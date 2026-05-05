صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) می‌گوید که سرمایه‌گذاری روی بیش از یک میلیون قابله در افغانستان، مؤثرترین راه برای نجات جان مادران و نوزادان خواهد بود.

این سازمان امروز سه‌شنبه ۱۵ ثور، به مناسبت روز جهانی قابله‌ها، در صفحه ایکس خود نوشته است که این سرمایه‌گذاری می‌تواند در زمینه تداوی زنان باردار، روند زایمان و مراقبت‌های پس از زایمان کمک کند.

این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به‌تازگی هشدار داده است که افغانستان ممکن در چهار سال آینده ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن را از دست بدهد.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، نخست دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها، سپس پوهنتون‌ها و در ادامه انستیتوت‌ها و نهادهای آموزشی طبی به روی دختران و زنان بسته شد.

این اقدامات، به‌ویژه ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌ها و مراکز آموزشی طبی، نگرانی‌های جدی را در مورد دسترسی آنان به خدمات صحی ضروری و باکیفیت افزایش داده است.