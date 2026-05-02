عبدالواحد، باشنده ولسوالی مرورۀ ولایت کنر، میگوید:
«در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم؛ خانههای ما را ترک کردهایم و هیچ امکاناتی در اختیار نداریم.»
او که بهدلیل درگیریها از منطقه خود به ولسوالی چوکی این ولایت بیجا شده و اکنون همراه با خانوادهاش در کنار دریا در یک خیمه بسر می برد.
عبدالواحد، روز شنبه ۱۲ ثور به رادیو آزادی گفت که بهدلیل خطر درگیریها و ویران شدن خانهاش، نمیتواند به قریه خود بازگردد:
"به مناطق خود هم نمیتوانیم برگردیم، خانهام ویران شده و هنوز خطر جنگ وجود دارد. در اینجا هم با مشکلات جدی روبهرو هستیم، در خیمه زندگی میکنیم و هیچ چیزی نداریم، نه فرش داریم و نه ظرف."
یک بیجا شده دیگر از ولسوالی ناری ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"در زیر این پلاستیک زندگی میکنیم، باران میبارد، دریا نزدیک است، هیچ سرپناهی نداریم، به کمک نیاز داریم اما تا حال هیچ کمکی به ما نرسیده است."
اما این وضعیت تنها به کنر محدود نمیشود، بلکه در ولایتهای نزدیک به خط دیورند از جمله ننگرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، کندهار و هلمند نیز دهها خانواده بهدلیل این درگیریها از خانههایشان بیجا شدهاند.
خانمحمد، یکی از باشندگان ولسوالی علیشیر-تریزۀ ولایت خوست که اکنون به ولسوالی تنی بیجا شده، به رادیو آزادی گفت:
"کوچ خود را به اینجا منتقل کردهایم، در روی سنگها زندگی میکنیم، خیمه نداریم، سرپناه نداریم و در بیابان خشک ماندهایم. خانههایمان آنجا باقی مانده و ما اینجا آواره هستیم."
در همین حال، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) بار دیگر تأکید کرده که درگیریها در امتداد خط دیورند همچنان باعث تلفات ملکی و بیجا شدن مردم در ولایتهای شرقی و جنوبشرقی افغانستان میشود.
این نهاد در گزارش تازهای که روز جمعه ۱۱ثور منتشر کرده، گفته که بیجا شدنها همچنان در سطح بلند قرار دارد و بیش از ۹۴ هزار نفر در نتیجه درگیریهای افغانستان و پاکستان متاثر شدهاند.
در این گزارش آمده که زیربناهای اساسی آسیب دیده و دسترسی به خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات اساسی مختل شده و مراکز آموزشی همچنان بستهاند.
همچنان در گزارش آمده که بیثباتی در امتداد خط و بهویژه خطر انفجار مهمات منفجرناشده، تهدیدی جدی برای امنیت مردم، بهخصوص کودکان و رفتوآمد آنان به شمار میرود.
یونیسف همچنین به بارندگیهای شدید و سیلابهای اخیر در افغانستان اشاره کرده که به گفته این نهاد، نیازهای بشری را در سراسر کشور افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، از میان ۷۳ هزار و ۳۰۰ فرد آسیبدیده، بیش از ۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر به کمکهای فوری نیاز دارند و ارزیابیها برای رساندن کمکها ادامه دارد، اما به گفته(یونیسف)، تخریب زیربناها و محدودیتهای مالی و لوژستیکی مانع این روند شده است.
این در حالی است که هرچند در دو روز اخیر گزارشی از درگیری میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند منتشر نشده، اما به تاریخ ۲۷ و ۲۸ اپریل، در حملاتی هوایی و راکتی بر اسعدآباد مرکز ولایت کنر و شماری از ولسوالیها که از سوی حکومت طالبان منسوب به نیروهای پاکستانی شده، بر اساس آمار رسمی، ۸ غیرنظامی کشته و نزدیک به ۸۵ تن دیگر زخمی شدند.
پاکستان دست داشتن در این حملات را رد کرده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا در گزارشی به تاریخ ۸ ثور اعلام کرده بود که در این حملات، علاوه بر تلفات انسانی، به تأسیسات عامه و زیربناها از جمله پوهنتون سید جمالالدین افغان نیز خسارات وارد شده است.
در این گزارش آمده که در مجموع، در نتیجه این خشونتها، فعالیت ۱۹ مرکز صحی در مناطق آسیبدیده متوقف یا به حالت تعلیق درآمده و حدود ۷۸ هزار نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شدهاند.
اوچا همچنان هشدار داده که نیازهای بشری در مناطق آسیبدیده همچنان بلند است و حدود ۱۶۰ هزار نفر با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند.
از ۲۶ فبروری سال جاری، تنشها میان افغانستان تحت کنترول طالبان و پاکستان افزایش یافته که در نتیجه آن درگیریهای گسترده در امتداد خط دیورند رخ داده است.
همچنین پاکستان در چندین ولایت، از جمله کابل، حملات هوایی انجام داده است.
بر اساس ادعای حکومت طالبان، در این حملات دستکم ۷۶۱ غیرنظامی کشته و ۶۲۲ تن دیگر زخمی شدهاند، اما پاکستان این ادعا مبنی بر کشته شدن افراد ملکی در این حملات را رد کرده است.
اسلامآباد، حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده است.
در گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیز آمده که پاکستان تاکنون شواهدی ارائه نکرده که نشان دهد طالبان افغان در هدایت حملات تحریک طالبان پاکستان در آن کشور نقش دارند.