تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان امروز عازم بلاروس می شود

ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود.

امروز دوشنبه نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، همراه با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا از نشست جامعه سیاسی اروپا میزبانی می‌کنند؛ نشستی که بیش از ۴۰ رهبر و مقام ارشد اروپایی در آن حضور دارند.

روز سه‌شنبه ۱۵ ثور نیز رهبران اتحادیه اروپا در چارچوب نشستی جداگانه، روابط میان این اتحادیه و ارمنستان را بررسی خواهند کرد.

ارمنستان، کشوری با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر، پس از سال‌ها تنش با جمهوری آذربایجان، در تلاش برای تقویت روابط خود با اروپا و پیشبرد روند بازسازی است.

جامعه سیاسی اروپا در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، به ابتکار امانویل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تأسیس شد و سالانه دو بار رهبران کشورهای اروپایی را گرد هم می‌آورد.

این نهاد تقریبا تمامی کشورهای اروپایی، به‌جز روسیه، بلاروس و واتیکان، را در بر می‌گیرد.