل لوریانو استاروپولی، حریف ارجنتاینی‌اش بازی را باخت و در روند اول ناک‌اوت شد.

نژند که بازی را با یک هیجان آغاز کرد، با ضربه که از سوی حریفش به او وارد شد نتوانست به رقابت ادامه دهد.

این مسابقۀ‌ای نژند و حریف ارجنتاینی‌اش در وزن ۷۷ کیلوگرام در کروشیا از سوی سازمان اف ان سی برگزار شده بود.

نژند که ۱۰ برد و ۲ باخت در کارنامۀ ورزشی‌اش داشت با شکست دیشب اش سومین باخت حرفه‌ای اش را ثبت کرد.

در مقابل حریفش که ۱۳ برد و ۷ باخت در کارنامه‌اش داشت توانست چهادهمین بردش را به ثبت برساند.

هواداران واحد الله نژند در شبکه های اجتماعی نتیجه این مسابقه را غیرمنظره خوانده اند.

طلوع نیوز موضوع بازداشت دو خبرنگارش را تأیید کرد

عمران دانش و منصور نیازی، دو خبرنگار طلوع نیوز که در کابل بازداشت شدند
رسانۀ خصوصی طلوع نیوز تأیید کرده است که دو نفر از خبرنگارانش توسط مقام‌های طالبان در کابل دستگیر شده‌اند.

این رسانه در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که مقام‌های طالبان گفته‌اند که پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه، جزئیات بیشتری را با آنها در میان خواهند گذاشت.

طلوع نیوز نام خبرنگاران بازداشت شده‌اش را عمران دانش و منصور نیازی اعلام کرد.

خبر بازداشت نیازی طی دو روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است.

در تاریخ ۳ می، روز جهانی آزادی مطبوعات، مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی خود را از افزایش سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان و دستگیری‌های گسترده خبرنگاران ابراز کرد.

این سازمان گفت که دست کم ۱۲۷ مورد تهدید علیه خبرنگاران و ۲۰ مورد دستگیری آنها در سال گذشته ثبت شده است که برخی از آنها به دلیل عدم اجرای یا نقض پالیسی‌های رسانه‌ای حکومت طالبان دستگیر شده‌اند.

